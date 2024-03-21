Угрозы Зеленскому из Вашингтона сорвали переговоры с РФ – Херш - 21.03.2024 Украина.ру
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Угрозы Зеленскому из Вашингтона сорвали переговоры с РФ – Херш
Угрозы Зеленскому из Вашингтона сорвали переговоры с РФ – Херш - 21.03.2024 Украина.ру
Угрозы Зеленскому из Вашингтона сорвали переговоры с РФ – Херш
Перейти к переговорам Киев и Москва могли ещё до проведения выборов в России, однако этого не произошло, потому что президенту Украины Владимиру Зеленскому стали поступать угрозы от США. Об этом сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на свои осведомлённые источники
2024-03-21T22:07
2024-03-21T22:07
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переговоры
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В частности, главе киевского режима пригрозили остановкой финансирования на невоенные нужды, из-за чего диалог по урегулированию конфликта не был возобновлён. По его словам, Вашингтон не намерен способствовать достижению какого-либо прогресса в вопросе мирных переговоров, несмотря на то, что в США признают – у ВСУ осталось "мало шансов" на победу.Байден "сделал ставку на то, чтобы противостоять российской угрозе НАТО", и не изменит свой курс ни при каких обстоятельствах, при том, что "конец неизбежен", добавляет американский журналист. Вместе с тем, он утверждает, что ситуация разрешится тогда, когда Россия установит полный контроль над Харьковом, благодаря чему Владимир Путин станет "исторической иконой в России".
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новости, россия, вашингтон, киев, сеймур херш, нато, владимир зеленский, владимир путин, сво, переговоры
Новости, Россия, Вашингтон, Киев, Сеймур Херш, НАТО, Владимир Зеленский, Владимир Путин, СВО, переговоры

Угрозы Зеленскому из Вашингтона сорвали переговоры с РФ – Херш

22:07 21.03.2024
 
Сеймур Херш
Сеймур Херш
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Перейти к переговорам Киев и Москва могли ещё до проведения выборов в России, однако этого не произошло, потому что президенту Украины Владимиру Зеленскому стали поступать угрозы от США. Об этом сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на свои осведомлённые источники
В частности, главе киевского режима пригрозили остановкой финансирования на невоенные нужды, из-за чего диалог по урегулированию конфликта не был возобновлён.
По его словам, Вашингтон не намерен способствовать достижению какого-либо прогресса в вопросе мирных переговоров, несмотря на то, что в США признают – у ВСУ осталось "мало шансов" на победу.
"Мы были на пороге начала разумных переговоров несколько месяцев назад, до переизбрания (президента РФ) Владимира Путина и военной деградации Зеленского. Однако руководство США предъявило Зеленскому ультиматум: "Никаких переговоров или урегулирования, иначе мы не поддержим ваше правительство 45 миллиардами долларов невоенных средств, которые Украина получает ежегодно", – приводит фрагмент статьи Херша РИА Новости.
Байден "сделал ставку на то, чтобы противостоять российской угрозе НАТО", и не изменит свой курс ни при каких обстоятельствах, при том, что "конец неизбежен", добавляет американский журналист.
Вместе с тем, он утверждает, что ситуация разрешится тогда, когда Россия установит полный контроль над Харьковом, благодаря чему Владимир Путин станет "исторической иконой в России".
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НовостиРоссияВашингтонКиевСеймур ХершНАТОВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСВОпереговоры
 
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Заголовок открываемого материала
22:19ВСУ предстоят "сложные решения" об отводе войск – Пентагон
22:07Угрозы Зеленскому из Вашингтона сорвали переговоры с РФ – Херш
21:44Помощь ВСУ может пойти дальше поставок оружия – генштаб Франции
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