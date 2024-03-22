Есть только два человека: Гаспарян назвал тех, кто мог бы вернуть процветание Украине
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:28 - об особенностях выборов президента России в 2024 году;
06:30 - что смогут сделать французские, польские и другие военные из стран НАТО на Украине?
16:58 - о "санитарной зоне" и обстрелах Белгорода;
22:38 - "удары возмездия" по Украине: об одной из самых масштабных атак по инфраструктуре Украины;
30:53 - о "войне" Армении с Азербайджаном;
34:40 - о политизации спорта и участии российских спортсменов в Олимпийских играх;
00:28 - об особенностях выборов президента России в 2024 году;
06:30 - что смогут сделать французские, польские и другие военные из стран НАТО на Украине?
16:58 - о "санитарной зоне" и обстрелах Белгорода;
22:38 - "удары возмездия" по Украине: об одной из самых масштабных атак по инфраструктуре Украины;
30:53 - о "войне" Армении с Азербайджаном;
34:40 - о политизации спорта и участии российских спортсменов в Олимпийских играх;