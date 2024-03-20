https://ukraina.ru/20240320/1054007063.html

Стало известно сколько россиян за рубежом отдали свои голоса за Путина

Стало известно сколько россиян за рубежом отдали свои голоса за Путина - 20.03.2024 Украина.ру

Стало известно сколько россиян за рубежом отдали свои голоса за Путина

Президент России Владимир Путин набрал 72,3 процента голосов на выборах главы государства за рубежом. Такие данные в среду, 20 марта, подал Центризбирком

2024-03-20T19:07

2024-03-20T19:07

2024-03-20T19:07

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Всего Владимир Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100 процентов протоколов. Наибольшее количество голосов на него отдали жители Чечни, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Тувы и Кабардино-Балкарии. Итоги выборов будут подведены на специальном заседании в четверг, 21 марта. Добавим, что в 2018 году 475 тысяч россиян приняли участие в голосовании на выборах президента РФ за рубежом, 85% из них проголосовали за Владимира Путина.

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новости, владимир путин, цик, россия, президентские выборы