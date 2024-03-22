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Администрация Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Москве
Администрация Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Москве - 22.03.2024 Украина.ру
Администрация Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Москве
Администрация президента США Джо Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с произошедшим терактом Москве, где по непроверенной информации, в результате стрельбы неизвестных, предварительно, погибли около 18 человек, ранены как минимум 43
2024-03-22T21:34
2024-03-22T21:34
2024-03-22T22:01
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Белый дом назвал случившееся в "Крокус сити холле" ужасным нападением. Там заявили, что США пытаются получить больше информации о произошедшем. Как сообщает РИА Новости, Белый дом утверждает, что не располагал информацией о подготовке теракта в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в министерство поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества. По её словам, сейчас все силы брошены на спасение людей, а всё мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, москва, сша, россия, джо байден, джон кирби, мария захарова, теракт
Новости, Москва, США, Россия, Джо Байден, Джон Кирби, Мария Захарова, теракт
Администрация Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Москве
21:34 22.03.2024 (обновлено: 22:01 22.03.2024)
Администрация президента США Джо Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с произошедшим терактом Москве, где по непроверенной информации, в результате стрельбы неизвестных, предварительно, погибли около 18 человек, ранены как минимум 43
Белый дом назвал случившееся в "Крокус сити холле" ужасным нападением. Там заявили, что США пытаются получить больше информации о произошедшем.
"Госдепартамент, наше посольство там, распространило уведомление для всех американцев в Москве, чтобы они избегали любых больших собраний, концертов, очевидно, торговых центров, чего-либо подобного, просто для их собственной безопасности", – заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Как сообщает РИА Новости, Белый дом утверждает, что не располагал информацией о подготовке теракта в Москве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в министерство поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества. По её словам, сейчас все силы брошены на спасение людей, а всё мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.