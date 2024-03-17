Россия освободила населённый пункт в Запорожской области
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщили 17 марта в Минобороны РФ
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области", - говорится в сводке МО РФ.
Российские войска также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики.
Потери украинской армии составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.
13 марта, 18:09Сырский признал, что ВС РФ могут скоро прорвать фронт Положение украинской армии на ряде направлений остаётся сложным, не исключена угроза дальнейшего продвижения Вооружённых сил России. Об этом 13 марта сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам поездки в зону боевых действий