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Союзники Украины малы, бедны и нерешительны – The Economist
Союзники Украины малы, бедны и нерешительны – The Economist - 21.03.2024 Украина.ру
Союзники Украины малы, бедны и нерешительны – The Economist
Слишком малы, чтобы иметь значение, значительно разорены, чтобы помочь, очень нерешительны, чтобы использовать всю свою силу – именно так описывают британские журналисты сегодняшних союзников Украины. Их поддержка ВСУ распределена неравномерно, что вредит Киеву, пишет газета The Economist
2024-03-21T22:49
2024-03-21T22:49
2024-03-21T22:50
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"Проблема заключается в том, что атрибуты, необходимые для хорошего союзника, распределены неравномерно. Большинство наиболее громких сторонников Украины также являются наименьшими странами блока, например, страны Балтии или Северной Европы", – говорится в публикации. В пример приводится Эстония, которая предоставляет Киеву помощь, наибольшую на душу населения из всех стран ЕС, в то время как общее число граждан в Эстонии едва дотягивает до 1,4 млн человек. Изначально представлялось, что европейцы должны оказать Украине более чем достаточную поддержку, но с учётом того, что некоторые страны меньше, расчёт был распределён неверно. Помимо этого, в странах нет единой позиции по Украине. Например, есть Германия, которую журналисты относят к касте "нерешительных" за отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять ВСУ дальнобойные Taurus. Множество проблем, связанных с поддержкой Украины, можно было бы решить объединив силы всех стран, однако этому активно противостоят богатые государства, расположенные на севере Европы, которые в конечном итоге выплачивают большую часть денег, одолженных ЕС.
https://ukraina.ru/20240320/1054002129.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, европа, вооруженные силы украины, ес, военная помощь, военная техника, финансирование, сво, спецоперация, всу
Украина, Европа, Вооруженные силы Украины, ЕС, военная помощь, военная техника, финансирование, СВО, Спецоперация, ВСУ
Союзники Украины малы, бедны и нерешительны – The Economist
22:49 21.03.2024 (обновлено: 22:50 21.03.2024)
Слишком малы, чтобы иметь значение, значительно разорены, чтобы помочь, очень нерешительны, чтобы использовать всю свою силу – именно так описывают британские журналисты сегодняшних союзников Украины. Их поддержка ВСУ распределена неравномерно, что вредит Киеву, пишет газета The Economist
"Проблема заключается в том, что атрибуты, необходимые для хорошего союзника, распределены неравномерно. Большинство наиболее громких сторонников Украины также являются наименьшими странами блока, например, страны Балтии или Северной Европы", – говорится
в публикации.
В пример приводится Эстония, которая предоставляет Киеву помощь, наибольшую на душу населения из всех стран ЕС, в то время как общее число граждан в Эстонии едва дотягивает до 1,4 млн человек.
Изначально представлялось, что европейцы должны оказать Украине более чем достаточную поддержку, но с учётом того, что некоторые страны меньше, расчёт был распределён неверно. Помимо этого, в странах нет единой позиции по Украине.
Например, есть Германия, которую журналисты относят к касте "нерешительных" за отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять ВСУ дальнобойные Taurus.
Множество проблем, связанных с поддержкой Украины, можно было бы решить объединив силы всех стран, однако этому активно противостоят богатые государства, расположенные на севере Европы, которые в конечном итоге выплачивают большую часть денег, одолженных ЕС.