https://ukraina.ru/20240318/1053958489.html

Захарова диагностировала острые фобии в МИД ФРГ, связанные с Путиным

Захарова диагностировала острые фобии в МИД ФРГ, связанные с Путиным - 18.03.2024 Украина.ру

Захарова диагностировала острые фобии в МИД ФРГ, связанные с Путиным

Отказ указывать должность Владимира Путина в официальных документах говорит об острых фобиях у министерстве иностранных дел Германии. Об этом заявила 18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-03-18T20:11

2024-03-18T20:11

2024-03-18T20:11

новости

мария захарова

владимир путин

мид

запад

германия

россия

президентские выборы

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Ранее в Германии сообщили, что отказываются указывать должность Владимира Путина в официальных документах, ограничившись одной фамилией. Представитель МИД ФРГ заявил, что "не помнит", чтобы министерство в последнее время перед фамилией ставило какие-либо обозначения.Она также рекомендовала обратиться к специалистам, указав адрес МИД ФРГ: "Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 – провалы в памяти и острые фобии", добавила представитель российского министерства. Напомним, 18 марта стало известно, что на выборах президента РФ по итогам подсчёта 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Официально итоги голосования подведут 21 марта. На Западе негативно отреагировали на прошедшие выборы, но по словам главы государства Владимира Путина, – это неудивительно, так как "они борются с нами, причём вооруженным путём".

https://ukraina.ru/20240318/1053949840.html

запад

германия

россия

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новости, мария захарова, владимир путин, мид, запад, германия, россия, президентские выборы