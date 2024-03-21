https://ukraina.ru/20240321/1054023063.html
"Ведётся религиозная война": депутат Рады оклеветала священника УПЦ и призвала к захвату храма
"Ведётся религиозная война": депутат Рады оклеветала священника УПЦ и призвала к захвату храма - 21.03.2024 Украина.ру
"Ведётся религиозная война": депутат Рады оклеветала священника УПЦ и призвала к захвату храма
Украинская депутат Ирина Никорак оклеветала православного священника и призвала захватить храм и передать его раскольникам из Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщили 21 марта в Союзе православных журналистов (СПЖ)
2024-03-21T17:08
2024-03-21T17:08
2024-03-21T17:08
новости
украина
черновицкая область
упц
вооруженные силы украины
всу
священник
пцу
храм
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Депутат Верховной Рады Украины от "Евросолидарности" Ирина Никорак на своей странице в Facebook* оклеветала священника Николаевского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Виженка Черновицкой области. Никорак написала, будто батюшка отказался отпевать погибшего ВСУшника в храме, поэтому отпевание провели во дворе храма. На своей странице в Instagram* она призвала жителей села захватить храм."Её клевету подхватили многие СМИ, и она стала причиной разжигания ненависти в селе", - говорится в статье СПЖ.Украинский депутат Андрей Дмитрук в телеграм-канале написал, из-за чего произошла провокация."Но если бы эта женщина хоть немножко вникла в ситуацию, то она бы узнала, что никто никого не отказывался отпевать, а все, что произошло в селе, – самая настоящая провокация против Украинской Православной Церкви", - написал Дмитрук.Он рассказал, что жена погибшего ВСУшника обратилась к настоятелю храма УПЦ с просьбой, чтобы её мужа отпевал представитель раскольнической ПЦУ, но в храме УПЦ. Священник не возражал, попросил лишь уведомить заранее, чтобы он открыл храм.В день похорон священник УПЦ был вынужден отъехать в соседнее село, чтобы совершить заупокойную литургию, и предупредил о просьбе вдовы военнослужащего другого клирика. Однако в день похорон никто не позвонил, поэтому храм был закрыт.При этом в селе у ПЦУ уже есть свой храм. А этот попросили оставить прихожанам УПЦ, которые его строили и восстанавливали.Украинские власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ. Власти обвиняют УПЦ в связях с Россией. Верховная Рада Украины в первом чтении уже приняла законопроект о её фактическом запрете на территории страны. Законом будет предусмотрен запрет религиозных организаций, руководство которых находится в стране, которая ведет "вооруженную агрессию" против Украины.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20240314/1053889332.html
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, черновицкая область, упц, вооруженные силы украины, всу, священник, пцу, храм
Новости, Украина, Черновицкая область, УПЦ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, священник, ПЦУ, храм
"Ведётся религиозная война": депутат Рады оклеветала священника УПЦ и призвала к захвату храма
Украинская депутат Ирина Никорак оклеветала православного священника и призвала захватить храм и передать его раскольникам из Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщили 21 марта в Союзе православных журналистов (СПЖ)
Депутат Верховной Рады Украины от "Евросолидарности" Ирина Никорак на своей странице в Facebook* оклеветала священника Николаевского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Виженка Черновицкой области.
Никорак написала, будто батюшка отказался отпевать погибшего ВСУшника в храме, поэтому отпевание провели во дворе храма. На своей странице в Instagram* она призвала жителей села захватить храм.
"Её клевету подхватили многие СМИ, и она стала причиной разжигания ненависти в селе", - говорится в статье СПЖ.
Украинский депутат Андрей Дмитрук в телеграм-канале написал
, из-за чего произошла провокация.
"Но если бы эта женщина хоть немножко вникла в ситуацию, то она бы узнала, что никто никого не отказывался отпевать, а все, что произошло в селе, – самая настоящая провокация против Украинской Православной Церкви", - написал Дмитрук.
Он рассказал, что жена погибшего ВСУшника обратилась к настоятелю храма УПЦ с просьбой, чтобы её мужа отпевал представитель раскольнической ПЦУ, но в храме УПЦ. Священник не возражал, попросил лишь уведомить заранее, чтобы он открыл храм.
В день похорон священник УПЦ был вынужден отъехать в соседнее село, чтобы совершить заупокойную литургию, и предупредил о просьбе вдовы военнослужащего другого клирика. Однако в день похорон никто не позвонил, поэтому храм был закрыт.
При этом в селе у ПЦУ уже есть свой храм. А этот попросили оставить прихожанам УПЦ, которые его строили и восстанавливали.
"Произошедшее в Виженке еще раз напоминает – против миллионов украинцев ведется религиозная война. [...] А такие как Никорак обязательно должны понести ответ. За то что разжигают межрелигиозную рознь; за то, что призывают к насилию", - подчеркнул Дмитрук.
Украинские власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ. Власти обвиняют УПЦ в связях с Россией. Верховная Рада Украины в первом чтении уже приняла законопроект о её фактическом запрете на территории страны. Законом будет предусмотрен запрет религиозных организаций, руководство которых находится в стране, которая ведет "вооруженную агрессию" против Украины.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.