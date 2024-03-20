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В Харькове ликвидированы виновные в обстрелах Белгорода

В Харькове ликвидированы виновные в обстрелах Белгорода - 20.03.2024 Украина.ру

В Харькове ликвидированы виновные в обстрелах Белгорода

В среду, 20 марта, высокоточным ударом дрона ВС РФ уничтожены военнослужащие главного управления разведки Украины и иностранные специалисты в сфере ВПК, которые принимали участие в нападениях на Белгородскую область. Российский БПЛА успешно поразил военный завод в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

2024-03-20T20:29

2024-03-20T20:29

2024-03-20T20:29

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Информацию Лебедев получил от коллег из Харькова, которые, помимо прочего, предоставили в доказательство видео. По данным источников, российский дрон угодил в завод по производству БПЛА. После происшествия район оцепили украинские военные и сотрудники Службы безопасности Украины. Лебедев добавил, что именно на этом заводе производили гексакоптеры "Вампир", которые также называют "Баба-Яга", а также снаряды к ним. Уточняется, что ударные БПЛА "Вампир" переделывают из гражданских аграрных дронов под военные цели, дополнительно оснащая тепловизором. "Вампиры" опасны для российских войск тем, что этот дрон имеет карбоновый корпус, из-за чего он почти незаметен. К тому же, такой БПЛА может перемещать на себе до 15 килограммов взрывчатки, которую украинские войска начиняют осколочными минами.Напомним, в последнее время Белгородская область ежедневно подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ. Только сегодня в результате атак погибли три мирных жителя, ещё четверо получили ранения.

https://ukraina.ru/20240319/1053990875.html

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новости, белгород, илья лебедев, вооруженные силы украины, харьков, россия, сво, всу, иностранные наемники