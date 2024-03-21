"Войск достаточно": Шмыгаль солгал о ситуации в ВСУ - 21.03.2024 Украина.ру
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"Войск достаточно": Шмыгаль солгал о ситуации в ВСУ
"Войск достаточно": Шмыгаль солгал о ситуации в ВСУ - 21.03.2024 Украина.ру
"Войск достаточно": Шмыгаль солгал о ситуации в ВСУ
Украинский премьер Денис Шмыгаль заверил, что Киев не просил европейские страны отправить войска на Украину, отметив, что страна якобы располагает достаточным количеством военных, передает испанская газета El Pais
2024-03-21T11:53
2024-03-21T11:53
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"Мы не просили войска. У нас есть собственные Вооруженные силы и силы обороны. И у нас достаточно войск... Ни одна европейская страна не согласна отправлять солдат на поле боя, потому что это означало бы, что они вступят в войну, и нам всем абсолютно ясно, что это невозможно в данный момент", - сказал Шмыгаль.Он отметил также, что Киев просит своих европейских союзников отправить на Украину инструкторов, чтобы ускорить процесс обучения военных - по его словам, именно такой тип сотрудничества якобы имел в виду президент Франции Эммануэль Макрон.В феврале президент Франции пригрозил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать".Вскоре после этого канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. На Украине при этом пытаются ввести новый закон о мобилизации, чтобы хоть как-то пополнить ряды ВСУ. Украинские военные заявляют, что отсутствие ротации убивает их мотивацию и подрывает боевой дух, а из-за нехватки людей им отменяют отпуска.
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новости, украина, киев, франция, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, нато, эммануэль макрон, олаф шольц
Новости, Украина, Киев, Франция, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, НАТО, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц

"Войск достаточно": Шмыгаль солгал о ситуации в ВСУ

11:53 21.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украинский премьер Денис Шмыгаль заверил, что Киев не просил европейские страны отправить войска на Украину, отметив, что страна якобы располагает достаточным количеством военных, передает испанская газета El Pais
"Мы не просили войска. У нас есть собственные Вооруженные силы и силы обороны. И у нас достаточно войск... Ни одна европейская страна не согласна отправлять солдат на поле боя, потому что это означало бы, что они вступят в войну, и нам всем абсолютно ясно, что это невозможно в данный момент", - сказал Шмыгаль.
Он отметил также, что Киев просит своих европейских союзников отправить на Украину инструкторов, чтобы ускорить процесс обучения военных - по его словам, именно такой тип сотрудничества якобы имел в виду президент Франции Эммануэль Макрон.
В феврале президент Франции пригрозил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать".
Вскоре после этого канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.
На Украине при этом пытаются ввести новый закон о мобилизации, чтобы хоть как-то пополнить ряды ВСУ. Украинские военные заявляют, что отсутствие ротации убивает их мотивацию и подрывает боевой дух, а из-за нехватки людей им отменяют отпуска.
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