https://ukraina.ru/20240320/1054002129.html

Александр Корбут: Россия отрубила костлявую руку голода, а Европа по Марксу зарабатывает на Украине

Александр Корбут: Россия отрубила костлявую руку голода, а Европа по Марксу зарабатывает на Украине - 20.03.2024 Украина.ру

Александр Корбут: Россия отрубила костлявую руку голода, а Европа по Марксу зарабатывает на Украине

Россия в январе сократила экспорт зерна в Евросоюз почти вдвое по сравнению с декабрем. При этом зерновые поставки с Украины европейским потребителям выросли на 35 % ─ до 2,6 миллиона тонн

2024-03-20T16:45

2024-03-20T16:45

2024-03-20T16:45

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Есть только два континента, где нет российского зерна. Это Антарктида и Австралия, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр Вадимович, почему Украина нарастила экспорт аграрной продукции, несмотря блокаду границы европейскими фермерами и выход России из Черноморской зерновой инициативы в прошлом году?- Смотреть данные экспорта месяц к месяцу не очень рационально, потому что это вопрос не только поставок нашей страны, но и спроса со стороны покупателей. Тем более что для нас Европа ─ не приоритетный рынок по зерну, смею вас заверить. Для Украины, наоборот, Европа стала приоритетным рынком, потому что там были отменены пошлины и квоты, вези – не хочу, а украинские цены на десятки процентов ниже европейских. Капитализм, однако, смотрим Карла Маркса про рентабельность в 50%.Кроме того, нельзя сказать, что блокада была сплошной. Есть две страны в ЕС, фермеры которых не бастовали – Венгрия и Португалия. Значительные объемы идут и через Румынию. Измаил, дальше порт Констанца на перевалку и дальше пошло. Этот канал сохранялся и сохраняется.- Financial Times сообщает, что Еврокомиссия в ближайшие дни введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну. Эксперты полагают, что это приведет к росту цен как минимум на 50%. Якобы спрос на российское и белорусское зерно будет уничтожен. Оправдан ли такой прогноз?- Ничего не знаю про белорусское зерно в ЕС, пшеницы, по крайней мере, там точно нет. Может быть, есть маленькие объемы ржи. В этом сезоне мы поставили в ЕС миллион тонн зерна. А общий объем экспорта с начала сезона подбирается к 50 млн тонн. А по итогу, надеюсь, будет 67. Сопоставьте весовые категории ─ один миллион тонн и 67 миллионов. Это ничтожный объем.Повторюсь, Европа не является для нас приоритетным рынком. Он может быть интересен только с точки зрения твердой пшеницы для поставок в Италию, но сейчас экспорт твердой пшеницы у нас запрещен.Так что и здесь ничего не получится. Это чисто политическая мулька. Обратите внимание, они это сначала гордо объявили и погнали через все СМИ, а потом тихо продлили беспошлинный и безквотный ввоз продукции с Украины. Они просто сыграли в эту игру, потому что фермеры в Европе достаточно раздражены текущей политикой. Впрочем, европейские фермеры люди умные, рынок понимают, как и наши. Не думаю, что они на это купятся.- Именно морские перевозки позволяют наращивать Украине свой экспорт?- Морские, потому что железнодорожные ─ это головная боль. Украина и мы еще со времен царской России имеем одну ширину колеи. Европейская ширина колеи другая, значит, возникает вопрос о перестановке этих вагонов с одних тележек на другие. Это дополнительные затраты времени и сил.Железнодорожный эшелон может поднять 3,5-4 тысячи тонн зерна, а самый скромный "Панамакс" (сухогруз, габариты которого ограничены шлюзами Панамского канала) – 25 тысяч. А нормальное судно ─ 50-100 тысяч тонн. А зерно берут во всем мире именно большими объемами.- Стоит ли России устроить блокаду морских путей, чтобы сократить статью доходов украинского бюджета от торговли зерном?- Мы страна ответственная. Мы говорили, что не собираемся костлявой рукой голода задушить человечество, поэтому блокаду мы вводить не будем. Нет смысла играть в эти игры.- Говоря о приоритетных зерновых рынках для России, вы имеете в виду Юго-Восточную Азию?- Я имею в виду русский меридиан от Новороссийска и Ростова на юг. Основной рынок сбыта для нас это Африка, Средиземноморье, Турция, Саудовская Аравия. Это привычные рынки, где нас знают, где мы завоевали серьезное место. По пшенице Средиземное море стало русским морем, потому что там доминирует русская пшеница.От Юго-Восточной Азии мы не отказываемся и наращиваем туда объемы. Как и в Латинскую Америку. Мы поставляем наше зерно в Мексику и Бразилию, хотя до США там ближе. Поставляем, конкурируем, мы умеем работать. Наше зерно отсутствует только в Австралии и Антарктиде. Это два континента, где нет российского зерна. А на всех остальных есть.- Тем не менее, Китай продолжает препятствовать импорту российского зерна в страну, устанавливая чрезвычайно жесткие фитосанитарные требования к российской продукции. При этом КНР закупает пшеницу на Украине, хотя ее фитосанитарные свойства аналогичны российским. Чем вызвана такая политика?- Любая страна придерживается своих фитосанитарных требований. И мы поступаем так же. Например, у нас хлопчатник не растет. А сертификат на поставку зерна в Египет содержит обязательное требование о том, что в продукции не должно быть болячек и нехороших растений для хлопка, которых у нас быть по определению не может. Но есть страновое требование, его надо соблюдать. Но на самом деле Китай закупает на Украине не пшеницу, а кукурузу.

https://ukraina.ru/20240319/1053975987.html

https://ukraina.ru/20240320/1053995102.html

https://ukraina.ru/20240319/1053986039.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, европа, карл маркс, ес, financial times, зерно, экспорт, китай, пшеница