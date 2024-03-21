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"Пой на своём": Лобода вновь разгневала фанатов своим решением
"Пой на своём": Лобода вновь разгневала фанатов своим решением - 21.03.2024 Украина.ру
"Пой на своём": Лобода вновь разгневала фанатов своим решением
Украинская певица Светлана Лобода готовится к выпуску песни на двух языках, но фанаты по-прежнему недовольны выбором певицы
2024-03-21T13:23
2024-03-21T13:23
2024-03-21T13:23
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На днях Лобода появилась на своей страничке в соцсети Instagram*. Она рассказала о новом треке "Имя", отметив, что песня ждала релиза почти три года.На видео певица показала рабочий процесс и фрагменты песни. Впервые песню Лобода исполнит 22 марта в австралийском Сиднее.В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни поддерживают певицу и приветствуют её свободу в выборе языке и пророчат песне большей успех. Другие же возмущены поведением Лободы."На русском языке? Нигде не хочу слышать", "Будут ли песни на украинском языке?", "Молодец, так удобно разместилась на двух стульях", "Почему опять на русском, пой на своём", "Тогда лучше уж только на английском", - написали пользователи в комментариях к посту.В августе прошлого года певица попала в очередной скандал из-за исполнения песни на русском языке, обернувшись в украинский флаг.Но на этом певица не остановилась. Во время этого же выступления Лобода надела жёлто-синюю накидку и произнесла речь об "испытаниях, силе и вере людей" опять же-таки на русском языке. Зрители из зала кричали ей: "На украинском!", но Лобода продолжила свой монолог на русском языке.В сентябре 2023 года певица проживала в Риге и рассказала, что будем петь и на русском, и на украинском языках. "Многие люди категорически отказываются от русского языка. Но у каждого свой путь и свое понимание того, что правильно, а что нет", - добавила Лобода.До начала спецоперации певица активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину. Однако даже после этого ее украинские коллеги осуждают поведение певицы и называют ее "лживой".* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, россия, украина, лобода, украинская певица, певица, песня, язык, русский язык, английский язык
Новости, Россия, Украина, Лобода, украинская певица, певица, песня, язык, Русский язык, английский язык
"Пой на своём": Лобода вновь разгневала фанатов своим решением
Украинская певица Светлана Лобода готовится к выпуску песни на двух языках, но фанаты по-прежнему недовольны выбором певицы
На днях Лобода появилась на своей страничке в соцсети Instagram*. Она рассказала о новом треке "Имя", отметив, что песня ждала релиза почти три года.
"Сегодня мы записываем песню "Имя". Это новый сингл, который будет выпущен на двух языках: на русском и английском", - рассказала Лобода.
На видео певица показала рабочий процесс и фрагменты песни. Впервые песню Лобода исполнит 22 марта в австралийском Сиднее.
В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни поддерживают певицу и приветствуют её свободу в выборе языке и пророчат песне большей успех. Другие же возмущены поведением Лободы.
"На русском языке? Нигде не хочу слышать", "Будут ли песни на украинском языке?", "Молодец, так удобно разместилась на двух стульях", "Почему опять на русском, пой на своём", "Тогда лучше уж только на английском", - написали пользователи в комментариях к посту.
В августе прошлого года певица попала в очередной скандал из-за исполнения песни на русском языке, обернувшись в украинский флаг.
Но на этом певица не остановилась. Во время этого же выступления Лобода надела жёлто-синюю накидку и произнесла речь об "испытаниях, силе и вере людей" опять же-таки на русском языке. Зрители из зала кричали ей: "На украинском!", но Лобода продолжила свой монолог на русском языке.
В сентябре 2023 года певица проживала в Риге и рассказала, что будем петь и на русском, и на украинском языках. "Многие люди категорически отказываются от русского языка. Но у каждого свой путь и свое понимание того, что правильно, а что нет", - добавила Лобода.
До начала спецоперации певица активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину. Однако даже после этого ее украинские коллеги осуждают поведение певицы и называют ее "лживой".
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.