https://ukraina.ru/20240322/1054036909.html
В Белгороде женщина гуляла с собаками, рядом разорвался украинский снаряд
В Белгороде женщина гуляла с собаками, рядом разорвался украинский снаряд - 22.03.2024 Украина.ру
В Белгороде женщина гуляла с собаками, рядом разорвался украинский снаряд
При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины погибли мирная жительница Белгорода и её собака. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
2024-03-22T10:52
2024-03-22T10:52
2024-03-22T10:52
новости
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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"К большому горю, один человек погиб – женщина во время воздушной атаки со стороны ВСУ гуляла на улице со своими собаками. Снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах – от полученных ран она скончалась на месте. Одна из собачек погибла, вторую уже забрала дочь женщины", - написал Гладков.Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины.По предварительной информации, ещё два человека пострадали. У женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, они доставлены в больницу.Местные телеграм-каналы сообщили, что один из снарядов попал во двор многоэтажки на бульваре Юности. Там загорелось несколько автомобилей.Губернатор сообщил, что в результате атаки повреждено остекление в десятках квартир, частном доме и в учреждениях здравоохранения. Пострадало 12 автомобилей, 4 из них полностью сгорели.Также под обстрел попали посёлок Майский и село Новая Деревня Белгородского района.
https://ukraina.ru/20240321/1054017911.html
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новости, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, белгородская область, белгород, всу, обстрелы, погибшие, мирные жители
Новости, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Белгородская область, Белгород, ВСУ, обстрелы, погибшие, мирные жители
В Белгороде женщина гуляла с собаками, рядом разорвался украинский снаряд
При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины погибли мирная жительница Белгорода и её собака. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
"К большому горю, один человек погиб – женщина во время воздушной атаки со стороны ВСУ гуляла на улице со своими собаками. Снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах – от полученных ран она скончалась на месте. Одна из собачек погибла, вторую уже забрала дочь женщины", - написал
Гладков.
Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины.
По предварительной информации, ещё два человека пострадали. У женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, они доставлены в больницу.
Местные телеграм-каналы сообщили, что один из снарядов попал во двор многоэтажки на бульваре Юности. Там загорелось несколько автомобилей.
Губернатор сообщил, что в результате атаки повреждено остекление в десятках квартир, частном доме и в учреждениях здравоохранения. Пострадало 12 автомобилей, 4 из них полностью сгорели.
Также под обстрел попали посёлок Майский и село Новая Деревня Белгородского района.