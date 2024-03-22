Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в Подмосковье - 22.03.2024 Украина.ру
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Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в Подмосковье
Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в Подмосковье - 22.03.2024 Украина.ру
Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в Подмосковье
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования всем погибшим при теракте, произошедшем вечером 22 марта в российской столице. Он распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим
2024-03-22T21:18
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По уточнённой информации 112, около 40 человек погибли и более 100 ранены в результате стрельбы в Крокус Сити Холл. Площадь пожара в Crocus City Hall может составлять до 3 тысяч квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах. Вертолёты направлены для тушения Крокус Сити Холл. Крыша здания практически полностью охвачена пожаром.
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новости, подмосковье, москва
Новости, Подмосковье, Москва

Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в Подмосковье

21:18 22.03.2024 (обновлено: 21:47 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования всем погибшим при теракте, произошедшем вечером 22 марта в российской столице. Он распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим
"Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося", – написал он в телеграм-канале.
По уточнённой информации 112, около 40 человек погибли и более 100 ранены в результате стрельбы в Крокус Сити Холл.
Площадь пожара в Crocus City Hall может составлять до 3 тысяч квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах. Вертолёты направлены для тушения Крокус Сити Холл. Крыша здания практически полностью охвачена пожаром.
 
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Заголовок открываемого материала
22:11СК России возбудил уголовное дело о теракте в Московской области
21:59Для тушения пожара в "Крокус Сити Холле" задействовали авиацию
21:49Есть только два человека: Гаспарян назвал тех, кто мог бы вернуть процветание Украине
21:44Белый дом не видит признаков того, что Украина причастна к теракту в Москве
21:34Администрация Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Москве
21:25Спасатели вывели 100 человек из подвала Крокус Сити Холла – МЧС
21:18Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в Подмосковье
21:03Предположительно 100 человек заблокированы в Crocus City Hall – СМИ
20:49В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу: СМИ пишут о десятках погибших и раненых
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