В Харькове ликвидированы виновные в обстрелах Белгорода - 20.03.2024 Украина.ру
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В Харькове ликвидированы виновные в обстрелах Белгорода
В Харькове ликвидированы виновные в обстрелах Белгорода - 20.03.2024 Украина.ру
В Харькове ликвидированы виновные в обстрелах Белгорода
В среду, 20 марта, высокоточным ударом дрона ВС РФ уничтожены военнослужащие главного управления разведки Украины и иностранные специалисты в сфере ВПК, которые принимали участие в нападениях на Белгородскую область. Российский БПЛА успешно поразил военный завод в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
2024-03-20T20:29
2024-03-20T20:29
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Информацию Лебедев получил от коллег из Харькова, которые, помимо прочего, предоставили в доказательство видео. По данным источников, российский дрон угодил в завод по производству БПЛА. После происшествия район оцепили украинские военные и сотрудники&nbsp;Службы безопасности Украины. Лебедев добавил, что именно на этом заводе производили гексакоптеры "Вампир", которые также называют "Баба-Яга", а также снаряды к ним. Уточняется, что ударные БПЛА "Вампир" переделывают из гражданских аграрных дронов под военные цели, дополнительно оснащая тепловизором. "Вампиры" опасны для российских войск тем, что этот дрон имеет карбоновый корпус, из-за чего он почти незаметен. К тому же, такой БПЛА может перемещать на себе до 15 килограммов взрывчатки, которую украинские войска начиняют осколочными минами.Напомним, в последнее время Белгородская область ежедневно подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ. Только сегодня в результате атак погибли три мирных жителя, ещё четверо получили ранения.
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новости, белгород, илья лебедев, вооруженные силы украины, харьков, россия, сво, всу, иностранные наемники
Новости, Белгород, Илья Лебедев, Вооруженные силы Украины, Харьков, Россия, СВО, ВСУ, иностранные наемники

В Харькове ликвидированы виновные в обстрелах Белгорода

20:29 20.03.2024
 
© AP / Andrii Marienko
- РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP / Andrii Marienko
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В среду, 20 марта, высокоточным ударом дрона ВС РФ уничтожены военнослужащие главного управления разведки Украины и иностранные специалисты в сфере ВПК, которые принимали участие в нападениях на Белгородскую область. Российский БПЛА успешно поразил военный завод в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
Информацию Лебедев получил от коллег из Харькова, которые, помимо прочего, предоставили в доказательство видео. По данным источников, российский дрон угодил в завод по производству БПЛА.
"Прилетело очень качественно. Много погибших – там было расположение личных сил – прибыли как раз недавно военные от главного управления разведки, те самые, которые пытаются штурмовать Белгородскую область", – приводит его слова РИА Новости.
После происшествия район оцепили украинские военные и сотрудники Службы безопасности Украины. Лебедев добавил, что именно на этом заводе производили гексакоптеры "Вампир", которые также называют "Баба-Яга", а также снаряды к ним. Уточняется, что ударные БПЛА "Вампир" переделывают из гражданских аграрных дронов под военные цели, дополнительно оснащая тепловизором.
"Вампиры" опасны для российских войск тем, что этот дрон имеет карбоновый корпус, из-за чего он почти незаметен. К тому же, такой БПЛА может перемещать на себе до 15 килограммов взрывчатки, которую украинские войска начиняют осколочными минами.
Напомним, в последнее время Белгородская область ежедневно подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ. Только сегодня в результате атак погибли три мирных жителя, ещё четверо получили ранения.
Вячеслав Гладков
Вчера, 23:56
Гладков ограничил въезд на территорию 6 населённых пунктов Белгородской области из-за обстрелов ВСУСо среды, 20 марта, на территорию населённых пунктов Козинки, Глотово, Горы-Подола, Грайвороново, Новостроевки (1-й и 2-й), Безымено будет ограничен въезд. Там начнут работать блокпосты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
 
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