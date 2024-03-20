Феодалы-военкомы и завидные невесты с инвалидностью. Что происходит во Львове - 20.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240320/1053993033.html
Феодалы-военкомы и завидные невесты с инвалидностью. Что происходит во Львове
Феодалы-военкомы и завидные невесты с инвалидностью. Что происходит во Львове - 20.03.2024 Украина.ру
Феодалы-военкомы и завидные невесты с инвалидностью. Что происходит во Львове
Львов, неформальную столицу Галичины, насильственная мобилизация не обходит стороной. В сети и местных чатах распространяются видео погони военкомов то за одним, то за другим потенциальным водителем "Леопарда".
2024-03-20T06:54
2024-03-20T06:54
украина
львов
галичина
оксана таран
николай бабич
алексей резников
вооруженные силы украины
сбу
нквд
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/08/1047893927_0:189:1280:909_1920x0_80_0_0_b87f91565ce7f583df05f077b6ffc191.jpg
Уйти от погони кривым улочками города удается далеко не всем. Отловленные львовяне, если у них есть деньги, не скупятся на взятки, обогащая и без того не бедных военкомов.На этой неделе стало известно, что львовский военком Сергей Бабич приобрел себе шесть квартир и новый Lexus. Его жена, работающая в районной больнице, приобрела пять квартир во Львове и одну в Киеве. Дочь-студентка – два частных дома. Он также указал 6,4 млн грн годового дохода и 1,7 млн грн сбережений наличными. И это лишь то, что он сам заявил в своей декларации."Сколько имущества приобрели родичи типа мамы, тёщи, братьев-сестер декларация умалчивает", - комментирует новость telegram-канал "Мрия".Всё это богатство свалилось на голову военкома за последние два года, то есть за период СВО и насильственной мобилизации на Украине. Два сотрудника самборского военкомата, которым руководил Бабич, были задержаны за избиение, пытки и незаконное удержание мужчин. В 2022 году бывший министр обороны Украины Алексей Резников наградил военкома за образцовое исполнение воинского долга.В ходе мобилизации украинские военкомы уже зачастую даже не требуют расписаться в получении повестки. Они расписываются на бланке сами. Об этом в частности рассказал волонтер, собиравший деньги для ВСУ во Львове Кирилл Таран. На прошлых выходных его задержали с применением физической силы, с нанесением телесных повреждений, разбив очки и телефон. Сделали это представители Шевченковского ТЦК Львова. После доставки на медкомиссию, Таран отказался ее проходить, так как имеет серьезные заболевания. Тем не менее, ему выписали повестку на два часа ночи, а уже через два часа издали приказ о его мобилизации. На документе стояла подпись Кирилла Тарана, хотя он его не подписывал и не проходил медкомиссии.Однако для львовских военкомов – это мелочи и формальности, когда от них требуют отловить побольше пушечного мяса.Региональные СМИ также сообщают, что последнее время самыми завидными невестами стали женщины с инвалидностью. На сайтах знакомств они предлагают неженатым военнообязанным "руку и сердце" за сумму от $6000 до 10 000. После росписи невеста обещает сразу же вывезти своего новоиспеченного мужа заграницу. Только на этой неделе львовские правоохранители задержали трех женщин с инвалидностью при получении денег за фиктивный брак. "Невестам" грозят сроком от семи до девяти лет "за препятствие деятельности ВСУ" и помощь в незаконном пересечении границы.В воскресенье 18 марта львовская СБУ отчиталась, что в регионе за прошлый год они задержали 66 человек, обвиняемых в госизмене. Из них 44 человека уже получили немалый срок. Львовский историк Николай Посивныч на местном телеканале комментирует эти аресты и репрессии, объясняя, что все эти люди были якобы завербованы еще НКВД (!).На "зраду" львовские националисты требуют проверить актеров и режиссеров Национального театра имени Марии Заньковецкой. Поводом стала сказка "Ивасик-Телесик" на детском утреннике, в котором звучала песня Таисии Повалий "Чертополох". Исполнительница песни недавно получила российское гражданство, поэтому ее творчество на Украине сейчас под строжайшим запретом.Несмотря на насильственную мобилизацию и рост кладбищ в Львове, судя по опросам, жители региона лидируют на Украине по воинственности и желанию воевать до конца. С другой же стороны, переселенцы из восточных регионов регулярно жалуются, что львовяне не считают их украинцами, не считают Донбасс Украиной, а переселенцев воспринимают, как чужаков, которые якобы "привели войну на Украине". Противоречащие друг другу фразы "Донбасс – это Украина" и "Донбасс – не Украина" можно было услышать от украинских националистов во Львове еще тридцать лет назад. Противоречие их нимало не смущало, ведь в первом случае речь шла о территориях, а во втором – о населении.В некоторых регионах Украины на этой неделе возвращаются заморозки с мокрым снегом. Тем не менее, отопление решили отключать уже в конце марта. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов за окно видимо не выглядывает и говорит об аномально теплой погоде. Причин для досрочного отключения отопления сразу две: украинские компании предпочитают продавать энергоресурсы в ЕС, а также нехватка персонала на угледобывающих шахтах. Шахтеров массово мобилизовали в ВСУ.По этой причине во вторник 19 марта предприятие "Львовуголь" заявило о планах увеличения добычи угля. Но для этого предприятию срочно необходимо найти более тысячи шахтеров. В качестве дополнительного бонуса им обещают бронь от мобилизации. Хотя у львовян возникает закономерный вопрос: почему эта бронь не распространилась на предыдущий персонал, который уже погибает где-нибудь под Купянском.
https://ukraina.ru/20240320/1053991324.html
украина
львов
галичина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/08/1047893927_34:0:1246:909_1920x0_80_0_0_f1d74f258fded3b9b55c4cc5e54061fa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, львов, галичина, оксана таран, николай бабич, алексей резников, вооруженные силы украины, сбу, нквд, эксклюзив
Украина, Львов, Галичина, Оксана Таран, Николай Бабич, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, СБУ, НКВД, Эксклюзив

Феодалы-военкомы и завидные невесты с инвалидностью. Что происходит во Львове

06:54 20.03.2024
 
Высокий замок. Львов
Высокий замок. Львов
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Львов, неформальную столицу Галичины, насильственная мобилизация не обходит стороной. В сети и местных чатах распространяются видео погони военкомов то за одним, то за другим потенциальным водителем "Леопарда".
Уйти от погони кривым улочками города удается далеко не всем. Отловленные львовяне, если у них есть деньги, не скупятся на взятки, обогащая и без того не бедных военкомов.
На этой неделе стало известно, что львовский военком Сергей Бабич приобрел себе шесть квартир и новый Lexus. Его жена, работающая в районной больнице, приобрела пять квартир во Львове и одну в Киеве. Дочь-студентка – два частных дома. Он также указал 6,4 млн грн годового дохода и 1,7 млн грн сбережений наличными. И это лишь то, что он сам заявил в своей декларации.
"Сколько имущества приобрели родичи типа мамы, тёщи, братьев-сестер декларация умалчивает", - комментирует новость telegram-канал "Мрия".
Всё это богатство свалилось на голову военкома за последние два года, то есть за период СВО и насильственной мобилизации на Украине. Два сотрудника самборского военкомата, которым руководил Бабич, были задержаны за избиение, пытки и незаконное удержание мужчин. В 2022 году бывший министр обороны Украины Алексей Резников наградил военкома за образцовое исполнение воинского долга.
В ходе мобилизации украинские военкомы уже зачастую даже не требуют расписаться в получении повестки. Они расписываются на бланке сами. Об этом в частности рассказал волонтер, собиравший деньги для ВСУ во Львове Кирилл Таран.
На прошлых выходных его задержали с применением физической силы, с нанесением телесных повреждений, разбив очки и телефон. Сделали это представители Шевченковского ТЦК Львова. После доставки на медкомиссию, Таран отказался ее проходить, так как имеет серьезные заболевания. Тем не менее, ему выписали повестку на два часа ночи, а уже через два часа издали приказ о его мобилизации. На документе стояла подпись Кирилла Тарана, хотя он его не подписывал и не проходил медкомиссии.
Однако для львовских военкомов – это мелочи и формальности, когда от них требуют отловить побольше пушечного мяса.
Александр Семченко
05:21
Военкомов убивают безнаказанно. Александр Семченко о том, как западная Украина борется с мобилизациейУ Зеленского в качестве главы киевского режима оппонентов нет. За исключением Конституционного суда Украины, суть разъяснений которого сводится к следующем: хоть небо упадет на землю, 5 лет — это максимальный президентский срок.
Региональные СМИ также сообщают, что последнее время самыми завидными невестами стали женщины с инвалидностью. На сайтах знакомств они предлагают неженатым военнообязанным "руку и сердце" за сумму от $6000 до 10 000. После росписи невеста обещает сразу же вывезти своего новоиспеченного мужа заграницу. Только на этой неделе львовские правоохранители задержали трех женщин с инвалидностью при получении денег за фиктивный брак. "Невестам" грозят сроком от семи до девяти лет "за препятствие деятельности ВСУ" и помощь в незаконном пересечении границы.
В воскресенье 18 марта львовская СБУ отчиталась, что в регионе за прошлый год они задержали 66 человек, обвиняемых в госизмене. Из них 44 человека уже получили немалый срок. Львовский историк Николай Посивныч на местном телеканале комментирует эти аресты и репрессии, объясняя, что все эти люди были якобы завербованы еще НКВД (!).
На "зраду" львовские националисты требуют проверить актеров и режиссеров Национального театра имени Марии Заньковецкой. Поводом стала сказка "Ивасик-Телесик" на детском утреннике, в котором звучала песня Таисии Повалий "Чертополох". Исполнительница песни недавно получила российское гражданство, поэтому ее творчество на Украине сейчас под строжайшим запретом.
Несмотря на насильственную мобилизацию и рост кладбищ в Львове, судя по опросам, жители региона лидируют на Украине по воинственности и желанию воевать до конца. С другой же стороны, переселенцы из восточных регионов регулярно жалуются, что львовяне не считают их украинцами, не считают Донбасс Украиной, а переселенцев воспринимают, как чужаков, которые якобы "привели войну на Украине". Противоречащие друг другу фразы "Донбасс – это Украина" и "Донбасс – не Украина" можно было услышать от украинских националистов во Львове еще тридцать лет назад. Противоречие их нимало не смущало, ведь в первом случае речь шла о территориях, а во втором – о населении.
В некоторых регионах Украины на этой неделе возвращаются заморозки с мокрым снегом. Тем не менее, отопление решили отключать уже в конце марта. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов за окно видимо не выглядывает и говорит об аномально теплой погоде. Причин для досрочного отключения отопления сразу две: украинские компании предпочитают продавать энергоресурсы в ЕС, а также нехватка персонала на угледобывающих шахтах. Шахтеров массово мобилизовали в ВСУ.
По этой причине во вторник 19 марта предприятие "Львовуголь" заявило о планах увеличения добычи угля. Но для этого предприятию срочно необходимо найти более тысячи шахтеров. В качестве дополнительного бонуса им обещают бронь от мобилизации. Хотя у львовян возникает закономерный вопрос: почему эта бронь не распространилась на предыдущий персонал, который уже погибает где-нибудь под Купянском.
 
УкраинаЛьвовГаличинаОксана ТаранНиколай БабичАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныСБУНКВДЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:54Феодалы-военкомы и завидные невесты с инвалидностью. Что происходит во Львове
06:32Бездумное закручивание гаек заканчивается срывом резьбы. Украинские эксперты о происходящем в их стране
06:08Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из Харькова
05:48Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы
05:21Военкомов убивают безнаказанно. Александр Семченко о том, как западная Украина борется с мобилизацией
05:10"Где-то в глубине маячат Одесса и Николаев": Виктор Баранец раскрыл, что ждет армию РФ в этом году
05:00"Зеленский начинает чесать репу": Виктор Баранец назвал три вещи, которые нужны Киеву для наступления
04:50Четыре варианта дележа: эксперт о том, каким способом Запад хочет заморозить конфликт и поделить Украину
04:40Виктор Баранец о том, как "под шумок" терроризма на границе ВСУ садятся в оборону и готовят наступление
04:30"Идут голосовать, а на голову беспилотники": Баранец раскрыл три причины, почему ДРГ ударили по Белгороду
04:20Виктор Баранец рассказал, как лазерная пушка "Пересвет" вырубает электронику и ослепляет беспилотники ВСУ
04:10Боновые заграждения и пулеметы: полковник Баранец о том, как можно защитить корабли Черноморского флота
04:00"Нам они кинут подачку": политолог рассказал, как Запад хочет разделить Украину
03:50"Настанет самое трудное время": политолог о том, что будет, если Трамп заморозит конфликт по линии фронта
03:40"ВСУ штурмуют и получают по башке": эксперт о том, как скорость и слаженность стали важным оружием ВС РФ
03:30Политолог рассказал, почему Румыния может "опередить" Россию в Одессе, если Киев не будет сопротивляться
03:20Уже не тянут: эксперт раскрыл, зачем США затеяли перестройку НАТО и вспомнили старые проекты Пан-Европы
03:10Вариантов несколько: эксперт объяснил, на кого США хотят сбросить ответственность за "сдерживание России"
03:00Политолог Фененко раскрыл, зачем Франция говорит о вводе войск на Украину и хочет создать "малую Антанту"
23:56Гладков ограничил въезд на территорию 6 населённых пунктов Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
Лента новостейМолния