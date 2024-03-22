В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу: СМИ пишут о десятках погибших и раненых - 22.03.2024 Украина.ру
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В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу: СМИ пишут о десятках погибших и раненых
В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу: СМИ пишут о десятках погибших и раненых - 22.03.2024 Украина.ру
В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу: СМИ пишут о десятках погибших и раненых
Минимум десять человек погибли и десятки пострадали в Crocus City Hall в Подмосковье, где проходил концерт группы "Пикник". По данным телеграм-канала "Short", неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал
2024-03-22T20:49
2024-03-22T20:50
новости
подмосковье
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СМИ публикуют ролики, снятые на месте происшествия. Судя по кадрам, люди, пришедшие на концерт, экстренно эвакуируются по лестницам. По данным РИА Новости, в здании, где произошла стрельба, начался пожар. Телеграм-канал "Mash" делится кадрами, судя по которым террористы заблокировали вход и стреляют по людям.Дым и зарево видны над концертной площадкой. Сообщается также, что в горящем здании начала рушится кровля. Оперативные службы работают на месте. Информация дополняется.
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новости, подмосковье
Новости, Подмосковье

В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу: СМИ пишут о десятках погибших и раненых

20:49 22.03.2024 (обновлено: 20:50 22.03.2024)
 
В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу: СМИ пишут о десятках погибших и раненых
В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу: СМИ пишут о десятках погибших и раненых
Читать в
Минимум десять человек погибли и десятки пострадали в Crocus City Hall в Подмосковье, где проходил концерт группы "Пикник". По данным телеграм-канала "Short", неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал
СМИ публикуют ролики, снятые на месте происшествия. Судя по кадрам, люди, пришедшие на концерт, экстренно эвакуируются по лестницам.
По данным РИА Новости, в здании, где произошла стрельба, начался пожар.
"В партер Крокус сити холла ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. (...) бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар. Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", – пишет источник.
Телеграм-канал "Mash" делится кадрами, судя по которым террористы заблокировали вход и стреляют по людям.
Дым и зарево видны над концертной площадкой. Сообщается также, что в горящем здании начала рушится кровля. Оперативные службы работают на месте. Информация дополняется.
 
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