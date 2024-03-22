https://ukraina.ru/20240322/1054055245.html

Есть только два человека: Гаспарян назвал тех, кто мог бы вернуть процветание Украине

Есть только два человека: Гаспарян назвал тех, кто мог бы вернуть процветание Украине - 22.03.2024 Украина.ру

Есть только два человека: Гаспарян назвал тех, кто мог бы вернуть процветание Украине

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:28 - об особенностях выборов... Украина.ру, 22.03.2024

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2024-03-22T21:49

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видео

украина

армен гаспарян

россия

белгород

общественная палата

нато

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:28 - об особенностях выборов президента России в 2024 году;06:30 - что смогут сделать французские, польские и другие военные из стран НАТО на Украине? 16:58 - о "санитарной зоне" и обстрелах Белгорода;22:38 - "удары возмездия" по Украине: об одной из самых масштабных атак по инфраструктуре Украины; 30:53 - о "войне" Армении с Азербайджаном;34:40 - о политизации спорта и участии российских спортсменов в Олимпийских играх;

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