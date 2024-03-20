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Киев начнёт получать доходы от активов РФ в июле – источник

Киев начнёт получать доходы от активов РФ в июле – источник - 20.03.2024 Украина.ру

Киев начнёт получать доходы от активов РФ в июле – источник

Летом 2024 года Украина начнёт получать средства от замороженных российских активов в центральных депозитариях стран Евросоюза. Выплаты будут производиться дважды в год, сообщил осведомлённый источник РИА Новости

2024-03-20T18:52

2024-03-20T18:52

2024-03-20T18:52

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Уточняется, что 90% доходов пойдут на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет Евросоюза. Распределение средств будет пересматриваться ежегодно, а первый - запланирован на 1 января следующего года. По плану, таким способом Киев будет получать порядка двух-трёх миллиардов евро. Всего в ЕС намерены конфисковать у депозитариев 97% доходов от иммобилизованных активов ЦБ России, остаток должен пойти на управление активами, чтобы стимулировать депозитарии использовать их эффективно. В Европейский фонд мира, который оплатит поставки оружия и боеприпасов ВСУ, будет направлено 90% полученных средства. Ещё десять процентов пополнят бюджет Евросоюза для "непредвиденных расходов и компенсаций, связанных с Украиной". Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Жозеп Боррель внёс на рассмотрение предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине, согласно которому 90% доходов пойдут в Европейский фонд мира, ещё 10% - в бюджет ЕС. В Кремле ответили, что предложение Борреля ведёт к разрушению юридических основ европейского и международного права. Напомним, после начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.

https://ukraina.ru/20240307/1053770720.html

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новости, украина, жозеп боррель, ес, киев, вооруженные силы украины, россия, сво, замороженные активы