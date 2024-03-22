Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в Подмосковье
21:18 22.03.2024 (обновлено: 21:47 22.03.2024)
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования всем погибшим при теракте, произошедшем вечером 22 марта в российской столице. Он распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим
"Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося", – написал он в телеграм-канале.
По уточнённой информации 112, около 40 человек погибли и более 100 ранены в результате стрельбы в Крокус Сити Холл.
Площадь пожара в Crocus City Hall может составлять до 3 тысяч квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах. Вертолёты направлены для тушения Крокус Сити Холл. Крыша здания практически полностью охвачена пожаром.