https://ukraina.ru/20240320/1054006104.html

Днепровская флотилия, фермерские войны, обстрелы. Итоги 20 марта

Днепровская флотилия, фермерские войны, обстрелы. Итоги 20 марта - 20.03.2024 Украина.ру

Днепровская флотилия, фермерские войны, обстрелы. Итоги 20 марта

Шойгу рассказал о потерях ВСУ; Киев протестует против блокировки украинских автобусов польскими фермерами; Белгородская область под обстрелом, из приграничья эвакуируют жителей

2024-03-20T18:10

2024-03-20T18:10

2024-03-20T18:10

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сергей шойгу

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Выступление Шойгу на заседании коллегии Минобороны и БелгородЗа восемь дней попыток проникнуть на российскую территорию, ВСУ потеряли более 3500 человек, заявил 20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу."Украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Наиболее активные действия велись у населенного пункта Козинка Белгородской области, отметил глава Минобороны РФ", - сообщил глава военного ведомства.Все атаки были успешно отражены, противник отброшен за территорию РФ, заверил он.Уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 американских БМП Bradley, пять пусковых установок РСЗО "Вампир", вертолет Ми-8, добавил Шойгу. Благодаря принятым мерам удалось спасти жизни сотни людей и обеспечить проведение голосования, отметил он.В Минобороны также заявили в среду, что приграничное село Козинка Грайворонского района Белгородской области было полностью зачищено от членов украинских диверсионных групп.В сети было опубликовано видео с главой села Игорем Моховенко, который лично вывозит жителей из села, помогает им эвакуироваться.Избранный президент России Владимир Путин в среду пообещал обезопасить Белгородскую область и поблагодарил жителей региона за мужество."Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество, и, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье", - сказал он на встрече с доверенными лицами.Обеспечение безопасности в регионе – первичная задача, подчеркнул Путин."Здесь существуют разные способы. Они непростые, но мы это сделаем. Я уже говорил об этом.... просто не хочу сейчас в торжественной обстановке вдаваться в детали. Ну, безусловно, будем над этим работать. Говорил также о том, почему противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же... у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы, будем идти по тому, что наметили", - заверил он.На заседании коллегии МО Шойгу также сообщил о формировании Днепровской речной флотилии."Сформирован армейский корпус, мотострелковая дивизия. Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии", - сказал министр.До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад в рамках расширения боевых возможностей российской армии, отметил он.Фермеры на украинской границеГосударственная пограничная служба Украины сообщает, что польские фермеры намерены полностью блокировать движение всех автобусов и фур через "Шегини" до 20.00.Уже утром появилась информация о том, что они не пропускают транспорт через контрольно-пропускные пункты, включая автобусы с пассажирами и легковые частные автомобили.Вице-премьер Украины Александр Кубраков днем обратился к польскому министру внутренних дел Марцину Кервинскому по этому вопросу."Меньше 10 дней назад польская полиция сообщила, что пассажирские автобусы пересекают границу без всяких препятствий. Что мы видим сегодня? Забастовщики блокируют движение на дороге перед пунктом пропуска Медика, прилегающего к украинскому пункту пропуска Шегини. Уважаемый министр, господин Марцин Кервинский, почему вы это позволяете? Неужели люди должны быть заложниками политических противостояний цивилизованной страны?" – сказано в его официальном обращении.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свою очередь заявил, что Украина продолжает работать над вопросом разблокирования украинско-польской границы, а в ближайшее время ожидаются хорошие результаты.Послы Франции и Польши 20 марта не поддержали соглашение по беспошлинному импорту украинских товаров, они настаивают на "лучшем для их фермеров соглашении с Украиной", передаёт RMF FM."Продление 2021 года означало бы значительное сокращение украинского сельскохозяйственного импорта. Речь идёт не о торпедировании соглашения с Украиной, мы хотим поддержать Киев, но здесь также входят политические вопросы и интересы фермеров из Франции и Польши", - сказано в материале.Аентство Bloomberg, тем не менее, сообщает, что в Евросоюзе пришли к предварительному соглашению о продлении приостановки пошлин на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.ОбстрелыВ Белгородской области, которая весь день находится под массированным обстрелом ракетных систем залпового огня (РСЗО), в среду известно о двоих погибших и двоих раненых, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По информации главы региона, в Грайвороне полностью разрушен пищеблок, под завалами может находиться одна сотрудница учреждения. Повреждены несколько частных домов, автомобили.В Минздраве РФ сообщили об атаке беспилотника в Херсонской области:"Украинский дрон атаковал автомобиль скорой, который перевозил младенца, на подъезде к Каховской ЦРБ, пострадавших нет", - сказано в сообщении.Мирный житель также пострадал после атаки дрона в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) сообщает о пожаре в городе после прилета, по данным украинских властей, четыре человека погибли, 5 человек пострадали.Мэр города Игорь Терехов утверждает, что предприятие, на территории которого возник масштабный пожар, – типография.

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эксклюзив, украина, россия, хроники, обстрелы, белгородская область, фермы, фермер, сергей шойгу