"Ведётся религиозная война": депутат Рады оклеветала священника УПЦ и призвала к захвату храма - 21.03.2024 Украина.ру
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"Ведётся религиозная война": депутат Рады оклеветала священника УПЦ и призвала к захвату храма
"Ведётся религиозная война": депутат Рады оклеветала священника УПЦ и призвала к захвату храма - 21.03.2024 Украина.ру
"Ведётся религиозная война": депутат Рады оклеветала священника УПЦ и призвала к захвату храма
Украинская депутат Ирина Никорак оклеветала православного священника и призвала захватить храм и передать его раскольникам из Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщили 21 марта в Союзе православных журналистов (СПЖ)
2024-03-21T17:08
2024-03-21T17:08
новости
украина
черновицкая область
упц
вооруженные силы украины
всу
священник
пцу
храм
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Депутат Верховной Рады Украины от "Евросолидарности" Ирина Никорак на своей странице в Facebook* оклеветала священника Николаевского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Виженка Черновицкой области. Никорак написала, будто батюшка отказался отпевать погибшего ВСУшника в храме, поэтому отпевание провели во дворе храма. На своей странице в Instagram* она призвала жителей села захватить храм."Её клевету подхватили многие СМИ, и она стала причиной разжигания ненависти в селе", - говорится в статье СПЖ.Украинский депутат Андрей Дмитрук в телеграм-канале написал, из-за чего произошла провокация."Но если бы эта женщина хоть немножко вникла в ситуацию, то она бы узнала, что никто никого не отказывался отпевать, а все, что произошло в селе, – самая настоящая провокация против Украинской Православной Церкви", - написал Дмитрук.Он рассказал, что жена погибшего ВСУшника обратилась к настоятелю храма УПЦ с просьбой, чтобы её мужа отпевал представитель раскольнической ПЦУ, но в храме УПЦ. Священник не возражал, попросил лишь уведомить заранее, чтобы он открыл храм.В день похорон священник УПЦ был вынужден отъехать в соседнее село, чтобы совершить заупокойную литургию, и предупредил о просьбе вдовы военнослужащего другого клирика. Однако в день похорон никто не позвонил, поэтому храм был закрыт.При этом в селе у ПЦУ уже есть свой храм. А этот попросили оставить прихожанам УПЦ, которые его строили и восстанавливали.Украинские власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ. Власти обвиняют УПЦ в связях с Россией. Верховная Рада Украины в первом чтении уже приняла законопроект о её фактическом запрете на территории страны. Законом будет предусмотрен запрет религиозных организаций, руководство которых находится в стране, которая ведет "вооруженную агрессию" против Украины.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, украина, черновицкая область, упц, вооруженные силы украины, всу, священник, пцу, храм
Новости, Украина, Черновицкая область, УПЦ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, священник, ПЦУ, храм

"Ведётся религиозная война": депутат Рады оклеветала священника УПЦ и призвала к захвату храма

17:08 21.03.2024
 
© Фото : Украина.руКиев храм церковь
Киев храм церковь - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Украина.ру
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Украинская депутат Ирина Никорак оклеветала православного священника и призвала захватить храм и передать его раскольникам из Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщили 21 марта в Союзе православных журналистов (СПЖ)
Депутат Верховной Рады Украины от "Евросолидарности" Ирина Никорак на своей странице в Facebook* оклеветала священника Николаевского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Виженка Черновицкой области.
Никорак написала, будто батюшка отказался отпевать погибшего ВСУшника в храме, поэтому отпевание провели во дворе храма. На своей странице в Instagram* она призвала жителей села захватить храм.
"Её клевету подхватили многие СМИ, и она стала причиной разжигания ненависти в селе", - говорится в статье СПЖ.
Украинский депутат Андрей Дмитрук в телеграм-канале написал, из-за чего произошла провокация.
"Но если бы эта женщина хоть немножко вникла в ситуацию, то она бы узнала, что никто никого не отказывался отпевать, а все, что произошло в селе, – самая настоящая провокация против Украинской Православной Церкви", - написал Дмитрук.
Он рассказал, что жена погибшего ВСУшника обратилась к настоятелю храма УПЦ с просьбой, чтобы её мужа отпевал представитель раскольнической ПЦУ, но в храме УПЦ. Священник не возражал, попросил лишь уведомить заранее, чтобы он открыл храм.
В день похорон священник УПЦ был вынужден отъехать в соседнее село, чтобы совершить заупокойную литургию, и предупредил о просьбе вдовы военнослужащего другого клирика. Однако в день похорон никто не позвонил, поэтому храм был закрыт.
При этом в селе у ПЦУ уже есть свой храм. А этот попросили оставить прихожанам УПЦ, которые его строили и восстанавливали.
"Произошедшее в Виженке еще раз напоминает – против миллионов украинцев ведется религиозная война. [...] А такие как Никорак обязательно должны понести ответ. За то что разжигают межрелигиозную рознь; за то, что призывают к насилию", - подчеркнул Дмитрук.
Украинские власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ. Власти обвиняют УПЦ в связях с Россией. Верховная Рада Украины в первом чтении уже приняла законопроект о её фактическом запрете на территории страны. Законом будет предусмотрен запрет религиозных организаций, руководство которых находится в стране, которая ведет "вооруженную агрессию" против Украины.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
наручники
14 марта, 17:37
За полшага до запрета УПЦ: киевский режим пришел за православными журналистамиВласти Украины продолжают наращивать давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). На этот раз под репрессивный каток киевского режима попали журналисты, освещающие религиозную тему
 
НовостиУкраинаЧерновицкая областьУПЦВооруженные силы УкраиныВСУсвященникПЦУхрам
 
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