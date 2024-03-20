https://ukraina.ru/20240320/1054006583.html

Польские фермеры забросали навозом дом спикера сейма

Польские фермеры забросали навозом дом спикера сейма - 20.03.2024 Украина.ру

Польские фермеры забросали навозом дом спикера сейма

Дом спикера парламента Польши Шимона Холовни, или как его назвали протестующие в Варшаве фермеры "предателя польской деревни", забросали навозом. Перед входными воротами участники акции высыпали также шины, передаёт издание Isokolka

2024-03-20T18:28

2024-03-20T18:28

2024-03-20T18:28

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На заборе дома протестующие разместили надписи "Крестьяне благодарят за отравление газом и дубинками в Варшаве" и "Предатель польской деревни". Первая надпись – ответ польских фермеров на действия правоохранителей, которые применяют в отношении участников протеста водомёты и слезоточивый газ. Холовня считает, что польские фермеры "перешли границу дозволенного", закидав дом его родителей навозом. Также он призвал к порядку и допустил, что в акции протеста аграриев принимают участие хулиганы. Напомним, польские фермеры продолжают протесты как в самой республике, так и на границе с Украиной и Германией. С среду, 20 марта, они обещали устроить блокаду в 270 пунктах в разных регионах. Они перекрыли тракторами дороги в большинстве крупных городов, из-за чего возникли большие пробки. По данным украинских СМИ, по состоянию на вечер, 20 марта, Польша полностью остановила движение всего транспорта из Украины на пограничном переходе Шегини. Действия протестующих связаны, в том числе, с требованием ограничить импорт украинских сельскохозяйственных культур.

https://ukraina.ru/20240307/1053757387.html

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