Россия освободила населённый пункт в Запорожской области - 17.03.2024 Украина.ру
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Россия освободила населённый пункт в Запорожской области
Россия освободила населённый пункт в Запорожской области - 17.03.2024 Украина.ру
Россия освободила населённый пункт в Запорожской области
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщили 17 марта в Минобороны РФ
2024-03-17T14:07
2024-03-17T14:07
новости
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
всу
вс рф
южно-донецкое направление
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"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области", - говорится в сводке МО РФ.Российские войска также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики.Потери украинской армии составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.
https://ukraina.ru/20240313/1053867224.html
россия
запорожская область
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новости, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, всу, вс рф, южно-донецкое направление
Новости, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, Южно-Донецкое направление

Россия освободила населённый пункт в Запорожской области

14:07 17.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на Авдеевском направлении
Бойцы ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
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Российские военнослужащие освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщили 17 марта в Минобороны РФ
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области", - говорится в сводке МО РФ.
Российские войска также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики.
Потери украинской армии составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
13 марта, 18:09
Сырский признал, что ВС РФ могут скоро прорвать фронт Положение украинской армии на ряде направлений остаётся сложным, не исключена угроза дальнейшего продвижения Вооружённых сил России. Об этом 13 марта сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам поездки в зону боевых действий
 
НовостиРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВСУВС РФЮжно-Донецкое направление
 
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