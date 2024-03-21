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Отобрать и поделить: Россия не отдаст Западу свои замороженные резервы без боя

Отобрать и поделить: Россия не отдаст Западу свои замороженные резервы без боя - 21.03.2024 Украина.ру

Отобрать и поделить: Россия не отдаст Западу свои замороженные резервы без боя

На Западе продолжают решать судьбу замороженных активов России. Лучше всего этот процесс откровенного грабежа можно обрисовать известной фразой "и хочется, и колется": как бы добраться до этих средств и не обрушить всю мировую финансовую систему

2024-03-21T17:38

2024-03-21T17:38

2024-03-21T17:38

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Сколько заморозилиРечь идет о сумме в приблизительно 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ, примерно половины всех резервов страны. Такую цифру в 2022 году обозначил министр финансов России Антон Силуанов.Под заморозку попали те резервы, которые были размещены в Европе, США, Канаде, Австралии и других странах Запада. Это произошло из-за санкций, которые были введены против РФ после начала спецоперации на Украине.Вне этих ограничений остались золотовалютные активы, которые были размещены в Китае (16,8% от общего числа по данным на 2021). КНР – главный "хранитель" российских резервов за рубежом.На втором месте была Германия (15,7%), на третьем – Франция (9,9%). В США было размещено 6,4% активов. Все они оказались заблокированы.Неготовность или неизбежностьПочему российский Центробанк (ЦБ) хранил свои резервы за рубежом и почему перед началом СВО их нельзя было вывести из недружественных стран? Это, пожалуй, один из самых популярных вопросов, который возник после 24 февраля 2022 года.Согласно российскому финансовому регулятору, это была продуманная стратегия, которую диктовал анализ возможных угроз.Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны – это все равно что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов, заявлял ЦБ.Накопление резервов – залог успешного преодоления кризисов. В последние годы Банк России рассматривал два варианта кризисов, отталкиваясь от которых и строил свою политику.Первый – традиционный финансовый кризис, какие были в 2008, 2014 и 2020 гг.Второй тип кризиса – геополитический. В этом направлении было важно наращивать резервы и делать это с упором на альтернативу доллару и евро. Поэтому с 2014 года с подачи Центробанка наблюдался рост накоплений в золоте и юане, которые при первом варианте кризиса оказались бы не слишком ликвидны.В товарищах согласья нетРазговоры о возможной передаче в том или ином виде замороженных резервов РФ Украине продолжаются уже не первый год.Просто так присвоить золотовалютные резервы России на Западе не могут. Для этого просто нет соответствующей юридической базы. Это будет вопиющем нарушением международного права и при должной подготовке соответствующего иска у Москвы велики шансы это решение успешно оспорить в суде.Кроме того, у позарившихся на российские активы существует проблема, где эти самые активы найти. Дело в том, что официальной информации в каких банках и на каких счетах хранятся средства нет. В Евросоюзе ранее признали, что не ничего не знают о судьбе 86% замороженных резервов РФ.Помимо этого, банки традиционно дорожат тайной вкладов и своей репутацией, просто так раскрывать данные в угоду чьих-то сиюминутных интересов банкиры не хотят. Сохраняется также опасность, что столь бесцеремонное изъятие чужих средств станет прецедентом и в дальнейшем такая же судьба постигнет активы какого-нибудь отдельного европейского юрлица.Еще один страх, который гложет европейцев, заключается в том, что такое самоуправство с чужими активами рискует больно ударить по репутации еврозоны и отпугнуть международных инвесторов.Как и сколько денег получит УкраинаПоэтому в последнее время все чаще на Западе стали говорить об использовании не самих резервов, а доходов от них. В Европе уже готов соответствующий законопроект, детали которого привел Bloomberg.Ключевой момент - введение налога на непредвиденные расходы на прибыль, полученную от российских средств.По оценкам европейских специалистов, доход от российских резервов составит примерно 3 млрд евро в год. Около 90% этой суммы будет направлено в так называемый Европейский фонд мира и Фонд поддержки Украины, которые будут на эти деньги закупать оружие для киевского режима. Оставшиеся 10% ЕС оставит себе, чтобы "повышать потенциал украинской оборонной промышленности".Свое решение проблемы российских резервов готовят и в G7. Эксперты этого объединения также склоняются к варианту с использованием доходов без конфискации. По их предложению правительства стран "семерки" могут предоставить рынкам гарантию того, что замороженные активы не возвратят РФ в случае, если она не согласится оплатить расходы на восстановление Украины.В G7 также обсуждают возможность оставить активы в качестве залога под облигации, которые будут продавать для сбора денег Украине.Ожидается, что эта тема будет обсуждаться на июньском саммите "Большой семерки".Ответ РоссииВласти РФ неоднократно подчеркивали, что изъятие российских активов будет иметь серьезные последствия для тех, кто рискнет пойти на такой шаг.О том, что ответные меры Москвы могут носить не зеркальный характер, рассказал 21 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Пока же 21-22 марта проходит саммит глав государств – членов ЕС. Как пишут СМИ, решение об использовании прибыли от российских резервов на вооружение Украины на нем принято не будет. Против этого, в частности, выступает Венгрия.

https://ukraina.ru/20230725/1048232387.html

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Павел Котов

эксклюзив, ес, украина, россия, золотовалютный резерв