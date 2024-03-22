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Предположительно 100 человек заблокированы в Crocus City Hall – СМИ

Предположительно 100 человек заблокированы в Crocus City Hall – СМИ - 22.03.2024 Украина.ру

Предположительно 100 человек заблокированы в Crocus City Hall – СМИ

Около 100 человек, не успевшие эвакуироваться из Crocus City Hall, где террористы открыли стрельбу по людям, могут быть заблокированы в горящем здании. Об этом сообщает телеграм-канал Mash

2024-03-22T21:03

2024-03-22T21:03

2024-03-22T21:04

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В Crocus City Hall в Подмосковье должен был пройти концерт группы "Пикник". Все билеты, по информации СМИ, на него были раскуплены. По данным РИА Новости, в партер ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Телеграм-канал "Short" сообщает, что минимум десять человек погибли и десятки пострадали. Источник в экстренных службах сообщил RT, что пострадавших очень много. Более 50 бригад скорой помощи направлено в Красногорск для оказания медпомощи всем нуждающимся.

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новости, москва, теракт