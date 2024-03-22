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Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в Подмосковье

Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в Подмосковье - 22.03.2024 Украина.ру

Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в Подмосковье

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования всем погибшим при теракте, произошедшем вечером 22 марта в российской столице. Он распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим

2024-03-22T21:18

2024-03-22T21:18

2024-03-22T21:47

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По уточнённой информации 112, около 40 человек погибли и более 100 ранены в результате стрельбы в Крокус Сити Холл. Площадь пожара в Crocus City Hall может составлять до 3 тысяч квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах. Вертолёты направлены для тушения Крокус Сити Холл. Крыша здания практически полностью охвачена пожаром.

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