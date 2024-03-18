https://ukraina.ru/20240318/1053950828.html

Кирилл Тарловский: главный капеллан Российской империи, ставший "диким попом" для запорожцев

Кирилл Тарловский: главный капеллан Российской империи, ставший "диким попом" для запорожцев - 18.03.2024 Украина.ру

Кирилл Тарловский: главный капеллан Российской империи, ставший "диким попом" для запорожцев

"Дикий поп", "друг и добродетель человечества" – это самые громкие эпитеты, которых удостоился живший в XVIII веке священник Кирилл Тарах-Тарловский. Они хорошо передают важные стороны его натуры, но оставляют "за скобками" основное дело его жизни – служение российской короне в статусе военного священника

2024-03-18T16:01

2024-03-18T16:01

2024-03-18T16:01

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18 марта 1787 года в Свято-Николаевском пустынном мужском монастыре под Екатеринославом был освящён каменный Николаевский собор, построенный на личные средства Тарловского.Предполагается, что родился наш герой в 1709 году. Его отцом был священник, парафию которого в Козелецком женском монастыре выпускник Киево-Могилянской академии и унаследовал. Вероятно и Кириллу было уготовано передать сей приход своему наследнику, не обрати на него внимание императрица Елизавета Петровна, а также её фаворит и "потаённый" муж Алексей Разумовский.Существует легенда, что в Козельце, на родине Разумовского Тарловский тайно бракосочетал эту пару. Подтверждений ей нет, но в любом случае судьбоносный для малороссийского священника приезд царицы с многочисленной свитой случился в 1744 году.В этой и других поездках императрицу сопровождал отряд её телохранителей – Лейб-компания. Он был сформирован на основе гренадерской роты Преображенского гвардейского полка, начавшей государственный переворот в интересах Елизаветы.В знак благодарности все рядовые этого подразделения были удостоены дворянства. Офицерами Лейб-компании стали приближённые императрицы. Она сама являлась номинальным командиром лейб-компанцев, а Алексей Разумовский стал их капитан-поручиком, что соответствовало рангу полного генерала армии.По итогам пребывания царицы Козельце местный священник Кирилл был принят в Лейб-компанию на должность капеллана.Трудно преувеличить значение этой, по сути, придворной должности. Ведь её обладателю вверялась забота о душах стражей самодержавного монарха. Тем более с дисциплиной в Лейб-компании дело обстояло не просто. У многих вчерашних крестьян, получивших в одночасье дворянские привилегии, от этого вскружились головы.Документы изобилуют материалами об их похождениях. Например, "10 октября 1743 года гренадер Кирила Вдовин в кабаке рубил тесаком крестьянина Лыткова", "гренадер Ларионов, находясь во внутреннем карауле, самовольно с него ушел и только поздно ночью таки явился, но уже весьма пьян, причём ругал дежурного капрала шельмой и канальей".При этом наказания к гвардейской элите применялись весьма мягкие. Суровейшей карой являлся перевод на службу в армейские полки. Правда по мере выхода в отставку лейб-кампанцев простонародного происхождения на их места принимались только природные дворяне.Безусловными приобретениями от такой службы являлись получение отцом Кириллом дворянского достоинства и связей в политической элите.Фавор Лейб-компании завершился в 1761 году со смертью самодержавной покровительницы. Новый монарх Пётр III гвардию не жаловал.Широко распространена версия, что отъезд Тарловского из Петербурга был обусловлен его осуждением Екатерины II, свергшей с престола Петра III. На этом предположении строилось другое: якобы всю последующую жизнь "губительница украинской вольности" преследовала бывшего гвардейского капеллана.Но подрывает эти построения указ Петра III от 25 апреля (6 мая) 1762 года об увольнении переведённого в Священный Синод Тарловского, выдаче ему паспорта и разрешении "священнодействий" в Белгородской и Малороссийских епархиях. До прихода к власти новой императрицы тогда ещё оставалось два месяца.Отец Кирилл отправился в Киево-Печорскую лавру, а оттуда якобы гонимый "петербургскими врагами" он бежал в малолюдные запорожские степи. Там после долгих мытарств его встретил разъезд казаков.Поражённые учёностью и красноречием "дикого попа" запорожцы просили отца Кирилла стать священником Самарской сечевой Покровской церкви. Таким образом Тарловский вернулся к выполнению функций капеллана, ведь его главной заботой стало исправление "добропорядности и религиозности" казаков.Поборники "антиекатерининского" мифа полагают, служить в сечевой церкви отец Кирилл стал чуть ли не втайне от властей. На самом деле это было невозможно, поскольку решение о таком назначении принималось митрополитом Киевским.Не будем забывать и того, что в преддверии войны с османами 1768-74 годов Сечь и малороссийские полки находилась под пристальным вниманием российского правительства. На них было распространено действие военных уставов империи, упорядочивалась их структура, обеспечивалась лояльность командного состава.Назначение священником сечевой церкви бывшего гвардейского капеллана выглядит в свете такой политики вполне логично. Возьмём на себя смелость предположить, что легенда "об изгнании" Кирилла из Петербурга, а потом и Киева могла стать прикрытием для внедрения Тарловского в Запорожское войско. Она была воспринята казаками и от них перекочевала в биографические очерки о "диком попе".Ликвидации Запорожского войска Тарловский в Сечи не застал. Считается, что отслужив некоторое время в Покровской церкви, отец Кирилл вновь "ушёл в степь". В общественную жизнь Запорожского края он вернулся в период, когда началась помещичья колонизация этих земель.Новые землевладельцы были обязаны заселить передававшиеся им участки из расчёта 13 дворов на каждые 1,5 тыс. десятин. Тарловский получил значительные владения на территории возникших впоследствии Новомосковского и Павлогорадского уездов.Основывая сёла в своих землях теперь уже помещик Тарловский первым делом строил церковь, стремился обеспечить новосёлов жильём, скотом, сельскохозяйственным инвентарём. Именно за такое отношение к переселенцам они вполне искренне считали его своим добродетелем. По некоторым оценкам он основал 24 села и возвёл 12 церквей. В слободе Новоселице, ставшей впоследствии городом Новомосковском Тарловский заложил две школы: церковную и музыкально-певческую.Возведение Николаевского собора в Новоселице стало, пожалуй, масштабнейшим начинанием священника-помещика. Изначально планировалось просто обновить старый деревянный храм, но Тарловский вызвался профинансировать строительство каменного здания из своих средств. Однако дождаться его завершения меценату не довелось.Тарловский скончался в 1784 году и был похоронен на территории Свято-Николаевского монастыря, но его могила, к сожалению, до наших дней не сохранилась. А в 2013 году в Новомосковске (ныне – это город Самар) перестал существовать "дом Тарловского" – одно из старейших зданий поселения. Историческое сооружение просто разобрали на кирпичи и вывезли в неизвестном направлении.Несколько "смягчает" горечь от архитектурной утраты лишь то, что разобранный дом принадлежал не самому Кириллу Тарловскому, а его наследнику и был возведён "только" в начале XIX века.

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история новороссии, история украины, xviii век, екатерина ii, запорожская сечь, новороссия