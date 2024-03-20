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Украина закрыла список "международных спонсоров войны" – Запад подсказал

Украина закрыла список "международных спонсоров войны" – Запад подсказал - 20.03.2024 Украина.ру

Украина закрыла список "международных спонсоров войны" – Запад подсказал

У украинского списка "международных спонсоров войны" отсутствует нормативная база, а потому Киев не продолжит пополнять этот перечень. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе кабмина

2024-03-20T20:54

2024-03-20T20:54

2024-03-20T20:54

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К такому решению Украина пришла не самостоятельно. Тема обсуждалась в ходе расширенного заседания правительства в котором участвовали представители СНБО, СБУ, Генпрокуратуры, НАПК, но самое главное - послы и дипломатические представители других стран, которые указали на то, что вести такой список неприемлемо, пока вопрос не урегулирован на законодательном уровне. В связи в этим, страница на сайте НАПК перестанет работать, а пользователей переадресуют на раздел портала СНБО с государственным реестром санкций. Напомним, в "международных спонсоров войны" Украина включила американские PepsiCo, Mars, Nestle, Subway, британскую Unilever и французский Auchan, немецкую компанию Knauf, китайскую Alibaba Group Holding Limited и многие другие компании за то, что они продолжали работать в России после начала спецоперации. Международные партнёры Киева ожидаемо выступали против этого и в конечном итоге добились своего.

https://ukraina.ru/20220519/1033984266.html

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новости, украина, напк, сбу, снбо, киев, запад, спонсоры, сво, санкции