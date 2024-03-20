Польские фермеры забросали навозом дом спикера сейма - 20.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240320/1054006583.html
Польские фермеры забросали навозом дом спикера сейма
Польские фермеры забросали навозом дом спикера сейма - 20.03.2024 Украина.ру
Польские фермеры забросали навозом дом спикера сейма
Дом спикера парламента Польши Шимона Холовни, или как его назвали протестующие в Варшаве фермеры "предателя польской деревни", забросали навозом. Перед входными воротами участники акции высыпали также шины, передаёт издание Isokolka
2024-03-20T18:28
2024-03-20T18:28
новости
польша
украина
протесты
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053482322_0:22:625:374_1920x0_80_0_0_f2f378110f5d0230a6ef219ec8d13c3b.jpg
На заборе дома протестующие разместили надписи "Крестьяне благодарят за отравление газом и дубинками в Варшаве" и "Предатель польской деревни". Первая надпись – ответ польских фермеров на действия правоохранителей, которые применяют в отношении участников протеста водомёты и слезоточивый газ. Холовня считает, что польские фермеры "перешли границу дозволенного", закидав дом его родителей навозом. Также он призвал к порядку и допустил, что в акции протеста аграриев принимают участие хулиганы. Напомним, польские фермеры продолжают протесты как в самой республике, так и на границе с Украиной и Германией. С среду, 20 марта, они обещали устроить блокаду в 270 пунктах в разных регионах. Они перекрыли тракторами дороги в большинстве крупных городов, из-за чего возникли большие пробки. По данным украинских СМИ, по состоянию на вечер, 20 марта, Польша полностью остановила движение всего транспорта из Украины на пограничном переходе Шегини. Действия протестующих связаны, в том числе, с требованием ограничить импорт украинских сельскохозяйственных культур.
https://ukraina.ru/20240307/1053757387.html
польша
украина
варшава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053482322_70:0:625:416_1920x0_80_0_0_09bca91bb8e75bf50df6bdf4cc76ad85.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, протесты, варшава
Новости, Польша, Украина, протесты, Варшава

Польские фермеры забросали навозом дом спикера сейма

18:28 20.03.2024
 
Польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля
Польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля
Читать в
Дом спикера парламента Польши Шимона Холовни, или как его назвали протестующие в Варшаве фермеры "предателя польской деревни", забросали навозом. Перед входными воротами участники акции высыпали также шины, передаёт издание Isokolka
"Были заблокированы ворота, дорога к дому моих родителей. (...) Навоз также оказался на дороге, поэтому, видимо, соответствующие службы займутся этим делом", – рассказал Холовня.
На заборе дома протестующие разместили надписи "Крестьяне благодарят за отравление газом и дубинками в Варшаве" и "Предатель польской деревни". Первая надпись – ответ польских фермеров на действия правоохранителей, которые применяют в отношении участников протеста водомёты и слезоточивый газ.
Холовня считает, что польские фермеры "перешли границу дозволенного", закидав дом его родителей навозом. Также он призвал к порядку и допустил, что в акции протеста аграриев принимают участие хулиганы.
Напомним, польские фермеры продолжают протесты как в самой республике, так и на границе с Украиной и Германией. С среду, 20 марта, они обещали устроить блокаду в 270 пунктах в разных регионах. Они перекрыли тракторами дороги в большинстве крупных городов, из-за чего возникли большие пробки.
По данным украинских СМИ, по состоянию на вечер, 20 марта, Польша полностью остановила движение всего транспорта из Украины на пограничном переходе Шегини. Действия протестующих связаны, в том числе, с требованием ограничить импорт украинских сельскохозяйственных культур.
- РИА Новости, 1920, 07.03.2024
7 марта, 09:26
Польские фермеры вошли в Варшаву с танком "Абрамс". Пока соломеннымСамый массовый за последние десятилетия протест польских фермеров в Варшаве был зажигательным, причём в прямом смысле – горели не только фаеры, но и шины. Не обошлось и без столкновений с полицией
 
НовостиПольшаУкраинапротестыВаршава
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:42На Украине декоммунизируют названия ещё более 100 населённых пунктов
19:07Стало известно сколько россиян за рубежом отдали свои голоса за Путина
18:52Киев начнёт получать доходы от активов РФ в июле – источник
18:41США заставляют всю Европу штамповать снаряды для ВСУ
18:28Польские фермеры забросали навозом дом спикера сейма
18:10Днепровская флотилия, фермерские войны, обстрелы. Итоги 20 марта
18:00Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ: 2 мирных жителя погибли, столько же ранены
17:46Украина начала производить ракеты с дальностью полёта более 600 км – WP
17:35Ющенко и кровяная колбаса. Иностранный легион - потешные полки или грозная сила Франции
17:24Парламентский кризис на Украине: депутаты пошли в отказ, Рада замерла
17:15Литва выделила €35 млн на снаряды для ВСУ в рамках чешской инициативы
17:02Поляки заблокировали движение автобусов на границе с Украиной
16:59В ПАСЕ попросили российских спортсменов не участвовать в Олимпиаде, чтобы украинцы не обиделись
16:54Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО
16:45Александр Корбут: Россия отрубила костлявую руку голода, а Европа по Марксу зарабатывает на Украине
16:28Послы ЕС выступили против беспошлинного импорта украинских товаров
16:21"Речь о военном контингенте": Гончаренко* рассказал о планах Макрона
16:20Путь из варяг в персы и индусы. За три недели из Балтики в Индийский океан
15:23Шойгу назвал потери ВСУ за восемь дней диверсий на границе
15:02Шойгу сообщил о формировании Днепровской речной флотилии
Лента новостейМолния