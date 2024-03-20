Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ: 2 мирных жителя погибли, столько же ранены - 20.03.2024 Украина.ру
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Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ: 2 мирных жителя погибли, столько же ранены
Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ: 2 мирных жителя погибли, столько же ранены - 20.03.2024 Украина.ру
Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ: 2 мирных жителя погибли, столько же ранены
Двое мужчин погибли в результате очередного обстрела ВСУ Грайворона, ещё столько же мирных жителей получили ранения. Об этом 20 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-03-20T18:00
2024-03-20T18:01
новости
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
сво
жертвы
обстрелы
всу
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По его словам, Грайворонский округ находится под массированным обстрелом со стороны украинской армии с раннего утра. Помимо этого, в городе серьёзно повреждён социальный объект. Предположительно, под завалами пищеблока может находиться сотрудница учреждения. Бригады спасателей продолжают поиски, добавил губернатор. В Грайвороне в девяти домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, ещё два дома разрушены наполовину. В селе Головчино повреждены кровля, фасад, забор и выбиты окна в одном жилом доме, в селе Козинка в результате прилета снаряда поврежден один автомобиль. Ранее сообщалось, что в Белгородской области погиб один мирный житель, ещё два человека получили ранения.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво, жертвы, обстрелы, всу
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, СВО, жертвы, обстрелы, ВСУ

Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ: 2 мирных жителя погибли, столько же ранены

18:00 20.03.2024 (обновлено: 18:01 20.03.2024)
 
© Телеграм-канал Настоящий ГладковГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Телеграм-канал Настоящий Гладков
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Двое мужчин погибли в результате очередного обстрела ВСУ Грайворона, ещё столько же мирных жителей получили ранения. Об этом 20 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
По его словам, Грайворонский округ находится под массированным обстрелом со стороны украинской армии с раннего утра.

"К большому горю, в Грайвороне погибли два мирных жителя - мужчины на момент прилёта снарядов находились на улице. (...) По предварительным данным, ранены два человека. У мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки. Ещё у одного пострадавшего - черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза", – написал Главков в своём телеграм-канале.

Помимо этого, в городе серьёзно повреждён социальный объект. Предположительно, под завалами пищеблока может находиться сотрудница учреждения. Бригады спасателей продолжают поиски, добавил губернатор.
В Грайвороне в девяти домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, ещё два дома разрушены наполовину. В селе Головчино повреждены кровля, фасад, забор и выбиты окна в одном жилом доме, в селе Козинка в результате прилета снаряда поврежден один автомобиль.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области погиб один мирный житель, ещё два человека получили ранения.
Вячеслав Гладков
Вчера, 23:56
Гладков ограничил въезд на территорию 6 населённых пунктов Белгородской области из-за обстрелов ВСУСо среды, 20 марта, на территорию населённых пунктов Козинки, Глотово, Горы-Подола, Грайвороново, Новостроевки (1-й и 2-й), Безымено будет ограничен въезд. Там начнут работать блокпосты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
 
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСВОжертвыобстрелыВСУ
 
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18:10Днепровская флотилия, фермерские войны, обстрелы. Итоги 20 марта
18:00Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ: 2 мирных жителя погибли, столько же ранены
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