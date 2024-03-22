В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу: СМИ пишут о десятках погибших и раненых
20:49 22.03.2024 (обновлено: 20:50 22.03.2024)
В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу: СМИ пишут о десятках погибших и раненых
Минимум десять человек погибли и десятки пострадали в Crocus City Hall в Подмосковье, где проходил концерт группы "Пикник". По данным телеграм-канала "Short", неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал
По данным РИА Новости, в здании, где произошла стрельба, начался пожар.
"В партер Крокус сити холла ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. (...) бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар. Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", – пишет источник.
Телеграм-канал "Mash" делится кадрами, судя по которым террористы заблокировали вход и стреляют по людям.
Дым и зарево видны над концертной площадкой. Сообщается также, что в горящем здании начала рушится кровля. Оперативные службы работают на месте. Информация дополняется.