https://ukraina.ru/20240318/1053956822.html

Украинец проехал 750 км на велосипеде, чтобы его не мобилизовали

Украинец проехал 750 км на велосипеде, чтобы его не мобилизовали - 18.03.2024 Украина.ру

Украинец проехал 750 км на велосипеде, чтобы его не мобилизовали

В полукилометре от границы Румынии задержан украинец, который пытался сбежать из страны. Для этого на велосипеде он преодолел расстояние в 750 километров, сообщили в госпогранслужбе Украины

2024-03-18T18:46

2024-03-18T18:46

2024-03-18T18:46

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Попытки отчаявшегося украинца покинуть страну в ведомстве назвали "велопробегом" из Николаева в Румынию. Соответствующее видео задержания опубликовано в телеграм-канале погранслужбы. Судя по кадрам, мужчина был задержан двумя сотрудниками пограничного наряда. Там уточнили, что на "велоспортсмена", пытавшегося избежать призыва в ВСУ, составлен административный протокол. Напомним, сегодня на Украине дорабатывают новый закон об ужесточении мобилизации. По данным официальных лиц, после принятия документа, в течение 60 дней все военнообязанные обязаны обновить информацию о себе в системе учётных данных для последующей отправки на фронт. Для уклонистов от мобилизации предусмотрен ряд ограничительных мер, в том числе, запрет на вождение транспорта, использования банковских карт. Новый законопроект об усилении мобилизационных мероприятий на Украине могут вынести на голосование до конца марта.

https://ukraina.ru/20240315/1053889944.html

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новости, украина, румыния, николаев, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво