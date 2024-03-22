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СК России возбудил уголовное дело о теракте в Московской области
СК России возбудил уголовное дело о теракте в Московской области - 22.03.2024 Украина.ру
СК России возбудил уголовное дело о теракте в Московской области
Следственно-оперативная группа центрального аппарата Следственного комитета России выехала на место происшествия в концертном зале "Крокус Сити Холл", где в результате вооружённого нападения террористов погибли десятки граждан. Возбуждено уголовное дело о теракте в Московской области о теракте, передаёт СК РФ
2024-03-22T22:11
2024-03-22T22:11
2024-03-22T22:11
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Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики и представители других оперативных служб.Чудовищный теракт произошел вечером, 22 марта, в Москве в здании Крокус Сити Холла, где планировался концерт группы "Пикник". Неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал. По данным Baza, известно о 18 погибших, ранены как минимум 43 человека. У оставшихся в здании преступников могут быть заложники.
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Украина.ру
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новости, россия, московская область, ск рф, следственный комитет, москва, теракт
Новости, Россия, Московская область, СК РФ, Следственный комитет, Москва, теракт
СК России возбудил уголовное дело о теракте в Московской области
Следственно-оперативная группа центрального аппарата Следственного комитета России выехала на место происшествия в концертном зале "Крокус Сити Холл", где в результате вооружённого нападения террористов погибли десятки граждан. Возбуждено уголовное дело о теракте в Московской области о теракте, передаёт СК РФ
"По факту происшествия в концертном зале "Крокус Сити Холл" Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт)", – говорится в телеграм-канале СК РФ.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики и представители других оперативных служб.
Чудовищный теракт произошел вечером, 22 марта, в Москве в здании Крокус Сити Холла, где планировался концерт группы "Пикник". Неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал. По данным Baza, известно о 18 погибших, ранены как минимум 43 человека. У оставшихся в здании преступников могут быть заложники.