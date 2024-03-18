Стало известно имя нового спикера ВС ВСУ - 18.03.2024 Украина.ру
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Стало известно имя нового спикера ВС ВСУ
Стало известно имя нового спикера ВС ВСУ - 18.03.2024 Украина.ру
Стало известно имя нового спикера ВС ВСУ
Юрия Игната, занимавшего должность спикера Воздушных сил ВСУ сменил майор Илья Евлаш, ранее представлявший Восточную группировку войск. Об этом 18 марта сообщило командование Воздушных сил в соцсетях
2024-03-18T19:21
2024-03-18T19:21
новости
киев
юрий игнат
вооруженные силы украины
валерий залужный
увольнение
всу
сво
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Уточняется, что Евлаш проходил службу в Командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы связей с общественностью. Возглавлял службу связей с общественностью группировки сил и средств обороны Киева и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Ранее с поста спикера Воздушных сил ВСУ&nbsp;был уволен полковник Юрий Игнат, занимавший эту должность с 2018 года.&nbsp;Покинул своё кресло и пресс-секретарь группировки "Таврия" Дмитрий Лиховий. По данным украинского издания "Политика страны", череда отставок в командовании армией напрямую связана с увольнением экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
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новости, киев, юрий игнат, вооруженные силы украины, валерий залужный, увольнение, всу, сво
Новости, Киев, Юрий Игнат, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, увольнение, ВСУ, СВО

Стало известно имя нового спикера ВС ВСУ

19:21 18.03.2024
 
Стало известно имя нового спикера ВС ВСУ
Стало известно имя нового спикера ВС ВСУ
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Юрия Игната, занимавшего должность спикера Воздушных сил ВСУ сменил майор Илья Евлаш, ранее представлявший Восточную группировку войск. Об этом 18 марта сообщило командование Воздушных сил в соцсетях
"Согласно приказу главнокомандующего Вооруженных сил Украины начальником службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины назначен майор Евлаш Илья Олегович", – сказано в сообщении.
Уточняется, что Евлаш проходил службу в Командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы связей с общественностью. Возглавлял службу связей с общественностью группировки сил и средств обороны Киева и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
Ранее с поста спикера Воздушных сил ВСУ был уволен полковник Юрий Игнат, занимавший эту должность с 2018 года. Покинул своё кресло и пресс-секретарь группировки "Таврия" Дмитрий Лиховий. По данным украинского издания "Политика страны", череда отставок в командовании армией напрямую связана с увольнением экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
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