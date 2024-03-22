Как Киевская митрополия интриговала против Московского царя

Начать хотя бы с того что киевский митрополит Сильвестр Косов в 1654 году отказался (!) принести присягу русскому царю, уже после того как присоединение Малороссии к Русскому царству стало вопросом решённым. Это разительным образом контрастировало с настроем главного архитектора сецессии Украины Богдана Хмельницкого и Войска Запорожского — основного силового актива православных в пределах бывшей Речи Посполитой.

В качестве компромисса Косов позволил всем своим подчинённым принести присягу русскому царю — судя по всему, он не хотел закрывать существующие официальные каналы коммуникации с поляками. Видимо, чтобы показать себя с лучшей стороны перед польским королём, он запретил прибывшему в окрестности Киева русскому воеводе строить на выбранной местности крепость, мотивируя это тем, что земля принадлежит митрополии и даже пригрозил вооружённым сопротивлением (!) в случае если имущественные права церкви будут нарушены. Однако, в такой игре за обе команды для него был свой смысл.

Православная фронда

Косов был преемником Петра Могилы, одного из ключевых деятелей православной церкви эпохи Речи Посполитой.

Могила и выстроил ту самую мощную автономную православную церковь и Косов, очевидно, не хотел утратить эту независимость и планировала балансировать между Россией и Польшей, поскольку в годы, предшествующие восстанию Хмельницкого, православная церковь вернула официальное признание польского монарха и, видимо, на этой институциональной основе киевская митрополия планировала выстроить мощную организацию.

Более того, согласно условиям Зборовского договора 1649 года, которое давало промежуточную победу Войска Запорожского в рамках Речи Посполитой («его королевское величество оставляет войско своё запорожское при всех старинных правах по силе прежних привилегий и выдает для этого тотчас новую привилегию»), киевский митрополит получал должность сенатора в Речи Посполитой. Хотя фактически он так и не смог осуществить свои представительские функции не столько из-за возобновления войны казаков с Польшей, сколько из-за противодействия католиков.