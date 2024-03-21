Союзники Украины малы, бедны и нерешительны – The Economist - 21.03.2024 Украина.ру
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Союзники Украины малы, бедны и нерешительны – The Economist
Союзники Украины малы, бедны и нерешительны – The Economist - 21.03.2024 Украина.ру
Союзники Украины малы, бедны и нерешительны – The Economist
Слишком малы, чтобы иметь значение, значительно разорены, чтобы помочь, очень нерешительны, чтобы использовать всю свою силу – именно так описывают британские журналисты сегодняшних союзников Украины. Их поддержка ВСУ распределена неравномерно, что вредит Киеву, пишет газета The Economist
2024-03-21T22:49
2024-03-21T22:50
украина
европа
вооруженные силы украины
ес
военная помощь
военная техника
финансирование
сво
спецоперация
всу
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"Проблема заключается в том, что атрибуты, необходимые для хорошего союзника, распределены неравномерно. Большинство наиболее громких сторонников Украины также являются наименьшими странами блока, например, страны Балтии или Северной Европы", – говорится в публикации. В пример приводится Эстония, которая предоставляет Киеву помощь, наибольшую на душу населения из всех стран ЕС, в то время как общее число граждан в Эстонии едва дотягивает до 1,4 млн человек. Изначально представлялось, что европейцы должны оказать Украине более чем достаточную поддержку, но с учётом того, что некоторые страны меньше, расчёт был распределён неверно. Помимо этого, в странах нет единой позиции по Украине. Например, есть Германия, которую журналисты относят к касте "нерешительных" за отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять ВСУ дальнобойные Taurus. Множество проблем, связанных с поддержкой Украины, можно было бы решить объединив силы всех стран, однако этому активно противостоят богатые государства, расположенные на севере Европы, которые в конечном итоге выплачивают большую часть денег, одолженных ЕС.
https://ukraina.ru/20240320/1054002129.html
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украина, европа, вооруженные силы украины, ес, военная помощь, военная техника, финансирование, сво, спецоперация, всу
Украина, Европа, Вооруженные силы Украины, ЕС, военная помощь, военная техника, финансирование, СВО, Спецоперация, ВСУ

Союзники Украины малы, бедны и нерешительны – The Economist

22:49 21.03.2024 (обновлено: 22:50 21.03.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Слишком малы, чтобы иметь значение, значительно разорены, чтобы помочь, очень нерешительны, чтобы использовать всю свою силу – именно так описывают британские журналисты сегодняшних союзников Украины. Их поддержка ВСУ распределена неравномерно, что вредит Киеву, пишет газета The Economist
"Проблема заключается в том, что атрибуты, необходимые для хорошего союзника, распределены неравномерно. Большинство наиболее громких сторонников Украины также являются наименьшими странами блока, например, страны Балтии или Северной Европы", – говорится в публикации.
В пример приводится Эстония, которая предоставляет Киеву помощь, наибольшую на душу населения из всех стран ЕС, в то время как общее число граждан в Эстонии едва дотягивает до 1,4 млн человек.
Изначально представлялось, что европейцы должны оказать Украине более чем достаточную поддержку, но с учётом того, что некоторые страны меньше, расчёт был распределён неверно. Помимо этого, в странах нет единой позиции по Украине.
Например, есть Германия, которую журналисты относят к касте "нерешительных" за отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять ВСУ дальнобойные Taurus.
Множество проблем, связанных с поддержкой Украины, можно было бы решить объединив силы всех стран, однако этому активно противостоят богатые государства, расположенные на севере Европы, которые в конечном итоге выплачивают большую часть денег, одолженных ЕС.
П/к вице-президента Зернового союза России Александра Корбута - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
20 марта, 16:45
Александр Корбут: Россия отрубила костлявую руку голода, а Европа по Марксу зарабатывает на УкраинеРоссия в январе сократила экспорт зерна в Евросоюз почти вдвое по сравнению с декабрем. При этом зерновые поставки с Украины европейским потребителям выросли на 35 % ─ до 2,6 миллиона тонн
 
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