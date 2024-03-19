https://ukraina.ru/20240319/1053969917.html

ВСУ обстреляли белгородский посёлок Разумное, подростку оторвало часть руки

ВСУ обстреляли белгородский посёлок Разумное, подростку оторвало часть руки - 19.03.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли белгородский посёлок Разумное, подростку оторвало часть руки

В результате украинского обстрела Белгорода и Белгородской области 14-летний мальчик лишился кисти, сообщают местные телеграм-каналы

2024-03-19T12:08

2024-03-19T12:08

2024-03-19T12:08

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Вооруженные силы Украины выпустили снаряды по посёлку Разумное Белгородской области. Один из них прилетел прямо возле школы № 1. Помимо раненного подростка, в больницу обратились две женщины. ВСУ обстреляли парковку, повреждено множество автомобилей.Также в Разумном в результате массированного обстрела загорелось несколько жилых частных домов.Местные телеграм-каналы публикуют последствия обстрела, в частности, воронку, которая образовалась в результате прилета на детскую площадку.В Минобороны РФ сообщили, что около 10:30 уничтожено девять реактивных снарядов «Вампир» в воздухе над Белгородской областью

https://ukraina.ru/20240319/1053965375.html

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новости, белгородская область, вооруженные силы украины, белгород, россия, украина, обстрелы, ранение, пожар