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У Зеленского сделали заявление о теракте в Москве
У Зеленского сделали заявление о теракте в Москве - 22.03.2024 Украина.ру
У Зеленского сделали заявление о теракте в Москве
В Офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского заявили, что не имеют отношения к теракту, произошедшему 22 марта в Москве в "Крокус Сити Холле". Трагедию в российской столице советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал "некоторыми событиями, некоторой стрельбой"
2024-03-22T22:23
2024-03-22T22:23
2024-03-22T22:29
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"Давайте зафиксируем. Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", – приводит его слова РБК-Украина.В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что теракт является "сознательной провокацией режима" президента России Владимира Путина, о которой "предупреждало международное сообщество". Трагедия произошла вечером, 22 марта, в Москве в здании "Крокус Сити Холла", где планировался концерт группы "Пикник". Неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал. По данным Baza, известно о 18 погибших, ранены как минимум 43 человека. У оставшихся в здании преступников могут быть заложники.
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новости, москва, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, михаил подоляк
Новости, Москва, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Михаил Подоляк
У Зеленского сделали заявление о теракте в Москве
22:23 22.03.2024 (обновлено: 22:29 22.03.2024)
В Офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского заявили, что не имеют отношения к теракту, произошедшему 22 марта в Москве в "Крокус Сити Холле". Трагедию в российской столице советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал "некоторыми событиями, некоторой стрельбой"
"Давайте зафиксируем. Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", – приводит его слова РБК-Украина.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что теракт является "сознательной провокацией режима" президента России Владимира Путина, о которой "предупреждало международное сообщество".
"Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлёвский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет её завершить", – цитирует "Украинская правда" представителя ГУР МОУ Андрея Юсова.
Трагедия произошла вечером, 22 марта, в Москве в здании "Крокус Сити Холла", где планировался концерт группы "Пикник". Неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал. По данным Baza, известно о 18 погибших, ранены как минимум 43 человека. У оставшихся в здании преступников могут быть заложники.