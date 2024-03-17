Россия освободила населённый пункт в Запорожской области

Сырский признал, что ВС РФ могут скоро прорвать фронт Положение украинской армии на ряде направлений остаётся сложным, не исключена угроза дальнейшего продвижения Вооружённых сил России. Об этом 13 марта сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам поездки в зону боевых действий