https://ukraina.ru/20240320/1054006764.html
Киев начнёт получать доходы от активов РФ в июле – источник
Киев начнёт получать доходы от активов РФ в июле – источник - 20.03.2024 Украина.ру
Киев начнёт получать доходы от активов РФ в июле – источник
Летом 2024 года Украина начнёт получать средства от замороженных российских активов в центральных депозитариях стран Евросоюза. Выплаты будут производиться дважды в год, сообщил осведомлённый источник РИА Новости
2024-03-20T18:52
2024-03-20T18:52
2024-03-20T18:52
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Уточняется, что 90% доходов пойдут на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет Евросоюза. Распределение средств будет пересматриваться ежегодно, а первый - запланирован на 1 января следующего года. По плану, таким способом Киев будет получать порядка двух-трёх миллиардов евро. Всего в ЕС намерены конфисковать у депозитариев 97% доходов от иммобилизованных активов ЦБ России, остаток должен пойти на управление активами, чтобы стимулировать депозитарии использовать их эффективно. В Европейский фонд мира, который оплатит поставки оружия и боеприпасов ВСУ, будет направлено 90% полученных средства. Ещё десять процентов пополнят бюджет Евросоюза для "непредвиденных расходов и компенсаций, связанных с Украиной". Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Жозеп Боррель внёс на рассмотрение предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине, согласно которому 90% доходов пойдут в Европейский фонд мира, ещё 10% - в бюджет ЕС. В Кремле ответили, что предложение Борреля ведёт к разрушению юридических основ европейского и международного права. Напомним, после начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.
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новости, украина, жозеп боррель, ес, киев, вооруженные силы украины, россия, сво, замороженные активы
Новости, Украина, Жозеп Боррель, ЕС, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО, замороженные активы
Киев начнёт получать доходы от активов РФ в июле – источник
Летом 2024 года Украина начнёт получать средства от замороженных российских активов в центральных депозитариях стран Евросоюза. Выплаты будут производиться дважды в год, сообщил осведомлённый источник РИА Новости
"Если мы быстро примем это решение, то первые выплаты начнутся уже в июле", – приводит его слова СМИ.
Уточняется, что 90% доходов пойдут на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет Евросоюза. Распределение средств будет пересматриваться ежегодно, а первый - запланирован на 1 января следующего года.
По плану, таким способом Киев будет получать порядка двух-трёх миллиардов евро. Всего в ЕС намерены конфисковать у депозитариев 97% доходов от иммобилизованных активов ЦБ России, остаток должен пойти на управление активами, чтобы стимулировать депозитарии использовать их эффективно.
В Европейский фонд мира, который оплатит поставки оружия и боеприпасов ВСУ, будет направлено 90% полученных средства. Ещё десять процентов пополнят бюджет Евросоюза для "непредвиденных расходов и компенсаций, связанных с Украиной".
Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Жозеп Боррель внёс на рассмотрение предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине, согласно которому 90% доходов пойдут в Европейский фонд мира, ещё 10% - в бюджет ЕС.
В Кремле ответили, что предложение Борреля ведёт к разрушению юридических основ европейского и международного права.
Напомним, после начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.