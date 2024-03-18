https://ukraina.ru/20240318/1053958057.html

Санитарная зона: ее размеры по Путину и Медведеву

Санитарная зона: ее размеры по Путину и Медведеву - 18.03.2024 Украина.ру

Санитарная зона: ее размеры по Путину и Медведеву

Недавно президент России в очередной раз напомнил о том, что одним из способов избавить от обстрелов российские территории является создание санитарной зоны. Мысль свою он развивать не стал, предоставив населению возможность гадать какой глубины будет (если будет) эта зона и какие конкретно регионы охватит.

2024-03-18T19:46

2024-03-18T19:46

2024-03-18T19:46

украина

россия

кремль

денис пушилин

ростислав ищенко

владимир путин

вооруженные силы украины

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Надо сказать, что Путин довольно часто упоминал о создании санитарной зоны, как надёжном способе избежать обстрелов российской территории. То есть мысль эта глубоко запала ему в голову. А мы знаем, что если Владимир Владимирович что-то долго обдумывает, то потом быстро реализует.Народ, соответственно, начал волноваться как бы не забыли о санитарной зоне возле их региона, обращаться в местным властям. Региональные власти начали по мере сил народ успокаивать, в том числе через прессу. Одним из первых, как это часто бывает, успел глава ДНР Пушилин. Он, совершенно справедливо сообщил, что с его точки зрения санитарная зона должна быть такой глубины, чтобы Украина не могла обстреливать Донбасс из имеющегося у неё оружия. Правильно! Иначе зачем нужна санитарная зона, если по жилым кварталам будут и дальше прилетать боеприпасы?Но Пушилин уже опытный бюрократ – десять лет на руководящих позициях в местной донецкой власти. Поэтому где пройдёт граница этой зоны, из-за которой не будут прилетать боеприпасы, он всё же не сказал. Решение этого вопроса – прерогатива Кремля, а Кремль своими планами с пока не делится.Но само указание на то, что зона эта должна обеспечивать недосягаемость российской территории для обстрелов полностью совпадает не только со здравым смыслом, но и с духом и буквой высказывания президента. Поскольку мы с вами не связаны неписанным бюрократическим кодексом, мы имеем право пофантазировать на заданную тему. Тем более, что все исходные данные для определения оптимальных границ санитарной зоны у нас есть.На вооружении Украины стоят произведённые ещё в СССР беспилотники Ту-141 "Стриж" и Ту-143 "Рейс". Их было немного (пара сотен). Судя по всему большая часть исправных уже была задействована в не слишком эффективных ударах по России. Но что-то ещё осталось, так как в прошедшие выходные среди беспилотников, пытавшихся атаковать столицу, по данным городских властей был зафиксирован как минимум один "Стриж".Также существует вероятность передачи Украине западных ракет, радиусом действия до 550 километров. Кроме того, Украина явно обладает достаточно большим количеством беспилотников разных типов, радиусом действия 500 км и больше, так как постоянно пытается с их помощью наносить удары по Москве, Санкт Петербургу, Воронежу, Астрахани, городам Поволжья и Краснодарскому краю.Наконец, у Украины есть уже переданные Великобританией и Францией ракеты, дальностью до 350 километров. Не исключено, что их дальность может быть увеличена (но это не точно). Главное, что Франция и Британия готовы передавать новые партии этих ракет. То есть надеяться на то, что они кончатся не приходится.Итак, дальность наличных украинских средств поражения нам известна. Теперь надо определиться откуда отмерять санитарную зону. Думаю, будет несправедливо мерять исключительно от Донецка. Его, конечно, обстреливают дольше других, но это не значит, что другие должны терпеть обстрелы так же долго. Тем более, что президент, когда говорил о санитарной зоне, акцентировал внимание на проблеме Белгорода, обстрелы которого в последние месяцы становятся всё ожесточённее.У нас есть два крупных русских города (областные центры), которые находятся значительно западнее Донецка. Это – Херсон и Запорожье. Конечно, они сейчас оккупированы киевским режимом, но это не навсегда. Следовательно, отмеряя санитарную зону мы должны учитывать интересы и данной территории тоже. Понятное дело, сам Донецк также является одной из точек отсчёта, далее Белгород и на севере, недалеко от границы с Украиной (20-30 км по прямой) находится Севск. Эти четыре точки полностью перекрывают все регионы, которые на сегодня входят в состав России.Теперь можете сами померять на карте, а можете принять на веру. Если провести линию, обеспечивающую дальность в тысячу километров от всех этих точек, то границы санитарной зоны на южном направлении выйдут далеко за пределы собственно Украины, а в центре почти совпадут с западной границей Украины.Если мы решим, что "Стрижей" и "Рейсов" (если они уже не закончились) у Украины не так много и их можно не принимать во внимание и отмеряем "зону безопасности" в 550 километров, то она пройдёт по западным границам Житомирской, Винницкой и Черновицкой областей. Наконец, санитарная зона в 350 километров пройдёт по восточным границам Житомирской и Винницкой областей.Во всех трёх случаях Юг, с выходом к морю от Украины отрезается. Даже в случае с самой узкой санитарной зоной (350 километров) южная граница должна будет пройти по линии Бельцы-Гайсин-Жашков, и далее западнее Одесской трассы на север с выходом к белорусской границе западнее Киева.Но есть нюанс. У России есть союзник, являющийся к тому же составной частью Союзного государства – Белоруссия. Лукашенко первым и уже давно заговорил о необходимости создания зоны безопасности на своей границе с Украиной. Он, правда, говорил о двухсоткилометровой зоне. Но это было давно, когда Украина не обладала ракетами дальностью 350 километров. Если сейчас он тоже захочет иметь санитарную зону вдоль своей южной границы и она тоже достигнет в глубину 350 километров, то вне санитарной зоны на Украине останутся только Черновицкая область и Закарпатье.Теперь давайте разберёмся, а что собственно должна из себя представлять санитарная зона?Очевидно, что это территория Украины, не на своей же территории Россия будет санитарные зоны учреждать. Следовательно, чтобы обезопасить российскую территорию от обстрелов, санитарная зона должна быть полностью демилитаризована. В конце концов, те же РСЗО, уже сегодня могут бить на расстояния до 200 километров, а некоторые, вроде Хаймарса (со сменными блоками) и до трёхсот. Да и не так сложно подъехать на нужное расстояние, отстреляться и тут же уехать назад.То есть, на большей части своей территории (а то и на всей, мы ведь рассчитывали три случая, а рассматриваем самый щадящий) Киев не сможет содержать тяжёлую технику – только полицейские силы и какое-то количество войск охраны границы, вооруженных стрелковым оружием и имеющих ограниченное количество лёгкой бронетехники. Фактически, Россия должна будет принять на себя обеспечение внешней безопасности такого демилитаризованного украинского государства. То есть, Москва будет определять его военную, а значит и внешнюю политику. Это называется протекторат.Судя по тому как далеко уже зашли киевские власти и как далеко они ещё планируют зайти, я сомневаюсь, что они согласятся на подобные условия мира, без тотального разгрома ВСУ. Тотальный же разгром предполагает дальнейшее наступление российских войск и освобождение новых территорий. Но, освобождая Харьков, Одессу, Днепропетровск, да и тот же Киев (не потеряв столицу режим точно не будет чувствовать себя побеждённым, да и потеряв, новой столицей Львов провозгласят и будут воевать дальше, до последнего украинца), Россия столкнётся с той же проблемой обеспечения лояльности местного населения, которая уже была решена в Херсоне и Запорожье при помощи референдумов о вхождении в состав РФ. Что-то мне подсказывает, что вряд ли Кремль будет искать какое-то ноу-хау – просто пройдут очередные референдумы и Россия прирастёт новыми территориями, которым тоже понадобится санитарная зона.В этом плане логика Медведева, утверждающего, что освобождать придётся все исконные русские земли, до самой западной границы СССР представляется почти безупречной (если конечно не учитывать не такой уж невероятный, хоть на сегодня и не актуальный, случай резкой перемены политики Запада, почти моментального разворота от провокации войны к поиску компромиссного мира). Главное, чтобы выйдя на бывшую западную границу СССР мы не обнаружили, что нам всё ещё необходима санитарная зона.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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украина, россия, кремль, денис пушилин, ростислав ищенко, владимир путин, вооруженные силы украины