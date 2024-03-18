Захарова диагностировала острые фобии в МИД ФРГ, связанные с Путиным - 18.03.2024 Украина.ру
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Захарова диагностировала острые фобии в МИД ФРГ, связанные с Путиным
Захарова диагностировала острые фобии в МИД ФРГ, связанные с Путиным - 18.03.2024 Украина.ру
Захарова диагностировала острые фобии в МИД ФРГ, связанные с Путиным
Отказ указывать должность Владимира Путина в официальных документах говорит об острых фобиях у министерстве иностранных дел Германии. Об этом заявила 18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-03-18T20:11
2024-03-18T20:11
новости
мария захарова
владимир путин
мид
запад
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россия
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Ранее в Германии сообщили, что отказываются указывать должность Владимира Путина в официальных документах, ограничившись одной фамилией. Представитель МИД ФРГ заявил, что "не помнит", чтобы министерство в последнее время перед фамилией ставило какие-либо обозначения.Она также рекомендовала обратиться к специалистам, указав адрес МИД ФРГ: "Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 – провалы в памяти и острые фобии", добавила представитель российского министерства. Напомним, 18 марта стало известно, что на выборах президента РФ по итогам подсчёта 100% протоколов Владимир Путин&nbsp;набрал 87,28% голосов. Официально итоги&nbsp;голосования&nbsp;подведут 21 марта. На Западе негативно отреагировали на прошедшие выборы, но по словам главы государства Владимира Путина, – это неудивительно, так как "они борются с нами, причём вооруженным путём".
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новости, мария захарова, владимир путин, мид, запад, германия, россия, президентские выборы
Новости, Мария Захарова, Владимир Путин, МИД, Запад, Германия, Россия, президентские выборы

Захарова диагностировала острые фобии в МИД ФРГ, связанные с Путиным

20:11 18.03.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Отказ указывать должность Владимира Путина в официальных документах говорит об острых фобиях у министерстве иностранных дел Германии. Об этом заявила 18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Ранее в Германии сообщили, что отказываются указывать должность Владимира Путина в официальных документах, ограничившись одной фамилией. Представитель МИД ФРГ заявил, что "не помнит", чтобы министерство в последнее время перед фамилией ставило какие-либо обозначения.
"Помните, как у Редьярда Киплинга: "Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовёт огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имён, лишь бы не называть его прямо", – сравнила позицию немецкого ведомства с известным произведением Захарова.
Она также рекомендовала обратиться к специалистам, указав адрес МИД ФРГ: "Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 – провалы в памяти и острые фобии", добавила представитель российского министерства.
Напомним, 18 марта стало известно, что на выборах президента РФ по итогам подсчёта 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Официально итоги голосования подведут 21 марта. На Западе негативно отреагировали на прошедшие выборы, но по словам главы государства Владимира Путина, – это неудивительно, так как "они борются с нами, причём вооруженным путём".
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