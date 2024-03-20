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Стало известно сколько россиян за рубежом отдали свои голоса за Путина
Стало известно сколько россиян за рубежом отдали свои голоса за Путина - 20.03.2024 Украина.ру
Стало известно сколько россиян за рубежом отдали свои голоса за Путина
Президент России Владимир Путин набрал 72,3 процента голосов на выборах главы государства за рубежом. Такие данные в среду, 20 марта, подал Центризбирком
2024-03-20T19:07
2024-03-20T19:07
2024-03-20T19:07
новости
владимир путин
цик
россия
президентские выборы
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Всего Владимир Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100 процентов протоколов. Наибольшее количество голосов на него отдали жители Чечни, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Тувы и Кабардино-Балкарии. Итоги выборов будут подведены на специальном заседании в четверг, 21 марта. Добавим, что в 2018 году 475 тысяч россиян приняли участие в голосовании на выборах президента РФ за рубежом, 85% из них проголосовали за Владимира Путина.
https://ukraina.ru/20240320/1053999099.html
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новости, владимир путин, цик, россия, президентские выборы
Новости, Владимир Путин, ЦИК, Россия, президентские выборы
Стало известно сколько россиян за рубежом отдали свои голоса за Путина
Президент России Владимир Путин набрал 72,3 процента голосов на выборах главы государства за рубежом. Такие данные в среду, 20 марта, подал Центризбирком
"Владимир Путин при голосовании на выборах президента за рубежом набрал 72,3%. На втором месте Владислав Даванков - 16,65%, Николай Харитонов набрал 2,22%, Леонид Слуцкий – 1,97%", – уточнили в ЦИК.
Всего Владимир Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100 процентов протоколов. Наибольшее количество голосов на него отдали жители Чечни, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Тувы и Кабардино-Балкарии.
Итоги выборов будут подведены на специальном заседании в четверг, 21 марта.
Добавим, что в 2018 году 475 тысяч россиян приняли участие в голосовании на выборах президента РФ за рубежом, 85% из них проголосовали за Владимира Путина.