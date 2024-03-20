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Румынские наёмники признались в атаках на приграничные регионы РФ

Румынские наёмники признались в атаках на приграничные регионы РФ - 20.03.2024 Украина.ру

Румынские наёмники признались в атаках на приграничные регионы РФ

Румынские наёмники принимали участие в атаках на российские приграничные регионы, написала боевая группа Romanian Battlegroup Getica на своей странице в Facebook*

2024-03-20T10:51

2024-03-20T10:51

2024-03-20T10:51

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Они сообщили, что готовили операцию вместе с легионом "Свобода России"**, Русским Добровольческим Корпусом** и другими боевиками.На страничке в соцсети румынские наемники публикуют видео недавних обстрелов Белгородской области.Радиостанция Radio Romania Actualitati сообщала ранее о румынских наёмниках, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины. В вооруженную группу под названием Getica входят граждане Румынии и Молдавии. ВСУ с 12 марта предприняли несколько попыток прорваться через российскую государственную границу. Пока ВСУ вели активный обстрел приграничных регионов, диверсаны пытались вторгнуться в Белгородскую область (в районах Нехотеевки, Одноробовки и Сподарюшино), а также на территорию Курской области (в районе Теткино).В Минобороны РФ и ФСБ сообщили, что прорыва осуществлено не было. Российские военнослужащие уничтожили около 580 диверсантов, а также 19 танков, 21 бронированную машину пехоты, в том числе американскую БМП Bradley.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.**террористическая организация, запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20240316/1053923206.html

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новости, россия, белгородская область, румыния, вооруженные силы украины, русский добровольческий корпус, легион, диверсанты, диверсия, иностранные наемники