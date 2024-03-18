О двух главных задачах учений НАТО и победителе в дуэли по заморозке активов - Агеев - 18.03.2024 Украина.ру
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О двух главных задачах учений НАТО и победителе в дуэли по заморозке активов - Агеев
О двух главных задачах учений НАТО и победителе в дуэли по заморозке активов - Агеев - 18.03.2024 Украина.ру
О двух главных задачах учений НАТО и победителе в дуэли по заморозке активов - Агеев
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о том, к чему могут привести действия ЕС по передаче Украине замороженных активов РФ, а также допустил, что может скрываться за учебными манёврами НАТО
2024-03-18T12:29
2024-03-18T12:29
видео
александр агеев
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украина
киев
нато
ес
запад
сша
санкции
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00:45 - О передаче ЕС Киеву прибыли от замороженных активов России; 07:05 - О внешней и внутренней политике США; 17:12 - Что скрывается за учебными манёврами НАТО?
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видео, александр агеев, россия, украина, киев, нато, ес, запад, сша, санкции, антироссийские санкции, сво, спецоперация, экономика, финансирование, конгресс сша, милитаризация, учения, польша, джо байден, деньги, впк, видео
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О двух главных задачах учений НАТО и победителе в дуэли по заморозке активов - Агеев

12:29 18.03.2024
 
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Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о том, к чему могут привести действия ЕС по передаче Украине замороженных активов РФ, а также допустил, что может скрываться за учебными манёврами НАТО
00:45 - О передаче ЕС Киеву прибыли от замороженных активов России;
07:05 - О внешней и внутренней политике США;
17:12 - Что скрывается за учебными манёврами НАТО?
 
ВидеоАлександр АгеевРоссияУкраинаКиевНАТОЕСЗападСШАсанкцииантироссийские санкцииСВОСпецоперацияэкономикафинансированиеКонгресс СШАмилитаризацияУченияПольшаДжо БайденденьгиВПК
 
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Заголовок открываемого материала
12:29О двух главных задачах учений НАТО и победителе в дуэли по заморозке активов - Агеев
12:19Пушилин определил регион Украины под санитарную зону вокруг ДНР
12:19Китай может принять участие в конференции по Украине в Швейцарии - посол
11:57Назад в Харьков, Сумы, Чернигов и не только: какая санитарная зона нужна России
11:28Захарова назвала количество россиян, проголосовавших за рубежом
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