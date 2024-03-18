https://ukraina.ru/20240318/1053958489.html
Захарова диагностировала острые фобии в МИД ФРГ, связанные с Путиным
Захарова диагностировала острые фобии в МИД ФРГ, связанные с Путиным - 18.03.2024 Украина.ру
Захарова диагностировала острые фобии в МИД ФРГ, связанные с Путиным
Отказ указывать должность Владимира Путина в официальных документах говорит об острых фобиях у министерстве иностранных дел Германии. Об этом заявила 18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-03-18T20:11
2024-03-18T20:11
2024-03-18T20:11
новости
мария захарова
владимир путин
мид
запад
германия
россия
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103206/62/1032066228_0:104:2758:1655_1920x0_80_0_0_0b6800f1a1aa321739bebcae03db6eb1.jpg
Ранее в Германии сообщили, что отказываются указывать должность Владимира Путина в официальных документах, ограничившись одной фамилией. Представитель МИД ФРГ заявил, что "не помнит", чтобы министерство в последнее время перед фамилией ставило какие-либо обозначения.Она также рекомендовала обратиться к специалистам, указав адрес МИД ФРГ: "Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 – провалы в памяти и острые фобии", добавила представитель российского министерства. Напомним, 18 марта стало известно, что на выборах президента РФ по итогам подсчёта 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Официально итоги голосования подведут 21 марта. На Западе негативно отреагировали на прошедшие выборы, но по словам главы государства Владимира Путина, – это неудивительно, так как "они борются с нами, причём вооруженным путём".
https://ukraina.ru/20240318/1053949840.html
запад
германия
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103206/62/1032066228_171:0:2711:1905_1920x0_80_0_0_ecbae19639dd1825329c88cfacce375b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мария захарова, владимир путин, мид, запад, германия, россия, президентские выборы
Новости, Мария Захарова, Владимир Путин, МИД, Запад, Германия, Россия, президентские выборы
Захарова диагностировала острые фобии в МИД ФРГ, связанные с Путиным
Отказ указывать должность Владимира Путина в официальных документах говорит об острых фобиях у министерстве иностранных дел Германии. Об этом заявила 18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Ранее в Германии сообщили, что отказываются указывать должность Владимира Путина в официальных документах, ограничившись одной фамилией. Представитель МИД ФРГ заявил, что "не помнит", чтобы министерство в последнее время перед фамилией ставило какие-либо обозначения.
"Помните, как у Редьярда Киплинга: "Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовёт огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имён, лишь бы не называть его прямо", – сравнила позицию немецкого ведомства с известным произведением Захарова.
Она также рекомендовала обратиться к специалистам, указав адрес МИД ФРГ: "Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 – провалы в памяти и острые фобии", добавила представитель российского министерства.
Напомним, 18 марта стало известно, что на выборах президента РФ по итогам подсчёта 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Официально итоги голосования подведут 21 марта. На Западе негативно отреагировали на прошедшие выборы, но по словам главы государства Владимира Путина, – это неудивительно, так как "они борются с нами, причём вооруженным путём".