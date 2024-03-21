https://ukraina.ru/20240321/1054027253.html

Ответ на отправку европейских военных. Итоги 21 марта на Украине

Ответ на отправку европейских военных. Итоги 21 марта на Украине - 21.03.2024 Украина.ру

Ответ на отправку европейских военных. Итоги 21 марта на Украине

В Кремле рассказали, как ответят на появление европейских военных на Украине

2024-03-21T18:00

2024-03-21T18:00

2024-03-21T18:22

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Последствия отправки на Украину иностранных военных контингентов могут быть непоправимыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Надо всё-таки получить точную информацию. Пока, насколько я понимаю, ничего точного на этот счет нет. В любом случае, мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными и вплоть до непоправимых последствий", — рассказал Песков.Так он прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко*. Ранее тот сообщил о возможной отправке европейских солдат на Украину."Общаюсь с французскими коллегами. И уже сейчас могу сказать, что все серьёзно. Речь о военном контингенте. Обсуждение о вводе французских войск на Украину действительно идёт. Количество солдат в контингенте пока еще окончательно не определено. Но Макрон настроен очень решительно", - написал Гончаренко* в своём телеграм-канале.Он также сообщил, что Франция создаёт "коалицию союзников"."Польша, вероятно, туда войдет. Балтийские страны тоже. Ещё идёт поиск по другим европейским странам. Германия против того, что считает, что это ненужная эскалация, которая может привести к глобальным рискам. Прямого столкновения с Россией там боятся", - отметил Гончаренко*.Украинский депутат также обрисовал несколько вариантов, которые, по его словам, рассматривает Париж."Каков план Франции? Макрон рассматривает несколько вариантов. Первый – объединённая база для тренировки и производства боеприпасов на территории Украины. Выбирают где именно. В настоящее время есть основные две точки на Западе Украины, которые рассматриваются. Второй – не создавать отдельное место для размещения контингента, а иметь группы французских военных там, где они нужны. Важно! Речь не идёт о прямом участии иностранных военных в боевых действиях. Также прорабатывается идея миссии по европейским солдатам на границе с Беларусью, которая высвободит с этого направления украинских военных. Это позволит укрепить восточное и южное направления. Новости реально сенсационные. Выглядит так, что Франция устала от России. Европа готовится показать силу", - отметил Гончаренко*.В ответ в интервью телеканалу BFMTV вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что все французские солдаты, прибывшие на Украину, будут ликвидированы."Мы будем убивать всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины. Всех", — сказал он на французском языке.Также Толстой добавил, что 147 из 367 прибывших ранее на Украину французских наёмников уже ликвидированы в зоне СВО. Также Толстой заявил, что Москве абсолютно всё равно на заявления президента Франции Эммануэля Макрона и на его слова об отказе от лимитов в отношении оказания помощи Киеву.Ранее Макрон заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи Украине он поднял вопрос об отправке европейских военных в зону конфликта, но его не поддержали ни лидеры других стран, ни оппозиция.Позднее, в четверг, 21 марта, издание Politico cообщило, что в частной беседе в Елисейском дворце Макрон заявлял, что Украина в ближайшем будущем может потерпеть поражение. Об этом изданию рассказали участники разговора с французским президентом."Украина может пасть очень скоро",— заявил Макрон.По его словам, сейчас идёт много разговоров, когда на самом деле нужна мобилизация. Как сообщил участник беседы, президент Франции выступил за изменение ситуации."Необходимо реальное восстановление войск, гораздо большая мобилизация",— цитировало Макрона издание.Также 21 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе заявил, что европейцы не будут умирать за Донбасс."Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идёт о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам", — отметил политик.Заявление Борреля уже прокомментировали в министерстве иностранных дел России."Боррель: "ЕС не будет умирать за Донбасс". Потому что мёртвые не умирают дважды", - написала в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В то же время, 21 марта председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр предостерёг от чрезмерного пессимизма относительно способности Украины победить и призвал к дальнейшей поддержке Киева."Если мир, возможно, был чрезмерно оптимистичным в 2023 году, мы не должны допустить ту же ошибку, став чрезмерно пессимистичными в 2024 году", - заявил он на Киевском форуме по безопасности.По его словам, если взглянуть на факты, есть "все основания быть уверенными" в способности Украины достичь успеха."Единственное, что вам нужно... это наша помощь. Страны-члены НАТО и многие другие страны мира оказывают Украине беспрецедентную поддержку, и это действительно изменило ситуацию к лучшему. Но Украина нуждается в ещё большей поддержке", – подчеркнул председатель Военного комитета НАТО.Также Бауэр похвалил украинских военных."Столкнувшись с сочетанием окопов и артиллерийских заграждений времен Первой мировой войны с беспилотниками и искусственным интеллектом XXI века, вы быстро адаптировались и дали отпор. Вы являетесь первопроходцами в инновациях, используя сочетание советской техники с современными западными образцами вооружения", – пояснил Бауэр.В то же время, он заявил, что Украине нужна и мобилизация."Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию", - отметил Бауэр.При этом он признал, что провести мобилизацию будет сложно."Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии", - констатировал спикер НАТО.Ранее он заявлял, что Запад был слишком оптимистичным в отношении Украины в 2023 году. Баэур в феврале указал, что в НАТО были уверены, что "если дадут украинцам все необходимые боеприпасы, они победят".* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240321/1054017225.html

https://ukraina.ru/20240321/1054013456.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, эммануэль макрон, алексей гончаренко, россия, украина, франция, нато, ес