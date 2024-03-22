Станут ли США за счёт Украины контролёром рынка зерна и чем обернётся отказ ЕС от зерна из России — Холод - 22.03.2024 Украина.ру
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Станут ли США за счёт Украины контролёром рынка зерна и чем обернётся отказ ЕС от зерна из России — Холод
Станут ли США за счёт Украины контролёром рынка зерна и чем обернётся отказ ЕС от зерна из России — Холод - 22.03.2024 Украина.ру
Станут ли США за счёт Украины контролёром рынка зерна и чем обернётся отказ ЕС от зерна из России — Холод
Введение запретительных пошлин на ввоз российского и белорусского зерна, которое поступает в Европу в небольших количествах, не перекроет дополнительного украинского предложения. Это скорее политические меры.
2024-03-22T16:07
2024-03-22T16:07
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Доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод в интервью мультимедийному изданию Украина.ру рассказал о том, к чему ведут закрытие зернового рынка ЕС для России и протесты фермеров на Западе.Эксперт также напомнил, какие ужасные последствия получал мир из-за перебоев с поставками российского зерна и объяснил, почему Запад боится вводить санкции против российского продовольствия, как долго будут протестовать европейские аграрии, а также высказался относительно ужесточившихся проверок российского продовольственного экспорта на китайской границе:00:54 – успокоит ли европейских сельхозпроизводителей запрет на ввоз украинского зерна?06:13 – заградительные пошлины на российское зерно – новый вид санкций; 09:51 – к каким последствиям для мирового рынка продовольствия приведут заградительные пошлины на российское зерно?11:11 – зерновая сделка как способ поставлять оружие на Украину;16:40 – насколько важен для российских сельхозпроизводителей доступ на внешние рынки и перекроет ли его Запад? 23:10 – почему Китай ужесточил проверки российского продовольствия на своей границе? 26:30 – последствия "крестьянского восстания" в ЕС и санкций против российского продовольствия.
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видео, украина, россия, запад, вто, ес, польша, словакия, венгрия, транзит, блокада, конфликт, власти украины, конкуренция, европа, болгария, румыния, протесты, фермер, санкции, антироссийские санкции, экспорт, политик, пиар, турция, иран, египет, саудовская аравия, бангладеш, торговля, импорт, минирование, сша, рынок, мясо, вода, хлеб, пошлина, экспортные пошлины, животноводство, китай, экономика, белоруссия, девальвация, видео
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Станут ли США за счёт Украины контролёром рынка зерна и чем обернётся отказ ЕС от зерна из России — Холод

16:07 22.03.2024
 
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Введение запретительных пошлин на ввоз российского и белорусского зерна, которое поступает в Европу в небольших количествах, не перекроет дополнительного украинского предложения. Это скорее политические меры.
Доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод в интервью мультимедийному изданию Украина.ру рассказал о том, к чему ведут закрытие зернового рынка ЕС для России и протесты фермеров на Западе.

Эксперт также напомнил, какие ужасные последствия получал мир из-за перебоев с поставками российского зерна и объяснил, почему Запад боится вводить санкции против российского продовольствия, как долго будут протестовать европейские аграрии, а также высказался относительно ужесточившихся проверок российского продовольственного экспорта на китайской границе:

00:54 – успокоит ли европейских сельхозпроизводителей запрет на ввоз украинского зерна?
06:13 – заградительные пошлины на российское зерно – новый вид санкций;
09:51 – к каким последствиям для мирового рынка продовольствия приведут заградительные пошлины на российское зерно?
11:11 – зерновая сделка как способ поставлять оружие на Украину;
16:40 – насколько важен для российских сельхозпроизводителей доступ на внешние рынки и перекроет ли его Запад?
23:10 – почему Китай ужесточил проверки российского продовольствия на своей границе?
26:30 – последствия "крестьянского восстания" в ЕС и санкций против российского продовольствия.
 
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