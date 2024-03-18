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О двух главных задачах учений НАТО и победителе в дуэли по заморозке активов - Агеев
О двух главных задачах учений НАТО и победителе в дуэли по заморозке активов - Агеев - 18.03.2024 Украина.ру
О двух главных задачах учений НАТО и победителе в дуэли по заморозке активов - Агеев
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о том, к чему могут привести действия ЕС по передаче Украине замороженных активов РФ, а также допустил, что может скрываться за учебными манёврами НАТО
2024-03-18T12:29
2024-03-18T12:29
2024-03-18T12:29
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00:45 - О передаче ЕС Киеву прибыли от замороженных активов России; 07:05 - О внешней и внутренней политике США; 17:12 - Что скрывается за учебными манёврами НАТО?
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О двух главных задачах учений НАТО и победителе в дуэли по заморозке активов - Агеев
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о том, к чему могут привести действия ЕС по передаче Украине замороженных активов РФ, а также допустил, что может скрываться за учебными манёврами НАТО
00:45 - О передаче ЕС Киеву прибыли от замороженных активов России;
07:05 - О внешней и внутренней политике США;
17:12 - Что скрывается за учебными манёврами НАТО?