В Кремле прокомментировали теракт в "Крокус Сити Холле" - 22.03.2024 Украина.ру
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В Кремле прокомментировали теракт в "Крокус Сити Холле"
В Кремле прокомментировали теракт в "Крокус Сити Холле" - 22.03.2024 Украина.ру
В Кремле прокомментировали теракт в "Крокус Сити Холле"
Президенту России Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в "Крокус Сити Холле" было доложено о начале стрельбы. Глава государства постоянно получает информацию о происходящем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-03-22T22:58
2024-03-22T22:59
новости
россия
кремль
москва
дмитрий песков
владимир путин
мвд
теракт
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Также Песков уточнил, что президент страны дал все необходимые указания. Напомним, в связи с произошедшим вечером, 22 марта, терактом в Москве, с МВД столицы введен план "Заря". Весь состав мужского пола должен прибыть на работу. Все должны быть экипированы в бронежилеты и вооружены. На работу вызваны все сотрудники с выходных. Усилены меры безопасности на всей сети дорог Автодора. Службы транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, вводится дополнительный контроль на дорогах.
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новости, россия, кремль, москва, дмитрий песков, владимир путин, мвд, теракт
Новости, Россия, Кремль, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, МВД, теракт

В Кремле прокомментировали теракт в "Крокус Сити Холле"

22:58 22.03.2024 (обновлено: 22:59 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Президенту России Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в "Крокус Сити Холле" было доложено о начале стрельбы. Глава государства постоянно получает информацию о происходящем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"В первые минуты произошедшего в "Крокус сити холл" президенту было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах", – цитирует его РИА Новости.
Также Песков уточнил, что президент страны дал все необходимые указания.
Напомним, в связи с произошедшим вечером, 22 марта, терактом в Москве, с МВД столицы введен план "Заря". Весь состав мужского пола должен прибыть на работу. Все должны быть экипированы в бронежилеты и вооружены. На работу вызваны все сотрудники с выходных.

Усилены меры безопасности на всей сети дорог Автодора. Службы транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, вводится дополнительный контроль на дорогах.
Дмитрий Ефимов интервью
22:50
Дмитрий Ефимов о том, как террористы проникли в "Крокус" и при чем тут УкраинаПосле утреннего удара России по ДнепроГЭС восемью ракетами Х-101, укрорейху надо было доказать кураторам свою волю.
 
НовостиРоссияКремльМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинМВДтеракт
 
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