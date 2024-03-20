Румынские наёмники признались в атаках на приграничные регионы РФ - 20.03.2024 Украина.ру
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Румынские наёмники признались в атаках на приграничные регионы РФ
Румынские наёмники признались в атаках на приграничные регионы РФ - 20.03.2024 Украина.ру
Румынские наёмники признались в атаках на приграничные регионы РФ
Румынские наёмники принимали участие в атаках на российские приграничные регионы, написала боевая группа Romanian Battlegroup Getica на своей странице в Facebook*
2024-03-20T10:51
2024-03-20T10:51
новости
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Они сообщили, что готовили операцию вместе с легионом "Свобода России"**, Русским Добровольческим Корпусом** и другими боевиками.На страничке в соцсети румынские наемники публикуют видео недавних обстрелов Белгородской области.Радиостанция Radio Romania Actualitati сообщала ранее о румынских наёмниках, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины. В вооруженную группу под названием Getica входят граждане Румынии и Молдавии. ВСУ с 12 марта предприняли несколько попыток прорваться через российскую государственную границу. Пока ВСУ вели активный обстрел приграничных регионов, диверсаны пытались вторгнуться в Белгородскую область (в районах Нехотеевки, Одноробовки и Сподарюшино), а также на территорию Курской области (в районе Теткино).В Минобороны РФ и ФСБ сообщили, что прорыва осуществлено не было. Российские военнослужащие уничтожили около 580 диверсантов, а также 19 танков, 21 бронированную машину пехоты, в том числе американскую БМП Bradley.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.**террористическая организация, запрещена в РФ
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новости, россия, белгородская область, румыния, вооруженные силы украины, русский добровольческий корпус, легион, диверсанты, диверсия, иностранные наемники
Новости, Россия, Белгородская область, Румыния, Вооруженные силы Украины, Русский добровольческий корпус, легион, диверсанты, диверсия, иностранные наемники

Румынские наёмники признались в атаках на приграничные регионы РФ

10:51 20.03.2024
 
© Минобороны телеграм-канал скриншот видео
© Минобороны телеграм-канал скриншот видео
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Румынские наёмники принимали участие в атаках на российские приграничные регионы, написала боевая группа Romanian Battlegroup Getica на своей странице в Facebook*
"Мы совершали рейды по их приграничным деревням", - говорится в сообщении.
Они сообщили, что готовили операцию вместе с легионом "Свобода России"**, Русским Добровольческим Корпусом** и другими боевиками.
На страничке в соцсети румынские наемники публикуют видео недавних обстрелов Белгородской области.
Радиостанция Radio Romania Actualitati сообщала ранее о румынских наёмниках, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины. В вооруженную группу под названием Getica входят граждане Румынии и Молдавии.
ВСУ с 12 марта предприняли несколько попыток прорваться через российскую государственную границу. Пока ВСУ вели активный обстрел приграничных регионов, диверсаны пытались вторгнуться в Белгородскую область (в районах Нехотеевки, Одноробовки и Сподарюшино), а также на территорию Курской области (в районе Теткино).
В Минобороны РФ и ФСБ сообщили, что прорыва осуществлено не было. Российские военнослужащие уничтожили около 580 диверсантов, а также 19 танков, 21 бронированную машину пехоты, в том числе американскую БМП Bradley.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
**террористическая организация, запрещена в РФ
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