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У Зеленского сделали заявление о теракте в Москве

У Зеленского сделали заявление о теракте в Москве - 22.03.2024 Украина.ру

У Зеленского сделали заявление о теракте в Москве

В Офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского заявили, что не имеют отношения к теракту, произошедшему 22 марта в Москве в "Крокус Сити Холле". Трагедию в российской столице советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал "некоторыми событиями, некоторой стрельбой"

2024-03-22T22:23

2024-03-22T22:23

2024-03-22T22:29

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"Давайте зафиксируем. Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", – приводит его слова РБК-Украина.В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что теракт является "сознательной провокацией режима" президента России Владимира Путина, о которой "предупреждало международное сообщество". Трагедия произошла вечером, 22 марта, в Москве в здании "Крокус Сити Холла", где планировался концерт группы "Пикник". Неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал. По данным Baza, известно о 18 погибших, ранены как минимум 43 человека. У оставшихся в здании преступников могут быть заложники.

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новости, москва, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, михаил подоляк