Предположительно 100 человек заблокированы в Crocus City Hall – СМИ
21:03 22.03.2024 (обновлено: 21:04 22.03.2024)
В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу: СМИ пишут о десятках погибших и раненых
Около 100 человек, не успевшие эвакуироваться из Crocus City Hall, где террористы открыли стрельбу по людям, могут быть заблокированы в горящем здании. Об этом сообщает телеграм-канал Mash
"Люди заблокированы огнём. Предварительно, их может быть около 100. У здания начала обрушаться кровля", – сказано в источнике.
В Crocus City Hall в Подмосковье должен был пройти концерт группы "Пикник". Все билеты, по информации СМИ, на него были раскуплены.
По данным РИА Новости, в партер ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Телеграм-канал "Short" сообщает, что минимум десять человек погибли и десятки пострадали. Источник в экстренных службах сообщил RT, что пострадавших очень много. Более 50 бригад скорой помощи направлено в Красногорск для оказания медпомощи всем нуждающимся.