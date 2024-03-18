Украинец проехал 750 км на велосипеде, чтобы его не мобилизовали
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В полукилометре от границы Румынии задержан украинец, который пытался сбежать из страны. Для этого на велосипеде он преодолел расстояние в 750 километров, сообщили в госпогранслужбе Украины
Попытки отчаявшегося украинца покинуть страну в ведомстве назвали "велопробегом" из Николаева в Румынию. Соответствующее видео задержания опубликовано в телеграм-канале погранслужбы. Судя по кадрам, мужчина был задержан двумя сотрудниками пограничного наряда.
"Движение неизвестного в сторону соседней страны заметили пограничники и задержали его в 350 метрах от границы. Для удобства передвижения мужчина использовал велосипед, который приобрёл в Николаеве и оттуда своим ходом преодолел более 750 км", – добавили в украинском ведомстве.
Там уточнили, что на "велоспортсмена", пытавшегося избежать призыва в ВСУ, составлен административный протокол.
Напомним, сегодня на Украине дорабатывают новый закон об ужесточении мобилизации. По данным официальных лиц, после принятия документа, в течение 60 дней все военнообязанные обязаны обновить информацию о себе в системе учётных данных для последующей отправки на фронт.
Для уклонистов от мобилизации предусмотрен ряд ограничительных мер, в том числе, запрет на вождение транспорта, использования банковских карт. Новый законопроект об усилении мобилизационных мероприятий на Украине могут вынести на голосование до конца марта.
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