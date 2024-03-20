Украина закрыла список "международных спонсоров войны" – Запад подсказал - 20.03.2024 Украина.ру
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Украина закрыла список "международных спонсоров войны" – Запад подсказал
Украина закрыла список "международных спонсоров войны" – Запад подсказал - 20.03.2024 Украина.ру
Украина закрыла список "международных спонсоров войны" – Запад подсказал
У украинского списка "международных спонсоров войны" отсутствует нормативная база, а потому Киев не продолжит пополнять этот перечень. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе кабмина
2024-03-20T20:54
2024-03-20T20:54
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К такому решению Украина пришла не самостоятельно. Тема обсуждалась в ходе расширенного заседания правительства в котором участвовали представители&nbsp;СНБО,&nbsp;СБУ, Генпрокуратуры,&nbsp;НАПК, но самое главное - послы и дипломатические представители других стран, которые указали на то, что вести такой список неприемлемо, пока вопрос не урегулирован на законодательном уровне. В связи в этим, страница на сайте НАПК перестанет работать, а пользователей переадресуют на раздел портала СНБО с государственным реестром санкций. Напомним, в "международных спонсоров войны" Украина включила американские PepsiCo, Mars, Nestle, Subway, британскую Unilever и французский Auchan, немецкую компанию Knauf, китайскую Alibaba Group Holding Limited и многие другие компании за то, что они продолжали работать в России после начала спецоперации. Международные партнёры Киева ожидаемо выступали против этого и в конечном итоге добились своего.
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новости, украина, напк, сбу, снбо, киев, запад, спонсоры, сво, санкции
Новости, Украина, НАПК, СБУ, СНБО, Киев, Запад, спонсоры, СВО, санкции

Украина закрыла список "международных спонсоров войны" – Запад подсказал

20:54 20.03.2024
 
© скриншот видеоНациональное агентство по предупреждению коррупции (НАПК)
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК)
© скриншот видео
Читать в
У украинского списка "международных спонсоров войны" отсутствует нормативная база, а потому Киев не продолжит пополнять этот перечень. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе кабмина
К такому решению Украина пришла не самостоятельно. Тема обсуждалась в ходе расширенного заседания правительства в котором участвовали представители СНБО, СБУ, Генпрокуратуры, НАПК, но самое главное - послы и дипломатические представители других стран, которые указали на то, что вести такой список неприемлемо, пока вопрос не урегулирован на законодательном уровне.

"Была заслушана информация МИД о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнёров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка", — говорится сообщении и телеграм-канале украинского кабмина.

В связи в этим, страница на сайте НАПК перестанет работать, а пользователей переадресуют на раздел портала СНБО с государственным реестром санкций.
Напомним, в "международных спонсоров войны" Украина включила американские PepsiCo, Mars, Nestle, Subway, британскую Unilever и французский Auchan, немецкую компанию Knauf, китайскую Alibaba Group Holding Limited и многие другие компании за то, что они продолжали работать в России после начала спецоперации. Международные партнёры Киева ожидаемо выступали против этого и в конечном итоге добились своего.
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