https://ukraina.ru/20240321/1054032407.html

Союзники Украины малы, бедны и нерешительны – The Economist

Союзники Украины малы, бедны и нерешительны – The Economist - 21.03.2024 Украина.ру

Союзники Украины малы, бедны и нерешительны – The Economist

Слишком малы, чтобы иметь значение, значительно разорены, чтобы помочь, очень нерешительны, чтобы использовать всю свою силу – именно так описывают британские журналисты сегодняшних союзников Украины. Их поддержка ВСУ распределена неравномерно, что вредит Киеву, пишет газета The Economist

2024-03-21T22:49

2024-03-21T22:49

2024-03-21T22:50

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"Проблема заключается в том, что атрибуты, необходимые для хорошего союзника, распределены неравномерно. Большинство наиболее громких сторонников Украины также являются наименьшими странами блока, например, страны Балтии или Северной Европы", – говорится в публикации. В пример приводится Эстония, которая предоставляет Киеву помощь, наибольшую на душу населения из всех стран ЕС, в то время как общее число граждан в Эстонии едва дотягивает до 1,4 млн человек. Изначально представлялось, что европейцы должны оказать Украине более чем достаточную поддержку, но с учётом того, что некоторые страны меньше, расчёт был распределён неверно. Помимо этого, в странах нет единой позиции по Украине. Например, есть Германия, которую журналисты относят к касте "нерешительных" за отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять ВСУ дальнобойные Taurus. Множество проблем, связанных с поддержкой Украины, можно было бы решить объединив силы всех стран, однако этому активно противостоят богатые государства, расположенные на севере Европы, которые в конечном итоге выплачивают большую часть денег, одолженных ЕС.

https://ukraina.ru/20240320/1054002129.html

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украина, европа, вооруженные силы украины, ес, военная помощь, военная техника, финансирование, сво, спецоперация, всу