https://ukraina.ru/20240318/1053941978.html

О двух главных задачах учений НАТО и победителе в дуэли по заморозке активов - Агеев

О двух главных задачах учений НАТО и победителе в дуэли по заморозке активов - Агеев - 18.03.2024 Украина.ру

О двух главных задачах учений НАТО и победителе в дуэли по заморозке активов - Агеев

Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о том, к чему могут привести действия ЕС по передаче Украине замороженных активов РФ, а также допустил, что может скрываться за учебными манёврами НАТО

2024-03-18T12:29

2024-03-18T12:29

2024-03-18T12:29

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александр агеев

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00:45 - О передаче ЕС Киеву прибыли от замороженных активов России; 07:05 - О внешней и внутренней политике США; 17:12 - Что скрывается за учебными манёврами НАТО?

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украина

киев

запад

сша

польша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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