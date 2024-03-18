https://ukraina.ru/20240318/1053943263.html

Предотвращённый теракт, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 марта

Предотвращённый теракт, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 марта - 18.03.2024 Украина.ру

Предотвращённый теракт, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 марта

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-03-18T13:00

2024-03-18T13:00

2024-03-18T14:51

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В Крыму задержали агента украинских спецслужб, собиравшуюся поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные перевозки."ФСБ РФ пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым. В результате проведенных мероприятий в Симферополе задержана гражданка России, 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога" с целью нарушения военных перевозок", – говорилось в сообщении ФСБ РФ.У задержанной изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту."Также документируется причастность фигурантки к государственной измене в соответствии со статьей 275 УК России, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", – указывалось в сообщении ФСБ.Позднее было опубликовано видео с задержанной."Приветствую, друзья! Наш бандеросмузи готов. Завтра я его протестирую, но мне кажется, что всё будет хорошо", – говорила на видео девушка, держа в руках бутылку из-под минералки, наполненную мутной жидкостью.Далее следовал отрывок с горящей на траве бутылкой.Задержанная также рассказала историю своей вербовки. По её словам, неизвестный человек обратился к ней в Telegram и предложил подработать, занявшись "делом в формате закладок". Девушка призналась, что сначала отказалась, потому что подумала, что речь идёт о доставке наркотиков, но после того, как собеседник убедил её, что распространять нужно будет "просто листовки, просто картинки", согласилась.Затем собеседник девушки в Telegram попросил её связаться с "более высокопоставленным" лицом в Viber, что она и сделала. Последний представился сотрудником СБУ. Девушка рассказала, что хотела убедиться, что разговаривает с настоящим сотрудником, на что он записал ей видео в украинской военной форме, но без лица."Я тоже не знаю, как мы проскочили от темы закладок до темы коктейля Молотова… За те же закладки долларов 500, может быть, плюс-минус. За коктейль Молотова – 800–1000, плюс там ещё мне обещали дополнительное вознаграждение", – рассказала она сотрудникам ФСБ.Кроме того, она рассказала, после того как протестировала зажигательную смесь, поняла, что практического эффекта она иметь не будет, и рассказала об этом своему украинскому куратору. Тот в ответ заявил, что важно не это, а "показать, что в Крыму есть наши люди, можно даже облить бензином и зажечь, будет тот же самый эффект".Двумя днями ранее ФСБ сообщило о предотвращении теракта на Транссибирской магистрали. Сотрудники спецслужбы задержали россиянина, который планировал теракт на магистрали по указанию украинской разведки."Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 "Террористический акт" УК и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – указывалось в сообщении от 16 марта.Злоумышленник дал признательные показания и сотрудничает со следствием. Также пресс-служба ФСБ обнародовала видео задержания подозреваемого.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, вчера Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 40 ударов.На Донецком направлении ВСУ осуществили 8 обстрелов, на Горловском – 32 обстрела, всего выпустив 142 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе ребёнка 2010 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены пять жилых домостроений и один автомобиль.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 14 снарядов калибром 155 мм и сбросили ВОП с БпЛА, по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки – 15 снарядов калибром 155 мм и сбросили 2ВОП с БпЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём ВСУ выпустили по этому региону России 22 снаряда из ствольной артиллерии по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Козачьи Лагеря — 6; Великая Лепетиха — 5; Днепряны — 5", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алешки, Кардашинка, Корсунка, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 18 марта Минобороны РФ сообщило о пресечённой атаке ВСУ на Белгородскую область."Около 08:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", – указывалось в сообщении в 09:30.Почти за час до этого – в 08:33 – губернатор региона Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал он в своём телеграм-канале.В 09:12 Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности.В 10:16 военкор Евгений Поддубный сообщил подробности о ракетной атаке на Белгород."В Белгороде была отражена очередная ракетная атака противника. На подлёте к городу силы ПВО сбили 10 снарядов РСЗО Vampire. Предварительно известно об одном пострадавшем. По данным регионального Минздрава, за минувшую неделю из-за украинских обстрелов в Белгородской области 11 человек погибли, 82 получили ранения", – указал он.Военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" отметил, что обстрелы Белгорода превратились в рутину."Ежедневные обстрелы террористами Белгорода превращаются в рутину. Скоро можно будет ставить таблички: "Граждане! Эта сторона улицы наиболее опасна при артобстреле". Это ещё раз для понимания того, с кем мы воюем и почему Украина в ее нынешнем виде, должна быть уничтожена", – указал он.В 11:30 губернатор Гладков снова сообщил о запущенной сирене ракетной опасности.В 11:36 военкор Александр Коц у себя в телеграм-канале опубликовал видео с места событий."Белгород под обстрелом. Работает ПВО. Противник бьет по городу кассетными боеприпасами. Слышны характерные множественные звуки разрывов", – подписал Коц видео.В 11:40 Гладков рассказал об итогах предыдущего обстрела."По предварительным данным, два человека пострадали. У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза. Бригадой скорой он доставлен в Областную клиническую больницу, где врачи отделения микрохирургии глаза оказывают ему всю необходимую помощь. Еще один пострадавший с непроникающим ранением брюшной стенки самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации мужчина отказался", – писал Гладков.Также он рассказал о выявленных повреждениях.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240318/1053938911.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, белгород, вячеслав гладков, александр коц, вооруженные силы украины, фсб