https://ukraina.ru/20240320/1053993033.html

Феодалы-военкомы и завидные невесты с инвалидностью. Что происходит во Львове

Феодалы-военкомы и завидные невесты с инвалидностью. Что происходит во Львове - 20.03.2024 Украина.ру

Феодалы-военкомы и завидные невесты с инвалидностью. Что происходит во Львове

Львов, неформальную столицу Галичины, насильственная мобилизация не обходит стороной. В сети и местных чатах распространяются видео погони военкомов то за одним, то за другим потенциальным водителем "Леопарда".

2024-03-20T06:54

2024-03-20T06:54

2024-03-20T06:54

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Уйти от погони кривым улочками города удается далеко не всем. Отловленные львовяне, если у них есть деньги, не скупятся на взятки, обогащая и без того не бедных военкомов.На этой неделе стало известно, что львовский военком Сергей Бабич приобрел себе шесть квартир и новый Lexus. Его жена, работающая в районной больнице, приобрела пять квартир во Львове и одну в Киеве. Дочь-студентка – два частных дома. Он также указал 6,4 млн грн годового дохода и 1,7 млн грн сбережений наличными. И это лишь то, что он сам заявил в своей декларации."Сколько имущества приобрели родичи типа мамы, тёщи, братьев-сестер декларация умалчивает", - комментирует новость telegram-канал "Мрия".Всё это богатство свалилось на голову военкома за последние два года, то есть за период СВО и насильственной мобилизации на Украине. Два сотрудника самборского военкомата, которым руководил Бабич, были задержаны за избиение, пытки и незаконное удержание мужчин. В 2022 году бывший министр обороны Украины Алексей Резников наградил военкома за образцовое исполнение воинского долга.В ходе мобилизации украинские военкомы уже зачастую даже не требуют расписаться в получении повестки. Они расписываются на бланке сами. Об этом в частности рассказал волонтер, собиравший деньги для ВСУ во Львове Кирилл Таран. На прошлых выходных его задержали с применением физической силы, с нанесением телесных повреждений, разбив очки и телефон. Сделали это представители Шевченковского ТЦК Львова. После доставки на медкомиссию, Таран отказался ее проходить, так как имеет серьезные заболевания. Тем не менее, ему выписали повестку на два часа ночи, а уже через два часа издали приказ о его мобилизации. На документе стояла подпись Кирилла Тарана, хотя он его не подписывал и не проходил медкомиссии.Однако для львовских военкомов – это мелочи и формальности, когда от них требуют отловить побольше пушечного мяса.Региональные СМИ также сообщают, что последнее время самыми завидными невестами стали женщины с инвалидностью. На сайтах знакомств они предлагают неженатым военнообязанным "руку и сердце" за сумму от $6000 до 10 000. После росписи невеста обещает сразу же вывезти своего новоиспеченного мужа заграницу. Только на этой неделе львовские правоохранители задержали трех женщин с инвалидностью при получении денег за фиктивный брак. "Невестам" грозят сроком от семи до девяти лет "за препятствие деятельности ВСУ" и помощь в незаконном пересечении границы.В воскресенье 18 марта львовская СБУ отчиталась, что в регионе за прошлый год они задержали 66 человек, обвиняемых в госизмене. Из них 44 человека уже получили немалый срок. Львовский историк Николай Посивныч на местном телеканале комментирует эти аресты и репрессии, объясняя, что все эти люди были якобы завербованы еще НКВД (!).На "зраду" львовские националисты требуют проверить актеров и режиссеров Национального театра имени Марии Заньковецкой. Поводом стала сказка "Ивасик-Телесик" на детском утреннике, в котором звучала песня Таисии Повалий "Чертополох". Исполнительница песни недавно получила российское гражданство, поэтому ее творчество на Украине сейчас под строжайшим запретом.Несмотря на насильственную мобилизацию и рост кладбищ в Львове, судя по опросам, жители региона лидируют на Украине по воинственности и желанию воевать до конца. С другой же стороны, переселенцы из восточных регионов регулярно жалуются, что львовяне не считают их украинцами, не считают Донбасс Украиной, а переселенцев воспринимают, как чужаков, которые якобы "привели войну на Украине". Противоречащие друг другу фразы "Донбасс – это Украина" и "Донбасс – не Украина" можно было услышать от украинских националистов во Львове еще тридцать лет назад. Противоречие их нимало не смущало, ведь в первом случае речь шла о территориях, а во втором – о населении.В некоторых регионах Украины на этой неделе возвращаются заморозки с мокрым снегом. Тем не менее, отопление решили отключать уже в конце марта. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов за окно видимо не выглядывает и говорит об аномально теплой погоде. Причин для досрочного отключения отопления сразу две: украинские компании предпочитают продавать энергоресурсы в ЕС, а также нехватка персонала на угледобывающих шахтах. Шахтеров массово мобилизовали в ВСУ.По этой причине во вторник 19 марта предприятие "Львовуголь" заявило о планах увеличения добычи угля. Но для этого предприятию срочно необходимо найти более тысячи шахтеров. В качестве дополнительного бонуса им обещают бронь от мобилизации. Хотя у львовян возникает закономерный вопрос: почему эта бронь не распространилась на предыдущий персонал, который уже погибает где-нибудь под Купянском.

https://ukraina.ru/20240320/1053991324.html

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украина, львов, галичина, оксана таран, николай бабич, алексей резников, вооруженные силы украины, сбу, нквд, эксклюзив