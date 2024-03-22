Предположительно 100 человек заблокированы в Crocus City Hall – СМИ - 22.03.2024 Украина.ру
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Предположительно 100 человек заблокированы в Crocus City Hall – СМИ
Предположительно 100 человек заблокированы в Crocus City Hall – СМИ - 22.03.2024 Украина.ру
Предположительно 100 человек заблокированы в Crocus City Hall – СМИ
Около 100 человек, не успевшие эвакуироваться из Crocus City Hall, где террористы открыли стрельбу по людям, могут быть заблокированы в горящем здании. Об этом сообщает телеграм-канал Mash
2024-03-22T21:03
2024-03-22T21:04
новости
москва
теракт
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В Crocus City Hall в Подмосковье должен был пройти концерт группы "Пикник". Все билеты, по информации СМИ, на него были раскуплены. По данным РИА Новости, в партер ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Телеграм-канал "Short" сообщает, что минимум десять человек погибли и десятки пострадали. Источник в экстренных службах сообщил RT, что пострадавших очень много. Более 50 бригад скорой помощи направлено в Красногорск для оказания медпомощи всем нуждающимся.
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новости, москва, теракт
Новости, Москва, теракт

Предположительно 100 человек заблокированы в Crocus City Hall – СМИ

21:03 22.03.2024 (обновлено: 21:04 22.03.2024)
 
В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу: СМИ пишут о десятках погибших и раненых
В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу: СМИ пишут о десятках погибших и раненых
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Около 100 человек, не успевшие эвакуироваться из Crocus City Hall, где террористы открыли стрельбу по людям, могут быть заблокированы в горящем здании. Об этом сообщает телеграм-канал Mash
"Люди заблокированы огнём. Предварительно, их может быть около 100. У здания начала обрушаться кровля", – сказано в источнике.
В Crocus City Hall в Подмосковье должен был пройти концерт группы "Пикник". Все билеты, по информации СМИ, на него были раскуплены.
По данным РИА Новости, в партер ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Телеграм-канал "Short" сообщает, что минимум десять человек погибли и десятки пострадали. Источник в экстренных службах сообщил RT, что пострадавших очень много. Более 50 бригад скорой помощи направлено в Красногорск для оказания медпомощи всем нуждающимся.
 
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