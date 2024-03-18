Искусство быть Александром Ширвиндтом. Памяти артиста - 18.03.2024 Украина.ру
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Искусство быть Александром Ширвиндтом. Памяти артиста
Искусство быть Александром Ширвиндтом. Памяти артиста - 18.03.2024 Украина.ру
Искусство быть Александром Ширвиндтом. Памяти артиста
В понедельник, 18 марта, в Москве, в Театре сатиры, проходит прощание с актером, сценаристом, театральным педагогом Александром Ширвиндтом, ушедшим из жизни в пятницу
2024-03-18T19:00
2024-03-18T20:16
культура
эксклюзив
актер
театр
кино
одесса
москва
россия
михаил державин
светлана дружинина
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На советской, а затем российской сцене, теле- и киноэкране Ширвиндт был любимцем публики 72 года – с 1946-го, когда сложился его эстрадный дуэт с телеведущим Михаилом Державиным. Друзья и партнеры работали вместе на телепрограмме "Утренняя почта", передаче "Хочу знать", вместе служили в Московском академическом театре сатиры.В одном из интервью в 2010 году, подводя итоги 60-летнего сотрудничества, Ширвиндт говорил, что они давно уже ощущают себя "сиамскими близнецами".Творческий путь актера и сценариста был связан с тремя великими московскими театрами: Ленкомом, Московским драматическим театром на Малой Бронной и Московским академическим театром сатиры, куда Ширвиндт попал, заменяя Валентина Гафта в "Безумном дне, или Женитьбе Фигаро" в постановке Валентина Плучека в 1970 году, а после остался в театре – в качестве актера и режиссера (одна из самых известных постановок – "Недоросль" 1978 года), а впоследствии он занимал посты художественного руководителя и президента театра.На счету Александра Ширвиндта более 20 режиссерских работ, в том числе "Маленькие комедии большого дома" в соавторстве с Андреем Мироновым (1973), но первая – "Проснись и пой!" по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша "Лазейка" — была поставлена в 1970 году совместно с Марком Захаровым, другом и единомышленником. Дружили втроем: третьим был драматург и сценарист Григорий Горин, одним из главных авторов Ленкома."Внимание! Родился нежный и лирический тост!""Он был тем человеком, который создавал театральную среду. Потому что театр существует не только благодаря премьерам и спектаклям, но еще и благодаря тем людям, которые способны создавать атмосферу театральной жизни, ее радостного и неисчерпаемого оптимизма.И в этом смысле Ширвиндт с его замечательной манерой комментирования реальности, в чем всегда было место самоиронии, был, конечно же, знаком нескольких поколений какого-то невероятного блеска закулисья, блеска околотеатрального быта, в котором места для проявления таланта не меньше, чем на сцене.Его герой — чуть-чуть усталый, печальный, ироничный, умный — был так необходим советскому кино 1970-х, начала 1980-х годов", — так отреагировал на смерть артиста театральный критик, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский.Первая же роль Ширвиндта, которая всякому, вероятно, приходит на ум – тот самый Павел, который должен был улететь в Ленинград в "Иронии судьбы, или с легким паром" Эльдара Рязанова. Вот уже почти полвека актеру неизменно задавали в интервью вопрос: не надоел ли ему, в конце концов, этот фильм?Нет, не надоел, а Новый год по-прежнему любимый праздник, неизменно отвечал Ширвиндт.В кино он много играл иностранцев, часто авантюристов, непременно обаятельных и ироничных героев: майор Альфред Шато-Жибюс из "Небесных ласточек" Леонида Квинихидзе, сэр Уильям Самуэль Харрис из "Трое в лодке, не считая собаки" Наума Бирмана, Аркадий из "Самой обаятельной и привлекательной" Геральда Бежанова, Фирелли из "Принцессы цирка" Светланы Дружининой и десятки других ярких и незабываемых образов."Шутить с непроницаемым лицом""Никто не умел лучше него шутить с непроницаемым лицом. Говорят, это была только вершина айсберга его актерского мастерства, но нам, зрителям, и верхушки хватало.Считаю Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде. Был юбилей Театра Сатиры, прямая трансляция. Александр Анатольевич знал, что я уже тогда занимался пародией, и предложил моему отцу, служившему тогда в театре, выступить на юбилейном вечере.Мы подготовили номер, две пародии: на Ельцина и Жириновского. Но условились, что я покажу этот номер заранее, на репетиции. К сожалению, на репетицию я не успел. Александр Анатольевич колебался — как, предварительно не прослушав? А потом рискнул. Рад, что не подвел его. Спасибо за все, Александр Анатольевич", - рассказал журналистам в день смерти Ширвиндта актер и режиссер Сергей Безруков.С 1957 года Ширвиндт преподавал в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина, которое сам заканчивал. Фактически руководил двумя театрами (второй – Прогресс Сцена Армена Джигарханяна), был художественным наставником и мастером многих известных актеров – Андрея Миронова, Аллы Демидовой, Леонида Ярмольника, Марии Голубкиной и многих других."Ужас в том, что многих учеников уже нет в живых. Нет Андрюши Миронова, Наташи Гундаревой. Когда дети умирают раньше родителей – это катастрофа. Тут как-то в прошлом году наш молодой ректор Князев выкопал где-то в кадрах, что у меня 50 лет преподавательской деятельности и в институте устроили праздник. Пришли ученики. Был покойный Саша Пороховщиков, у него как раз тогда с ногами было плохо – он пришел на двух костылях. Это зрелище, конечно, страшное. Сидишь и думаешь: "Если это ученики, как же выглядит со стороны педагог", – рассказывал он в 2013 году в интервью порталу "Москва 24".Был Ширвиндт, ко всему прочему, и успешным писателем-мемуаристом. В 1994 году в соавторстве с искусствоведом Борисом Поюровским он выпустил книгу "Былое без дум", в 2006-м вышло издание "SCHIRWINDT, стертый с лица земли. Книга воспоминаний", в 2013-м — "Проходные дворы биографии", в 2014-м — "Склероз, рассеянный по жизни", в 2017-м — "В промежутках между". Книга "Опережая некролог" была опубликована в 2020 году, "Отрывки из обрывков" — в 2022-м. В книгах много вспоминал друзей: Олега Табакова, Марка Захарова, Андрея Миронова, Владимира Меньшова, Валентина Гафта, Михаила Державина, Зиновия Гердта и других.Искусство жить в ОдессеСам Александр Ширвиндт родился в Москве, но родители его были одесситами:отец – Теодор Гдальевич Ширвиндт – известный скрипач, артист Большого театра, музыкальный педагог, друг певца Леонида Утёсова. Мать – театральная актриса Раиса Самойловна Кобыливкер.Обе линии – еврейские, история фамилии Ширвиндт – древняя, корнями уходит к еврейской общине прусского города Ширвиндт, в XII веке переходившего от государства к государству. Материнская семья – одесская, иудейская.В интервью Дмитрию Гордону* в 2020 году Ширвиндт говорил, что очень сожалеет о том, что въезд на Украину ему запретили (артист попал в тот самый список запрещенных деятелей культуры, которые, по мнению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), угрожают государственной целостности страны): говорил, что мечтает снова приехать на землю предков – в Одессу и Харьков, выступить там.Въезд ему запретили потому, что после присоединения Крыма с России Ширвиндт участвовал в творческой встрече в Севастополе.Не будучи одесситом, одессита Ширвиндт все-таки играл: в приключенческом фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Искусство жить в Одессе" по рассказам Исаака Бабеля."Хочу лежать в ногу со временем. Но должен бежать на репетицию"В недавних интервью Ширвиндт замечал: самый ненавистный вопрос от журналистов – "как относитесь к современности, к сегодняшней жизни?""Я к ней не отношусь. Я уже отношусь ко вчерашней и позавчерашней жизни. Кстати, своих друзей я уже практически всех потерял. Невольно начинаешь думать, что Всевышний всерьез нацелился собрать труппу из лучших исполнителей для небесного театра теней. Может, и мне там какая-нибудь роль припасена. По обыкновению - второго плана", - отвечал актер.И призывал к доброте и милосердию, которые умел находить на сцене и на экране:"Нельзя существовать в круглосуточном, непроходящем чувстве ненависти, раздражения, неприятия, ощущения беды и горя. Должны быть оазисы, просветы. Жизнь-то одна… Так что внутри любого кошмара надо пытаться искать позитивные эмоции."* признан в РФ иноагентом
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Мария Нестерова
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эксклюзив, актер, театр, кино, одесса, москва, россия, михаил державин, светлана дружинина, большой театр
Культура, Эксклюзив, актер, театр, кино, Одесса, Москва, Россия, Михаил Державин, Светлана Дружинина, Большой театр

Искусство быть Александром Ширвиндтом. Памяти артиста

19:00 18.03.2024 (обновлено: 20:16 18.03.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой
Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
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В понедельник, 18 марта, в Москве, в Театре сатиры, проходит прощание с актером, сценаристом, театральным педагогом Александром Ширвиндтом, ушедшим из жизни в пятницу
На советской, а затем российской сцене, теле- и киноэкране Ширвиндт был любимцем публики 72 года – с 1946-го, когда сложился его эстрадный дуэт с телеведущим Михаилом Державиным. Друзья и партнеры работали вместе на телепрограмме "Утренняя почта", передаче "Хочу знать", вместе служили в Московском академическом театре сатиры.
В одном из интервью в 2010 году, подводя итоги 60-летнего сотрудничества, Ширвиндт говорил, что они давно уже ощущают себя "сиамскими близнецами".
Творческий путь актера и сценариста был связан с тремя великими московскими театрами: Ленкомом, Московским драматическим театром на Малой Бронной и Московским академическим театром сатиры, куда Ширвиндт попал, заменяя Валентина Гафта в "Безумном дне, или Женитьбе Фигаро" в постановке Валентина Плучека в 1970 году, а после остался в театре – в качестве актера и режиссера (одна из самых известных постановок – "Недоросль" 1978 года), а впоследствии он занимал посты художественного руководителя и президента театра.
На счету Александра Ширвиндта более 20 режиссерских работ, в том числе "Маленькие комедии большого дома" в соавторстве с Андреем Мироновым (1973), но первая – "Проснись и пой!" по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша "Лазейка" — была поставлена в 1970 году совместно с Марком Захаровым, другом и единомышленником. Дружили втроем: третьим был драматург и сценарист Григорий Горин, одним из главных авторов Ленкома.
"Внимание! Родился нежный и лирический тост!"
"Он был тем человеком, который создавал театральную среду. Потому что театр существует не только благодаря премьерам и спектаклям, но еще и благодаря тем людям, которые способны создавать атмосферу театральной жизни, ее радостного и неисчерпаемого оптимизма.
И в этом смысле Ширвиндт с его замечательной манерой комментирования реальности, в чем всегда было место самоиронии, был, конечно же, знаком нескольких поколений какого-то невероятного блеска закулисья, блеска околотеатрального быта, в котором места для проявления таланта не меньше, чем на сцене.
Его герой — чуть-чуть усталый, печальный, ироничный, умный — был так необходим советскому кино 1970-х, начала 1980-х годов", — так отреагировал на смерть артиста театральный критик, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский.
- РИА Новости, 1920, 25.01.2024
25 января, 14:17Культура
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Первая же роль Ширвиндта, которая всякому, вероятно, приходит на ум – тот самый Павел, который должен был улететь в Ленинград в "Иронии судьбы, или с легким паром" Эльдара Рязанова. Вот уже почти полвека актеру неизменно задавали в интервью вопрос: не надоел ли ему, в конце концов, этот фильм?
Нет, не надоел, а Новый год по-прежнему любимый праздник, неизменно отвечал Ширвиндт.
В кино он много играл иностранцев, часто авантюристов, непременно обаятельных и ироничных героев: майор Альфред Шато-Жибюс из "Небесных ласточек" Леонида Квинихидзе, сэр Уильям Самуэль Харрис из "Трое в лодке, не считая собаки" Наума Бирмана, Аркадий из "Самой обаятельной и привлекательной" Геральда Бежанова, Фирелли из "Принцессы цирка" Светланы Дружининой и десятки других ярких и незабываемых образов.
"Шутить с непроницаемым лицом"
"Никто не умел лучше него шутить с непроницаемым лицом. Говорят, это была только вершина айсберга его актерского мастерства, но нам, зрителям, и верхушки хватало.
Считаю Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде. Был юбилей Театра Сатиры, прямая трансляция. Александр Анатольевич знал, что я уже тогда занимался пародией, и предложил моему отцу, служившему тогда в театре, выступить на юбилейном вечере.
Мы подготовили номер, две пародии: на Ельцина и Жириновского. Но условились, что я покажу этот номер заранее, на репетиции. К сожалению, на репетицию я не успел. Александр Анатольевич колебался — как, предварительно не прослушав? А потом рискнул. Рад, что не подвел его. Спасибо за все, Александр Анатольевич", - рассказал журналистам в день смерти Ширвиндта актер и режиссер Сергей Безруков.
С 1957 года Ширвиндт преподавал в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина, которое сам заканчивал. Фактически руководил двумя театрами (второй – Прогресс Сцена Армена Джигарханяна), был художественным наставником и мастером многих известных актеров – Андрея Миронова, Аллы Демидовой, Леонида Ярмольника, Марии Голубкиной и многих других.
"Ужас в том, что многих учеников уже нет в живых. Нет Андрюши Миронова, Наташи Гундаревой. Когда дети умирают раньше родителей – это катастрофа. Тут как-то в прошлом году наш молодой ректор Князев выкопал где-то в кадрах, что у меня 50 лет преподавательской деятельности и в институте устроили праздник.
Пришли ученики. Был покойный Саша Пороховщиков, у него как раз тогда с ногами было плохо – он пришел на двух костылях. Это зрелище, конечно, страшное. Сидишь и думаешь: "Если это ученики, как же выглядит со стороны педагог", – рассказывал он в 2013 году в интервью порталу "Москва 24".
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Был Ширвиндт, ко всему прочему, и успешным писателем-мемуаристом. В 1994 году в соавторстве с искусствоведом Борисом Поюровским он выпустил книгу "Былое без дум", в 2006-м вышло издание "SCHIRWINDT, стертый с лица земли. Книга воспоминаний", в 2013-м — "Проходные дворы биографии", в 2014-м — "Склероз, рассеянный по жизни", в 2017-м — "В промежутках между". Книга "Опережая некролог" была опубликована в 2020 году, "Отрывки из обрывков" — в 2022-м. В книгах много вспоминал друзей: Олега Табакова, Марка Захарова, Андрея Миронова, Владимира Меньшова, Валентина Гафта, Михаила Державина, Зиновия Гердта и других.
Искусство жить в Одессе
Сам Александр Ширвиндт родился в Москве, но родители его были одесситами:отец – Теодор Гдальевич Ширвиндт – известный скрипач, артист Большого театра, музыкальный педагог, друг певца Леонида Утёсова. Мать – театральная актриса Раиса Самойловна Кобыливкер.
Обе линии – еврейские, история фамилии Ширвиндт – древняя, корнями уходит к еврейской общине прусского города Ширвиндт, в XII веке переходившего от государства к государству. Материнская семья – одесская, иудейская.
В интервью Дмитрию Гордону* в 2020 году Ширвиндт говорил, что очень сожалеет о том, что въезд на Украину ему запретили (артист попал в тот самый список запрещенных деятелей культуры, которые, по мнению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), угрожают государственной целостности страны): говорил, что мечтает снова приехать на землю предков – в Одессу и Харьков, выступить там.
Въезд ему запретили потому, что после присоединения Крыма с России Ширвиндт участвовал в творческой встрече в Севастополе.
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Не будучи одесситом, одессита Ширвиндт все-таки играл: в приключенческом фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Искусство жить в Одессе" по рассказам Исаака Бабеля.
"Хочу лежать в ногу со временем. Но должен бежать на репетицию"
В недавних интервью Ширвиндт замечал: самый ненавистный вопрос от журналистов – "как относитесь к современности, к сегодняшней жизни?"
"Я к ней не отношусь. Я уже отношусь ко вчерашней и позавчерашней жизни. Кстати, своих друзей я уже практически всех потерял. Невольно начинаешь думать, что Всевышний всерьез нацелился собрать труппу из лучших исполнителей для небесного театра теней. Может, и мне там какая-нибудь роль припасена. По обыкновению - второго плана", - отвечал актер.
И призывал к доброте и милосердию, которые умел находить на сцене и на экране:
"Нельзя существовать в круглосуточном, непроходящем чувстве ненависти, раздражения, неприятия, ощущения беды и горя. Должны быть оазисы, просветы. Жизнь-то одна… Так что внутри любого кошмара надо пытаться искать позитивные эмоции."
* признан в РФ иноагентом
 
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