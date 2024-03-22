РФ ввела санкции против граждан Канады – в МИД объяснили почему - 22.03.2024 Украина.ру
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РФ ввела санкции против граждан Канады – в МИД объяснили почему
РФ ввела санкции против граждан Канады – в МИД объяснили почему - 22.03.2024 Украина.ру
РФ ввела санкции против граждан Канады – в МИД объяснили почему
Въезд в Россию навсегда закрывается для 56 граждан Канады. Такие меры в РФ приняли в ответ на вводимые правительством Дж.Трюдо санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, сообщили в министерстве иностранных дел РФ
2024-03-22T20:34
2024-03-22T20:34
новости
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канада
мид
оун-упа
санкции
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"В ответ на постоянно вводимые (...) санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, а также всех, кто неугоден официальной Оттаве, опекающей пронацистский режим в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады", – сказано в заявлении ведомства. Как уточили в МИД, персональные санкции касаются граждан, вовлечённых " в кампанию по восхвалению гитлеровских пособников из ОУН-УПА* и дивизии "Галичина", в том числе тех, кто восхвалял в канадском парламенте нациста Ярослава Гунько. Российские контрмеры носят избирательный характер, тогда как Канада разорвала почти все межгосударственные связи с РФ. "Исходим из того, что нынешнее расширение российского "стоп-листа" в сочетании с недавним объявлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации о признании нежелательными трёх канадских НПО, которые "экспертно" и идеологически генерируют ненависть к нашей стране, будет способствовать лучшему осознанию командой Дж.Трюдо неотвратимости наказания за враждебные выпады и соучастие в гибридной войне против России", – заключили в МИД РФ. Полный список граждан Канады, которым запрещён въезд в Россию, опубликован на сайте МИД.* Деятельность организации запрещена в РФ
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452
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новости, россия, канада, мид, оун-упа, санкции
Новости, Россия, Канада, МИД, ОУН-УПА, санкции

РФ ввела санкции против граждан Канады – в МИД объяснили почему

20:34 22.03.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПослы США, Британии и Канады вызваны в МИД России
Послы США, Британии и Канады вызваны в МИД России - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Въезд в Россию навсегда закрывается для 56 граждан Канады. Такие меры в РФ приняли в ответ на вводимые правительством Дж.Трюдо санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, сообщили в министерстве иностранных дел РФ
"В ответ на постоянно вводимые (...) санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, а также всех, кто неугоден официальной Оттаве, опекающей пронацистский режим в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады", – сказано в заявлении ведомства.
Как уточили в МИД, персональные санкции касаются граждан, вовлечённых " в кампанию по восхвалению гитлеровских пособников из ОУН-УПА* и дивизии "Галичина", в том числе тех, кто восхвалял в канадском парламенте нациста Ярослава Гунько.

Российские контрмеры носят избирательный характер, тогда как Канада разорвала почти все межгосударственные связи с РФ.
"Исходим из того, что нынешнее расширение российского "стоп-листа" в сочетании с недавним объявлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации о признании нежелательными трёх канадских НПО, которые "экспертно" и идеологически генерируют ненависть к нашей стране, будет способствовать лучшему осознанию командой Дж.Трюдо неотвратимости наказания за враждебные выпады и соучастие в гибридной войне против России", – заключили в МИД РФ.
Полный список граждан Канады, которым запрещён въезд в Россию, опубликован на сайте МИД.
* Деятельность организации запрещена в РФ
 
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