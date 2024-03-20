https://ukraina.ru/20240320/1054005685.html

Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ: 2 мирных жителя погибли, столько же ранены

Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ: 2 мирных жителя погибли, столько же ранены - 20.03.2024 Украина.ру

Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ: 2 мирных жителя погибли, столько же ранены

Двое мужчин погибли в результате очередного обстрела ВСУ Грайворона, ещё столько же мирных жителей получили ранения. Об этом 20 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-03-20T18:00

2024-03-20T18:00

2024-03-20T18:01

новости

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

сво

жертвы

обстрелы

всу

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По его словам, Грайворонский округ находится под массированным обстрелом со стороны украинской армии с раннего утра. Помимо этого, в городе серьёзно повреждён социальный объект. Предположительно, под завалами пищеблока может находиться сотрудница учреждения. Бригады спасателей продолжают поиски, добавил губернатор. В Грайвороне в девяти домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, ещё два дома разрушены наполовину. В селе Головчино повреждены кровля, фасад, забор и выбиты окна в одном жилом доме, в селе Козинка в результате прилета снаряда поврежден один автомобиль. Ранее сообщалось, что в Белгородской области погиб один мирный житель, ещё два человека получили ранения.

https://ukraina.ru/20240319/1053990875.html

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво, жертвы, обстрелы, всу