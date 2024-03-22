У Зеленского сделали заявление о теракте в Москве - 22.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240322/1054056068.html
У Зеленского сделали заявление о теракте в Москве
У Зеленского сделали заявление о теракте в Москве - 22.03.2024 Украина.ру
У Зеленского сделали заявление о теракте в Москве
В Офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского заявили, что не имеют отношения к теракту, произошедшему 22 марта в Москве в "Крокус Сити Холле". Трагедию в российской столице советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал "некоторыми событиями, некоторой стрельбой"
2024-03-22T22:23
2024-03-22T22:29
новости
москва
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
михаил подоляк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054055941_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_0d6110c5973ee07a54d6ac632d479a6e.jpg.webp
"Давайте зафиксируем. Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", – приводит его слова РБК-Украина.В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что теракт является "сознательной провокацией режима" президента России Владимира Путина, о которой "предупреждало международное сообщество". Трагедия произошла вечером, 22 марта, в Москве в здании "Крокус Сити Холла", где планировался концерт группы "Пикник". Неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал. По данным Baza, известно о 18 погибших, ранены как минимум 43 человека. У оставшихся в здании преступников могут быть заложники.
москва
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054055941_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_27d4576655a0768b94d73a0bd53f2ebf.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, михаил подоляк
Новости, Москва, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Михаил Подоляк

У Зеленского сделали заявление о теракте в Москве

22:23 22.03.2024 (обновлено: 22:29 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
В Офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского заявили, что не имеют отношения к теракту, произошедшему 22 марта в Москве в "Крокус Сити Холле". Трагедию в российской столице советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал "некоторыми событиями, некоторой стрельбой"

"Давайте зафиксируем. Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", – приводит его слова РБК-Украина.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что теракт является "сознательной провокацией режима" президента России Владимира Путина, о которой "предупреждало международное сообщество".

"Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлёвский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет её завершить", – цитирует "Украинская правда" представителя ГУР МОУ Андрея Юсова.

Трагедия произошла вечером, 22 марта, в Москве в здании "Крокус Сити Холла", где планировался концерт группы "Пикник". Неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал. По данным Baza, известно о 18 погибших, ранены как минимум 43 человека. У оставшихся в здании преступников могут быть заложники.
 
НовостиМоскваУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМихаил Подоляк
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:46Над Белгородской областью ПВО уничтожила 17 реактивных снарядов
23:35Россия запросит заседание Совета безопасности ООН в связи с терактом в Москве
23:16В ГУР Украины о теракте в Москве: это только начало
23:02Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина
22:58В Кремле прокомментировали теракт в "Крокус Сити Холле"
22:50Дмитрий Ефимов о том, как террористы проникли в "Крокус" и при чем тут Украина
22:50Медведев призвал к уничтожению всех причастных к теракту в Москве
22:36Число погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 40
22:23У Зеленского сделали заявление о теракте в Москве
22:11СК России возбудил уголовное дело о теракте в Московской области
21:59Для тушения пожара в "Крокус Сити Холле" задействовали авиацию
21:49Есть только два человека: Гаспарян назвал тех, кто мог бы вернуть процветание Украине
21:44Белый дом не видит признаков того, что Украина причастна к теракту в Москве
21:34Администрация Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Москве
21:25Спасатели вывели 100 человек из подвала Крокус Сити Холла – МЧС
21:18Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в Подмосковье
21:03Предположительно 100 человек заблокированы в Crocus City Hall – СМИ
20:49В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу: СМИ пишут о десятках погибших и раненых
20:34РФ ввела санкции против граждан Канады – в МИД объяснили почему
20:11В Одессе и области вводят экстренные отключения света
Лента новостейМолния