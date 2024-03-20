Стало известно сколько россиян за рубежом отдали свои голоса за Путина - 20.03.2024 Украина.ру
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Стало известно сколько россиян за рубежом отдали свои голоса за Путина
Стало известно сколько россиян за рубежом отдали свои голоса за Путина - 20.03.2024 Украина.ру
Стало известно сколько россиян за рубежом отдали свои голоса за Путина
Президент России Владимир Путин набрал 72,3 процента голосов на выборах главы государства за рубежом. Такие данные в среду, 20 марта, подал Центризбирком
2024-03-20T19:07
2024-03-20T19:07
новости
владимир путин
цик
россия
президентские выборы
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Всего Владимир Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100 процентов протоколов. Наибольшее количество голосов на него отдали жители Чечни, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Тувы и Кабардино-Балкарии. Итоги выборов будут подведены на специальном заседании в четверг, 21 марта. Добавим, что в 2018 году 475 тысяч россиян приняли участие в голосовании на выборах президента РФ за рубежом, 85% из них проголосовали за Владимира Путина.
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новости, владимир путин, цик, россия, президентские выборы
Новости, Владимир Путин, ЦИК, Россия, президентские выборы

Стало известно сколько россиян за рубежом отдали свои голоса за Путина

19:07 20.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин набрал 72,3 процента голосов на выборах главы государства за рубежом. Такие данные в среду, 20 марта, подал Центризбирком
"Владимир Путин при голосовании на выборах президента за рубежом набрал 72,3%. На втором месте Владислав Даванков - 16,65%, Николай Харитонов набрал 2,22%, Леонид Слуцкий – 1,97%", – уточнили в ЦИК.
Всего Владимир Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100 процентов протоколов. Наибольшее количество голосов на него отдали жители Чечни, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Тувы и Кабардино-Балкарии.
Итоги выборов будут подведены на специальном заседании в четверг, 21 марта.
Добавим, что в 2018 году 475 тысяч россиян приняли участие в голосовании на выборах президента РФ за рубежом, 85% из них проголосовали за Владимира Путина.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
13:48
Выборы - только пролог. Путин пообещал новые победы РоссииПрезидент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами 20 марта пообещал стране новые победы
 
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