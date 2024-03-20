https://ukraina.ru/20240320/1054004988.html

Ющенко и кровяная колбаса. Иностранный легион - потешные полки или грозная сила Франции

Ющенко и кровяная колбаса. Иностранный легион - потешные полки или грозная сила Франции - 20.03.2024 Украина.ру

Ющенко и кровяная колбаса. Иностранный легион - потешные полки или грозная сила Франции

Франция готовит отправку своих военных на Украину, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Если такое решение будет принято, российская армия во второй раз в истории может столкнуться на поле боя с самым знаменитым подразделением французской армии – Иностранным легионом

2024-03-20T17:35

2024-03-20T17:35

2024-03-20T17:48

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иностранный легион

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История легионаИностранный легион Франции – одно из самых необычных военных формирований современности, вокруг которого ходит много легенд. Его история началась 9 марта 1831 года с указа короля Луи-Филиппа I, который учредил специальное подразделение для ведения боевых действий за пределами Франции. В него полагалось набирать иностранцев и лиц, имеющих проблемы с законом.Созданием данного легиона французский монарх стремился убить сразу двух зайцев – усилить контингент, который воевал в то время в Северной Африке, а также зачистить королевство от тогдашнего "криминального элемента".С тех пор правило об использовании Иностранного легиона исключительно за границами Франции исполнялось неукоснительно, за исключением двух войн, когда боевые действия развернулись непосредственно на французской территории – Франко-прусской (1870-1871) и Первой мировой. Во Второй мировой войне Иностранный легион был задействован преимущественно в боях против немцев на африканском театре военных действий.Данное подразделение имеет богатый опыт боев в Африке и на Ближнем Востоке, куда легионеров направляли защищать французские интересы против местных борцов с колониализмом.Последним крупным сполохом колониальных амбиций Франции была война начала 1950-х в Индокитае, где Париж пытался сохранить свое присутствие на фоне усиливающегося в этом регионе национально-освободительного и коммунистического движения.С этой войной связаны одни из самых больших потерь легиона в истории. В решающем сражении при Дьенбьенфу экспедиционный корпус Франции, включая Иностранный легион, крепко получил по зубам от вьетнамской армии Хо Ши Мина. По престижу Франции и ее вооруженных сил тогда был нанесен сокрушительный удар.Кроме Африки и Азии, Иностранный легион засветился также в Северной Америке, где в 1863-1867 гг. англо-французская коалиция вела войну с Мексикой, а также в Крымской войне 1853-1856 гг., где легионеры участвовали в осаде Севастополя.В последние годы легион занят в основном в миротворческих миссиях ООН на африканском континенте. Последние более-менее крупные операции с участием Иностранного легиона проходили в Мали в 2013-2014 гг., где французы помогали местному правительству в борьбе против исламистских группировок.Современное состояниеСовременная численность легиона оценивается специалистами на уровне 7,5-8 тыс. человек. Всего через это формирование за все годы прошли более 600 тыс. человек.Подразделение состоит из восьми полков, одной полубригады, спецотряда и одного учебного полка. Наиболее боеспособное и известное соединение – 2-й парашютно-десантный полк, который включает в себя спецназ.В настоящее время используется в качестве сил быстрого реагирования, при проведении специальных операций, а также в качестве спасательных отрядов при стихийных бедствиях.С лета прошлого года легионом командует этнический украинец, 66-летний бригадный генерал Кирилл Ющенко. Он окончил в 1989 году военное училище Сен-Сир, принимал участие в операциях в Джибути, Чаде, ЮАР, Боснии и т.д.С формальной точки зрения солдаты Иностранного легиона не считаются наемниками, они имеют статус добровольцев в составе французских ВС. Сам же легион подчиняется Министерству обороны и лично президенту Франции.Интересные факты- Расхожий миф об Иностранном легионе – в это подразделение якобы может прийти любой человек, желающий скрыть свои преступления и начать новую жизнь. Это действительно имело место в прошлом, однако сейчас отбор в легион достаточно строгий. Так, на мелкие правонарушения и легкие уголовные статьи вербовщики действительно могут закрыть глаза, однако если человека разыскивают за убийства, терроризм, наркоторговлю и т.д., то его не только не возьмут в легион, но и передадут информацию в правоохранительные органы.Каждый соискатель места в Иностранном легионе проходит теперь тщательную проверку, в том числе по базам Интерпола. Сам набор осуществляется на добровольной основе, поэтому легион особо себя не рекламирует.- Центральный пункт по отбору военнослужащих в легион располагается в городе Обань на юго-востоке страны. Установлено, что железнодорожный билет до этого города является бесплатным из любой точки отправления внутри страны.- Возраст набора в Иностранный легион – от 17,5 до 40 лет. Первый контракт заключается минимум на пять лет, два года из них нужно прослужить за пределами Франции. Покинуть подразделение можно лишь в первые четыре месяца службы, затем разорвать контракт уже не получится, его нужно будет отработать до конца.- За всю историю Иностранного легиона лишь одна женщина удостоилась возможности официально нести службу в этом подразделении. На всех должностях, включая, например, поваров, там всегда служат исключительно мужчины.- Ежегодно из нескольких сотен претендентов отбор проходят лишь несколько десятков соискателей.- С момента основания легиона всем новобранцам присваиваются новые имена и фамилии. Раньше это делалось, чтобы оставить в тайне личность человека, вне зависимости от того, преследовался ли он по закону или нет. Теперь это исключительно дань традиции.Каждому вступившему в Иностранный легион вручают так называемый Anonymat – его новое удостоверение личности, где прописывается не только новое ФИО, но и вымышленное время и место рождения, а также имена родителей. В течение первых трех лет службы можно или вернуть старое имя или оставить новое.- В 1999 году во Франции был принят закон, по которому все иностранцы из легиона, которые получили боевое ранение, автоматически получает право на приобретение французского гражданства "по праву пролитой им крови"- Заработная плата в легионе варьируется от количества учений, командировок, боевых выездов и т.д. По некоторым данным за 2020 год базовая зарплата рядового легионера составляла примерно от 1 до 1,4 тыс. евро. При участии в сложных операциях эта сумма возрастает до 3,3 тыс. евро.- До середины 1990-х гг. для выхода на пенсию легионер должен отслужить в подразделении почти 20 лет. Теперь эта норма существенно изменилась, уйти на заслуженный отдых можно и после 5 лет службы, однако пенсия будет в этом случае начисляться не сразу.- Из-за сложных условий увольнения в легионе всегда процветало дезертирство, с которым в прошлом боролись исключительно силовым методом – сбегавших отлавливали, избивали и возвращали обратно. Теперь с такими людьми работают путем разговоров и убеждений.- В 1953 году, после Индокитайской войны, был основан специальный дом ветеранов легиона. Любой военнослужащий легиона, даже после первого контракта, имеет право поселиться там. Также действует дом престарелых для ветеранов, за которыми несут уход волонтеры.- Официальных данных по этническому составу легиона в открытом доступе нет. Известно, что после мятежа французских генералов против политики Шарля де Голля в Алжире в 1961 году было принято правило, по которому половину личного состава этого подразделения должны составлять французы.Что касается выходцев из славянских стран, то они составляют в легионе меньшинство. По некоторым сведениям, на февраль 2022 года, например, среди легионеров было чуть более 700 украинцев.- Легион имеет свою устоявшуюся за многие годы символику. Саперы, например, всегда носят бороды, а на парадах надевают специальные желтые фартуки из бычьей кожи и берут в руки топор. Раньше такой необычный прикид имел конкретный посыл. Борода символизировала опыт ветерана, который заслужил носить ее после 25 лет службы, фартук - защиту от огня, а топор демонстрировался в качестве основного инструмента сапера. Теперь же это лишь еще одна дань традиции.- Марш Иностранного легиона в переводе на русский язык называется "Кровяная колбаса", так образно называли красное одеяло, которое раньше с собой носили легионеры в походных вещмешках.

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Павел Котов

эксклюзив, франция, иностранный легион, армия, украина, россия