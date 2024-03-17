https://ukraina.ru/20240317/1053932060.html

Западная Украина за минувшую неделю: Польские продукты во Львове и исчезнувшие "скорые" в Черновцах

Западная Украина за минувшую неделю: Польские продукты во Львове и исчезнувшие "скорые" в Черновцах - 17.03.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Польские продукты во Львове и исчезнувшие "скорые" в Черновцах

Несмотря на антипольские призывы из Киева в связи с блокированием границы польскими фермерами, торговля продуктами из Польши является прибыльным и достаточно массовым бизнесом на всей Западной Украине.

2024-03-17T14:11

2024-03-17T14:11

2024-03-17T14:11

западная украина за неделю

эксклюзив

западная украина

украина

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Жители и бизнесмены Львова не отказываются от польских продуктовНесмотря на блокаду границы с Украиной польскими фермерами, во львовских магазинах нет перебоев с польскими товарами. Хотя микроавтобусов, с которых часто торгуют так называемыми "товарами из Европы" (то есть контрабандой), стало поменьше, сообщают львовские СМИ."Спрос на товары из Польши несколько упал, но я бы не сказала, что львовяне массово отказываются от польских товаров, – рассказала продавец магазина, где продают "товары из Европы". – За последний месяц нам несколько раз делали замечания, почему мы торгуем польскими товарами, если поляки не пускают наших на свой рынок, что мы "продались за сосиски". Хотя, должна признать, польские сосиски в последнее время потеряли свою популярность, как и сладости. Но есть стабильный спрос на польское какао, порошки для печенья, сливки для взбивания и сыры. Зато у нас появилось больше товаров из Германии, включая молокопродукты".При этом пищевые продукты из Германии всё равно поставляются через польско-украинскую границу, как и польские. То есть, украинские импортеры, очевидно, теперь ввозят их не фурами, проезд которых польские фермеры блокируют, а небольшими бусами, которые протестующие не останавливают. Это приводит к дополнительному росту цен, которые и так ползут вверх из-за девальвации гривны.По словам эксперта аграрных рынков и советника директора оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Ивана Стефанишина, из Польши на Западную Украину экспортируют прежде овощи, фрукты, молочные продукты, а также много готовых пищевых продуктов."Особенно спада спроса на польские товары не заметно, запасы тоже достаточные, так что перебоев не будет, – говорит Иван Стефанишин. – Больше всего у нас идет польская "молочка" – то, с чем в Украине проблема, и эта проблема нарастает с каждым годом, потому что у нас падает поголовье коров. Решений на уровне государства никаких. Единственное – разработана программа поддержки животноводства на уровне правительства. Дай Бог, чтобы она заработала, потому что для этого нужно серьезное финансирование. Это серьезная инвестиция, ведь нужно ждать 7-10 лет, чтобы вернуть средства, поэтому никто не хочет рисковать, особенно в условиях войны".Эксперт прогнозирует, что независимо от того, как будет развиваться ситуация на украинско-польской границе, молочная продукция на Украине будет постепенно дорожать. Еще один проблемный продукт, по его мнению, это дорогая говядина украинского производства. Соответственно, обе категории продуктов будут завозить из Польши, где они дешевле, в том числе благодаря аграрным дотациям Евросоюза."Что касается цен на мясо, то цена свинины стабилизировалась, и в ближайшее время заметных изменений не ожидаем. Что касается говядины – то у нас нет рынка говядины как таковой. Это дорогой сегмент, массово её не потребляют, поэтому цена уже на грани покупательной способности, и именно это сдерживающий фактор. В структуре потребления мяса на говядину приходится примерно 10%, – говорит Иван Стефанишин. – Цены на птицу тоже стабилизировались. Кроме того, есть определенное сопротивление во Франции и других странах по отношению к украинской птице из-за того, что у нас её производят крупные предприятия. Так что здесь тоже ждать роста цен не стоит, а если проблемы с экспортом усилятся, то цены на курятину и яйца могут даже несколько снизиться".Что касается других основных продуктов – масла, гречихи, сахара, – то в стране их достаточно. По словам эксперта, на мировых рынках цены на сахар могут вырасти из-за определенных проблем в Бразилии, но на Украине есть достаточные запасы сахара."На Украине есть такая вещь как инфляция ожидания. Кто-то говорит: будет дорожать такой-то продукт, и на фоне таких ожиданий цены растут, но у нас нет оснований прогнозировать подорожание каких-то продуктов, за исключением сезонных колебаний, – говорит Иван Стефанишин. – Единственная проблема, которая у нас была и есть – картофель. В прошлом году в Украине собрали худший урожай картофеля, поэтому цены в этом сезоне существенно выше, чем в прошлом". Таким образом, польским фермерам и этот продукт выгодно поставлять на украинский рынок, то есть блокада границы бьет по их интересам, считает эксперт.Напомним, что с 11 февраля польские фермеры блокируют все автомобильные КПП на границе между Польшей и Украиной, через которые осуществляется грузооборот между двумя странами. Протестующие пропускают несколько грузовиков в день в каждом направлении, при этом несколько раз высыпали на землю украинское зерно.В свою очередь, заместитель министра экономики Украины Тарас Качка после этого фактически призвал к уничтожению польских пищевых продуктов, импортируемых на украинский рынок. "Если безразличие к насилию над украинскими товарами в Польше сохранится, то я не удивлюсь уничтоженным фурам с польским сыром, или просто уничтоженным польским товарам на полках украинских супермаркетов" – писал тогда чиновник в социальных сетях.Однако пока к его призывам не прислушались даже во Львове, где ещё до государственного переворота 2014 года проходили массовые акции против товаров и услуг, связанных с Россией. И дело здесь не столько в "солидарности с Польшей", сколько в том, что торговля продуктами польского производства остаётся чрезвычайно прибыльным и достаточно массовым бизнесом на всей Западной Украине.В Черновцах "испарились" 23 "скорых помощи", подаренные ИталиейДва года назад 23 авто скорой помощи пересекли украинско-румынскую границу через КПП "Порубное". Правительство Италии передало их Черновицкой областной военной администрации (ОВА) как гуманитарную помощь, которая тогда была крайне необходима. Итальянским налогоплательщикам 23 "скорых" обошлись не в один миллион евро.Но вместо того, чтобы отправиться на фронт, пять автомобилей были зарегистрированы на благотворительный фонд "Неотложная хирургическая помощь Буковины", и использовались в течение месяца для получения прибыли. Правоохранители это обнаружили и возбудили уголовное дело. Год длилось расследование, и почти год продолжаются судебные заседания, но приговор до сих пор не вынесен.Местное издание "Молодой буковинец" попыталось узнать судьбу 23 автомобилей "скорой помощи" и о том, удалось ли их все-таки отправить на фронт. Но ситуация оказалась очень запутанной. В настоящее время продолжается суд по статье о присвоении, растрате имущества над тремя бывшими чиновниками, причастными к получению "скорых", но где большинство автомобилей – выяснить так и не удалось. Об этом говорится в журналистском расследовании, опубликованном 13 марта.Известно, что пять скорых, которые были зарегистрированы на благотворительный фонд, отправили в воинские части. Однако по назначению их до сих пор не используют, а только хранят как вещественное доказательство в уголовном производстве. А вот где остальные 18 машин, и используются ли они по назначению – неизвестно.Издание обратилось в Черновицкую ОВА как получателю "скорых", однако там заявили, что о большинстве авто ничего не знают. "Фактически в областную военную администрацию эти транспортные средства не поступали и не учитывались, хотя в таможенной декларации их получателем указана ОВА. У нас есть информация только по пяти автомобилям, которые фигурируют в данных уголовного производства", – сообщила первый заместитель начальника Черновицкой ОВ Алёна Атаманюк.Поскольку в деле фигурирует экс-директор Черновицкой областной больницы, о судьбе "скорых" журналисты попытались узнать у нынешних руководителей больницы. Но и они о машинах ничего не знают."Указанные транспортные средства не передавались и не находились на балансе областного коммунального предприятия "Черновицкая областная клиническая больница", поэтому предоставить запрашиваемую информацию нет возможности" – ответил Дмитрий Домбровский, нынешний директор лечебного учреждения.Следующий запрос был направлен в Черновицкий областной территориальный центр комплектации (ТЦК, то есть военкомат), чтобы выяснить, отправляли ли скорые помощи в воинские части. Но там сообщили, что это информация с ограниченным доступом и не подлежит разглашению. В приватном разговоре представитель ТЦК пояснил, что в тот период на фронт отправлялось очень много машин. Но отследить их можно только по VIN-кодам машин – и если редакция их предоставит, то военные проверят, попали ли они в части.Эту информацию журналисты решили выяснить в Черновицкой таможне, ведь там оформляли таможенные декларации на гуманитарную помощь. Сначала запрос редакции рассматривали 20 дней, а затем сообщили, что у таможни отсутствуют правовые основания для предоставления запрашиваемой информации."Информация о предприятиях, гражданах, а также товарах, транспортных средствах коммерческого назначения, перемещаемых через таможенную границу Украины, вносится в информационные базы данных и используется с учетом ограничений", – говорится в ответе Черновицкой таможни.По повторному запросу с аргументацией, что "скорые помощи", полученные как гуманитарная помощь, не являются "транспортными средствами коммерческого назначения", Черновицкая таможня снова отказала в предоставлении информации.Местные комментаторы уверены, что всё дело в том, что к делу со "скорыми" из Италии причастен экс-губернатор Буковины Сергей Осачук, которому махинации с гуманитарной помощью летом 2022 года стоили должности. При этом бывший чиновник не теряет надежды возвратиться в губернаторское кресло.Способ для этого он выбрал едва ли не самый надежный – пошел в ряды Пограничной службы, где сразу получил звание подполковника. В октябре 2023 года экс-губернатор досрочно стал полковником, что вызвало очередной всплеск разговоров о возвращении Сергея Осачука на Буковину.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240307/1053757387.html

https://ukraina.ru/20240112/1052652667.html

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Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, украина