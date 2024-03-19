https://ukraina.ru/20240319/1053969917.html
ВСУ обстреляли белгородский посёлок Разумное, подростку оторвало часть руки
ВСУ обстреляли белгородский посёлок Разумное, подростку оторвало часть руки - 19.03.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли белгородский посёлок Разумное, подростку оторвало часть руки
В результате украинского обстрела Белгорода и Белгородской области 14-летний мальчик лишился кисти, сообщают местные телеграм-каналы
2024-03-19T12:08
2024-03-19T12:08
2024-03-19T12:08
новости
белгородская область
вооруженные силы украины
белгород
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обстрелы
ранение
пожар
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Вооруженные силы Украины выпустили снаряды по посёлку Разумное Белгородской области. Один из них прилетел прямо возле школы № 1. Помимо раненного подростка, в больницу обратились две женщины. ВСУ обстреляли парковку, повреждено множество автомобилей.Также в Разумном в результате массированного обстрела загорелось несколько жилых частных домов.Местные телеграм-каналы публикуют последствия обстрела, в частности, воронку, которая образовалась в результате прилета на детскую площадку.В Минобороны РФ сообщили, что около 10:30 уничтожено девять реактивных снарядов «Вампир» в воздухе над Белгородской областью
https://ukraina.ru/20240319/1053965375.html
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новости, белгородская область, вооруженные силы украины, белгород, россия, украина, обстрелы, ранение, пожар
Новости, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Белгород, Россия, Украина, обстрелы, ранение, пожар
ВСУ обстреляли белгородский посёлок Разумное, подростку оторвало часть руки
В результате украинского обстрела Белгорода и Белгородской области 14-летний мальчик лишился кисти, сообщают местные телеграм-каналы
"В момент прилёта 14-летний мальчик вместе с мамой находился на парковке недалеко от школы №1. Парень лишился кисти, и вместе с мамой получил осколочные ранения", - пишет
телеграм-канал Царьград ТВ.
Вооруженные силы Украины выпустили снаряды по посёлку Разумное Белгородской области. Один из них прилетел прямо возле школы № 1. Помимо раненного подростка, в больницу обратились две женщины.
ВСУ обстреляли парковку, повреждено множество автомобилей.
Также в Разумном в результате массированного обстрела загорелось несколько жилых частных домов.
Местные телеграм-каналы публикуют последствия обстрела, в частности, воронку, которая образовалась в результате прилета на детскую площадку.
В Минобороны РФ сообщили
, что около 10:30 уничтожено девять реактивных снарядов «Вампир» в воздухе над Белгородской областью