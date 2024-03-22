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Станут ли США за счёт Украины контролёром рынка зерна и чем обернётся отказ ЕС от зерна из России — Холод

Станут ли США за счёт Украины контролёром рынка зерна и чем обернётся отказ ЕС от зерна из России — Холод - 22.03.2024 Украина.ру

Станут ли США за счёт Украины контролёром рынка зерна и чем обернётся отказ ЕС от зерна из России — Холод

Введение запретительных пошлин на ввоз российского и белорусского зерна, которое поступает в Европу в небольших количествах, не перекроет дополнительного украинского предложения. Это скорее политические меры.

2024-03-22T16:07

2024-03-22T16:07

2024-03-22T16:07

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Доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод в интервью мультимедийному изданию Украина.ру рассказал о том, к чему ведут закрытие зернового рынка ЕС для России и протесты фермеров на Западе.Эксперт также напомнил, какие ужасные последствия получал мир из-за перебоев с поставками российского зерна и объяснил, почему Запад боится вводить санкции против российского продовольствия, как долго будут протестовать европейские аграрии, а также высказался относительно ужесточившихся проверок российского продовольственного экспорта на китайской границе:00:54 – успокоит ли европейских сельхозпроизводителей запрет на ввоз украинского зерна?06:13 – заградительные пошлины на российское зерно – новый вид санкций; 09:51 – к каким последствиям для мирового рынка продовольствия приведут заградительные пошлины на российское зерно?11:11 – зерновая сделка как способ поставлять оружие на Украину;16:40 – насколько важен для российских сельхозпроизводителей доступ на внешние рынки и перекроет ли его Запад? 23:10 – почему Китай ужесточил проверки российского продовольствия на своей границе? 26:30 – последствия "крестьянского восстания" в ЕС и санкций против российского продовольствия.

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