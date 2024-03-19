Ростислав Ищенко о том, как логистика, дороги и строительство БАМа станут локомотивом для экономики РФ
© Никита РассказовЖелезная дорога Крым рельсы шпалы
© Никита Рассказов
У России есть планы строить скоростные магистрали, которые должны связывать основные центры страны. Будут развиваться железные дороги, сейчас достраивается вторая ветка БАМа. Железная дорога будет доведена до Якутска и пойдет на Магадан. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Для России всегда была актуальна логистика. Это огромная страна, и несмотря на то, что в Росси железных дорог столько, что Австрию и Люксембург можно покрыть тонким металлом сверху, рассказал обозреватель.
Но тем не менее общая связанность территории РФ значительно меньше, просто потому что территория намного больше чем в Европе. То же относится к шоссейным дорогам. Известно, что у правительства есть планы строить скоростные магистрали, которые должны связывать основные центры страны, добавил эксперт.
"Будут развиваться железные дороги, сейчас достраивается вторая ветка БАМа. Железная дорога будет доведена до Якутска, дальше пойдет на Магадан. Вообще, на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, будет продолжаться крупное дорожное строительство", - отметил Ищенко.
Это серьезный локомотив для экономики, так как железнодорожное строительство, автодорожное строительство требует огромного количества материалов, цемента, щебня, металла, бетона. Это большие вложения и хорошее подспорье для экономики РФ, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия замахнется на Одессу и Николаев и еще дальше, чтобы возродить новые регионы читайте на сайте Украина.ру.
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