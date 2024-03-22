https://ukraina.ru/20240322/1054053500.html

В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу: СМИ пишут о десятках погибших и раненых

В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу: СМИ пишут о десятках погибших и раненых - 22.03.2024 Украина.ру

В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу: СМИ пишут о десятках погибших и раненых

Минимум десять человек погибли и десятки пострадали в Crocus City Hall в Подмосковье, где проходил концерт группы "Пикник". По данным телеграм-канала "Short", неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал

2024-03-22T20:49

2024-03-22T20:49

2024-03-22T20:50

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подмосковье

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СМИ публикуют ролики, снятые на месте происшествия. Судя по кадрам, люди, пришедшие на концерт, экстренно эвакуируются по лестницам. По данным РИА Новости, в здании, где произошла стрельба, начался пожар. Телеграм-канал "Mash" делится кадрами, судя по которым террористы заблокировали вход и стреляют по людям.Дым и зарево видны над концертной площадкой. Сообщается также, что в горящем здании начала рушится кровля. Оперативные службы работают на месте. Информация дополняется.

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новости, подмосковье