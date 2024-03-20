Днепровская флотилия, фермерские войны, обстрелы. Итоги 20 марта - 20.03.2024 Украина.ру
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Днепровская флотилия, фермерские войны, обстрелы. Итоги 20 марта
Днепровская флотилия, фермерские войны, обстрелы. Итоги 20 марта - 20.03.2024 Украина.ру
Днепровская флотилия, фермерские войны, обстрелы. Итоги 20 марта
Шойгу рассказал о потерях ВСУ; Киев протестует против блокировки украинских автобусов польскими фермерами; Белгородская область под обстрелом, из приграничья эвакуируют жителей
2024-03-20T18:10
2024-03-20T18:10
эксклюзив
украина
россия
хроники
обстрелы
белгородская область
фермы
фермер
сергей шойгу
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Выступление Шойгу на заседании коллегии Минобороны и БелгородЗа восемь дней попыток проникнуть на российскую территорию, ВСУ потеряли более 3500 человек, заявил 20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу."Украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Наиболее активные действия велись у населенного пункта Козинка Белгородской области, отметил глава Минобороны РФ", - сообщил глава военного ведомства.Все атаки были успешно отражены, противник отброшен за территорию РФ, заверил он.Уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 американских БМП Bradley, пять пусковых установок РСЗО "Вампир", вертолет Ми-8, добавил Шойгу. Благодаря принятым мерам удалось спасти жизни сотни людей и обеспечить проведение голосования, отметил он.В Минобороны также заявили в среду, что приграничное село Козинка Грайворонского района Белгородской области было полностью зачищено от членов украинских диверсионных групп.В сети было опубликовано видео с главой села Игорем Моховенко, который лично вывозит жителей из села, помогает им эвакуироваться.Избранный президент России Владимир Путин в среду пообещал обезопасить Белгородскую область и поблагодарил жителей региона за мужество."Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество, и, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье", - сказал он на встрече с доверенными лицами.Обеспечение безопасности в регионе – первичная задача, подчеркнул Путин."Здесь существуют разные способы. Они непростые, но мы это сделаем. Я уже говорил об этом.... просто не хочу сейчас в торжественной обстановке вдаваться в детали. Ну, безусловно, будем над этим работать. Говорил также о том, почему противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же... у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы, будем идти по тому, что наметили", - заверил он.На заседании коллегии МО Шойгу также сообщил о формировании Днепровской речной флотилии."Сформирован армейский корпус, мотострелковая дивизия. Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии", - сказал министр.До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад в рамках расширения боевых возможностей российской армии, отметил он.Фермеры на украинской границеГосударственная пограничная служба Украины сообщает, что польские фермеры намерены полностью блокировать движение всех автобусов и фур через "Шегини" до 20.00.Уже утром появилась информация о том, что они не пропускают транспорт через контрольно-пропускные пункты, включая автобусы с пассажирами и легковые частные автомобили.Вице-премьер Украины Александр Кубраков днем обратился к польскому министру внутренних дел Марцину Кервинскому по этому вопросу."Меньше 10 дней назад польская полиция сообщила, что пассажирские автобусы пересекают границу без всяких препятствий. Что мы видим сегодня? Забастовщики блокируют движение на дороге перед пунктом пропуска Медика, прилегающего к украинскому пункту пропуска Шегини. Уважаемый министр, господин Марцин Кервинский, почему вы это позволяете? Неужели люди должны быть заложниками политических противостояний цивилизованной страны?" – сказано в его официальном обращении.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свою очередь заявил, что Украина продолжает работать над вопросом разблокирования украинско-польской границы, а в ближайшее время ожидаются хорошие результаты.Послы Франции и Польши 20 марта не поддержали соглашение по беспошлинному импорту украинских товаров, они настаивают на "лучшем для их фермеров соглашении с Украиной", передаёт RMF FM."Продление 2021 года означало бы значительное сокращение украинского сельскохозяйственного импорта. Речь идёт не о торпедировании соглашения с Украиной, мы хотим поддержать Киев, но здесь также входят политические вопросы и интересы фермеров из Франции и Польши", - сказано в материале.Аентство Bloomberg, тем не менее, сообщает, что в Евросоюзе пришли к предварительному соглашению о продлении приостановки пошлин на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.ОбстрелыВ Белгородской области, которая весь день находится под массированным обстрелом ракетных систем залпового огня (РСЗО), в среду известно о двоих погибших и двоих раненых, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По информации главы региона, в Грайвороне полностью разрушен пищеблок, под завалами может находиться одна сотрудница учреждения. Повреждены несколько частных домов, автомобили.В Минздраве РФ сообщили об атаке беспилотника в Херсонской области:"Украинский дрон атаковал автомобиль скорой, который перевозил младенца, на подъезде к Каховской ЦРБ, пострадавших нет", - сказано в сообщении.Мирный житель также пострадал после атаки дрона в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) сообщает о пожаре в городе после прилета, по данным украинских властей, четыре человека погибли, 5 человек пострадали.Мэр города Игорь Терехов утверждает, что предприятие, на территории которого возник масштабный пожар, – типография.
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Сергей Зуев
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эксклюзив, украина, россия, хроники, обстрелы, белгородская область, фермы, фермер, сергей шойгу
Эксклюзив, Украина, Россия, Хроники, обстрелы, Белгородская область, фермы, фермер, Сергей Шойгу

Днепровская флотилия, фермерские войны, обстрелы. Итоги 20 марта

18:10 20.03.2024
 
Обстрел ВСУ
Обстрел ВСУ
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Шойгу рассказал о потерях ВСУ; Киев протестует против блокировки украинских автобусов польскими фермерами; Белгородская область под обстрелом, из приграничья эвакуируют жителей
Выступление Шойгу на заседании коллегии Минобороны и Белгород
За восемь дней попыток проникнуть на российскую территорию, ВСУ потеряли более 3500 человек, заявил 20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Наиболее активные действия велись у населенного пункта Козинка Белгородской области, отметил глава Минобороны РФ", - сообщил глава военного ведомства.
Все атаки были успешно отражены, противник отброшен за территорию РФ, заверил он.
Уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 американских БМП Bradley, пять пусковых установок РСЗО "Вампир", вертолет Ми-8, добавил Шойгу. Благодаря принятым мерам удалось спасти жизни сотни людей и обеспечить проведение голосования, отметил он.
В Минобороны также заявили в среду, что приграничное село Козинка Грайворонского района Белгородской области было полностью зачищено от членов украинских диверсионных групп.
В сети было опубликовано видео с главой села Игорем Моховенко, который лично вывозит жителей из села, помогает им эвакуироваться.
Избранный президент России Владимир Путин в среду пообещал обезопасить Белгородскую область и поблагодарил жителей региона за мужество.
"Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество, и, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье", - сказал он на встрече с доверенными лицами.
Обеспечение безопасности в регионе – первичная задача, подчеркнул Путин.
"Здесь существуют разные способы. Они непростые, но мы это сделаем. Я уже говорил об этом.... просто не хочу сейчас в торжественной обстановке вдаваться в детали. Ну, безусловно, будем над этим работать. Говорил также о том, почему противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же... у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы, будем идти по тому, что наметили", - заверил он.
- РИА Новости, 1920, 20.03.2024
17:46
Украина начала производить ракеты с дальностью полёта более 600 км – WPНа Украине развернули производство дальнобойных ракет и систем ПВО, сообщил министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, передаёт The Washington Post
На заседании коллегии МО Шойгу также сообщил о формировании Днепровской речной флотилии.
"Сформирован армейский корпус, мотострелковая дивизия. Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии", - сказал министр.
До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад в рамках расширения боевых возможностей российской армии, отметил он.
Фермеры на украинской границе
Государственная пограничная служба Украины сообщает, что польские фермеры намерены полностью блокировать движение всех автобусов и фур через "Шегини" до 20.00.
Уже утром появилась информация о том, что они не пропускают транспорт через контрольно-пропускные пункты, включая автобусы с пассажирами и легковые частные автомобили.
Вице-премьер Украины Александр Кубраков днем обратился к польскому министру внутренних дел Марцину Кервинскому по этому вопросу.
"Меньше 10 дней назад польская полиция сообщила, что пассажирские автобусы пересекают границу без всяких препятствий. Что мы видим сегодня? Забастовщики блокируют движение на дороге перед пунктом пропуска Медика, прилегающего к украинскому пункту пропуска Шегини.
Уважаемый министр, господин Марцин Кервинский, почему вы это позволяете? Неужели люди должны быть заложниками политических противостояний цивилизованной страны?" – сказано в его официальном обращении.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свою очередь заявил, что Украина продолжает работать над вопросом разблокирования украинско-польской границы, а в ближайшее время ожидаются хорошие результаты.
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Послы Франции и Польши 20 марта не поддержали соглашение по беспошлинному импорту украинских товаров, они настаивают на "лучшем для их фермеров соглашении с Украиной", передаёт RMF FM.
"Продление 2021 года означало бы значительное сокращение украинского сельскохозяйственного импорта. Речь идёт не о торпедировании соглашения с Украиной, мы хотим поддержать Киев, но здесь также входят политические вопросы и интересы фермеров из Франции и Польши", - сказано в материале.
Аентство Bloomberg, тем не менее, сообщает, что в Евросоюзе пришли к предварительному соглашению о продлении приостановки пошлин на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
Обстрелы
В Белгородской области, которая весь день находится под массированным обстрелом ракетных систем залпового огня (РСЗО), в среду известно о двоих погибших и двоих раненых, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"К большому горю, в Грайвороне погибли два мирных жителя - мужчины на момент прилета снарядов находились на улице. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата для всех нас", - написал он в своем телеграм-канале.
По информации главы региона, в Грайвороне полностью разрушен пищеблок, под завалами может находиться одна сотрудница учреждения. Повреждены несколько частных домов, автомобили.
В Минздраве РФ сообщили об атаке беспилотника в Херсонской области:
"Украинский дрон атаковал автомобиль скорой, который перевозил младенца, на подъезде к Каховской ЦРБ, пострадавших нет", - сказано в сообщении.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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Выборы - только пролог. Путин пообещал новые победы РоссииПрезидент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами 20 марта пообещал стране новые победы
Мирный житель также пострадал после атаки дрона в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) сообщает о пожаре в городе после прилета, по данным украинских властей, четыре человека погибли, 5 человек пострадали.
Мэр города Игорь Терехов утверждает, что предприятие, на территории которого возник масштабный пожар, – типография.
 
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18:10Днепровская флотилия, фермерские войны, обстрелы. Итоги 20 марта
18:00Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ: 2 мирных жителя погибли, столько же ранены
17:46Украина начала производить ракеты с дальностью полёта более 600 км – WP
17:35Ющенко и кровяная колбаса. Иностранный легион - потешные полки или грозная сила Франции
17:24Парламентский кризис на Украине: депутаты пошли в отказ, Рада замерла
17:15Литва выделила €35 млн на снаряды для ВСУ в рамках чешской инициативы
17:02Поляки заблокировали движение автобусов на границе с Украиной
16:59В ПАСЕ попросили российских спортсменов не участвовать в Олимпиаде, чтобы украинцы не обиделись
16:54Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО
16:45Александр Корбут: Россия отрубила костлявую руку голода, а Европа по Марксу зарабатывает на Украине
16:28Послы ЕС выступили против беспошлинного импорта украинских товаров
16:21"Речь о военном контингенте": Гончаренко* рассказал о планах Макрона
16:20Путь из варяг в персы и индусы. За три недели из Балтики в Индийский океан
15:23Шойгу назвал потери ВСУ за восемь дней диверсий на границе
15:02Шойгу сообщил о формировании Днепровской речной флотилии
14:56Алексей Самойлов: Когда Франция грамотно заменит ВСУ, русский медведь вырвется из клетки
14:28"Способы непростые, но сделаем": Путин пообещал обезопасить Белгородскую область
13:48Выборы - только пролог. Путин пообещал новые победы России
13:32Кремль ответил на предложение Борреля по использованию российских активов
13:04Тринадцать "Вампиров" сбито над Белгородской областью
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