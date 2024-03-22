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Администрация Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Москве

Администрация Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Москве - 22.03.2024 Украина.ру

Администрация Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Москве

Администрация президента США Джо Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с произошедшим терактом Москве, где по непроверенной информации, в результате стрельбы неизвестных, предварительно, погибли около 18 человек, ранены как минимум 43

2024-03-22T21:34

2024-03-22T21:34

2024-03-22T22:01

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Белый дом назвал случившееся в "Крокус сити холле" ужасным нападением. Там заявили, что США пытаются получить больше информации о произошедшем. Как сообщает РИА Новости, Белый дом утверждает, что не располагал информацией о подготовке теракта в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в министерство поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества. По её словам, сейчас все силы брошены на спасение людей, а всё мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, сша, россия, джо байден, джон кирби, мария захарова, теракт