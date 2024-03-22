В Кремле прокомментировали теракт в "Крокус Сити Холле"
22:58 22.03.2024 (обновлено: 22:59 22.03.2024)
Президенту России Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в "Крокус Сити Холле" было доложено о начале стрельбы. Глава государства постоянно получает информацию о происходящем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"В первые минуты произошедшего в "Крокус сити холл" президенту было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах", – цитирует его РИА Новости.
Также Песков уточнил, что президент страны дал все необходимые указания.
Напомним, в связи с произошедшим вечером, 22 марта, терактом в Москве, с МВД столицы введен план "Заря". Весь состав мужского пола должен прибыть на работу. Все должны быть экипированы в бронежилеты и вооружены. На работу вызваны все сотрудники с выходных.
Усилены меры безопасности на всей сети дорог Автодора. Службы транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, вводится дополнительный контроль на дорогах.
Усилены меры безопасности на всей сети дорог Автодора. Службы транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, вводится дополнительный контроль на дорогах.