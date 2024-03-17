https://ukraina.ru/20240317/1053930725.html

Почему НПЗ – цель, слив напугал министра, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 марта

Почему НПЗ – цель, слив напугал министра, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 марта - 17.03.2024 Украина.ру

Почему НПЗ – цель, слив напугал министра, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 марта

Украинские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах пояснили смысл атак на российские НПЗ. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отменил визит в Одессу из-за слива информации. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-03-17T13:08

2024-03-17T13:08

2024-03-17T13:08

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В ночь на 17 марта украинские военные при помощи беспилотника совершили удар по очередному нефтеперерабатывающему заводу в России."Очередная попытка теракта со стороны преступного киевского режима. Ночью в районе 3 часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным ЕДДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар. В настоящий момент привлечено к тушению пожара 83 человека, 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 50 человек, 14 единиц техники. Привлечённые подразделения сообщают о том, что возгорание практически локализовано", - сообщил в 04:09 оперштаб Краснодарского краяПозднее появилась информация о погибших."По данным ЕДДС Славянского района, пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован. По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти - сердечный приступ. Пострадавших в результате непосредственно пожара нет, угрозы населённому пункту также нет", - отмечалось в сообщении оперативного штаба.В этот же день появилась публикация на украинской "Экономической правде", в которой ряд украинских силовиков пояснил смысл удара по НПЗ."Нефтеперерабатывающие заводы россиян – законная цель Службы безопасности Украины и Главного управления разведки", – рассказал изданию источник в украинских Силах безопасности и обороны.В ГУР же заявили, что состояние дел с НПЗ влияет на оборонные возможности России."Война – это обеспечение и поставка. Когда мы видим, что нефтеперерабатывающая отрасль агрессора испытывает удары, это напрямую влияет на их способность вести войну", – отметил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.Источник "Экономической правды" в Силах обороны и безопасности заявил, что Украина при помощи ударов пытается отвлечь российские средства ПВО."Россияне не могут оградить все объекты от дронов. В то же время каждый мощный удар вглубь территории России отвлекает силы ПВО врага с фронта и работает на украинскую армию", – отметил он.Ещё одной целью Украины журналисты назвали экономическую."Заводы не только снабжают горючим российские войска, это еще и ключевой источник доходов страны-бензоколонки. Деньги от нефтегазовых доходов Россия направляет на войну", – отметил собеседник издания в одном из оборонных ведомств.По его словам, атаки влияют и на экспорт из Российской Федерации, и на стоимость горючего на внутреннем рынке."Третья цель – информационная, и она может быть одним из факторов победы", - также сообщило издание.Бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев отметил, что украинская стратегия не была тайной."Украинцы вполне серьёзно нацелены на нанесение ущерба экономике России. Не имея возможности что-то изменить на поле боя, выбрали такой путь. Причём это не было секретом и тайной, об этом и я писал прошлой весной, и множество других специалистов. И если летом ряд мер всё-таки был принят, чему способствовало очень сильное влияние руководство Москвы, и налеты на столицу практически прекратились, то усилия других регионов не дали такого же результата. И кроме административной инерции, сказывается извечная беда, перекладывания ответственности мизерное межведомственное взаимодействие -"Ко мне не прилетело, и пофиг, там земля не гори, а ну ка что там в регламенте пишут, чтобы под хвост не прилетело". К сожалению логика, что, если на твоём участке всё хорошо, и можно выеживаться, учить невезучего соседа, что мол он недостаточно соблюдал инструкции или не предпринял необходимых мер, на которые по факту не имел права по закону - очень популярна. Как можно изменить ситуацию? Большой вопрос на самом деле. Ввести ещё один пункт в регламент по горизонтальному взаимодействию с коллегами, может парализовать работу. Ведь тут появится поле для злоупотреблений и возможностей для перевода стрелок со снятием с себя ответственности", - отметил он.По его словам, возможно в решении этого вопроса смогут помочь несколько действий."Во-первых, упрощение изменений регламентов и норм, при наличии аргументированного запроса снизу, о том, что нормативка мешает эффективно работать или противоречит здравому смыслу. Во-вторых, приоритет здравого смысла при наличии сложной ситуации, когда формально надо было поступить вот так, но решение было принято с обоснованием, что формализм вредил здравому смыслу. И тогда за такое решение не распинать неравнодушного исполнителя, а искать компромисс, включая пункт первый, менять глупые или неработающие нормы. И в-третьих, перестать относится к нормативке как чему-то сакральному и догматическому. Если она не работает, то опять же пункт первый", - указал Васильев.Позднее ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что к попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани Краснодарского края причастна Служба безопасности Украины.Пугающий сливМинистр обороны Великобритании Грант Шаппс отменил свой визит в Одессу из-за утечки информации, сообщило издание The Sunday Times.По информации издания, Шаппс был вынужден отказаться от поездки в Одессу из-за опасений ракетной атаки со стороны России.Министр обороны Великобритании прервал визит после того, как его предупредила британская разведка, что россиянам стало известно о его планах поездки.Шаппс посетил Киев 7 марта. В столице Украины он сделал объявление о том, что Лондон выделит Киеву £325 млн на закупку более 10 тыс. дронов, из которых большинство – FPV-дроны, 1 тыс. ударных БпЛА, а также разведывательные и морские дроны.После возвращения Шаппса с Украины британское издание The Times сообщило, что Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолёта с этим министром, когда машина пролетала рядом с Калининградом. Британские журналисты утверждали, что сигнал якобы пытались заглушить около получаса, пассажиры самолёта не могли пользоваться интернетом, а само воздушное судно испытывало проблемы с определением местоположения."Самолёт Королевских ВВС, который столкнулся с "глушением GPS-сигналов", когда перевозил министра обороны, был подвержен вмешательству, потому что британские военные сократили финансирование для его защитных систем", - позднее сообщил британский телеканал ITV.Ранее Украину не раз критиковали за утечки важной информации.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 21 удар.На донецком направлении было совершено 12 обстрелов, на горловском направлении – 9 обстрелов. Всего ВСУ выпустили 58 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения, 1 автобус и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм, по Центрально-Городскому району Горловки - 3 кассетных снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 32 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 8; Новая Каховка — 4; Рыбальче — 3; Днепряны — 4; Корсунка — 7; Каховка — 6", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Любимовка, Алешки, Саги, Подстепное. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале рассказал о жертвах утреннего обстрела Белгорода."К большому горю, у нас погиб подросток - девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна... Разговаривал с ее отцом на месте происшествия - папа в шоковом состоянии и тоже пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - отметил он.Он также рассказал о разрушениях в Белгороде."Возгорание произошло в 2 частных жилых домах. Сейчас пожар ликвидирован. Выбиты окна в нескольких квартирах 3 МКД и в 2 частных жилых домах. Также пострадал 1 хозсубъект. Зафиксированы повреждения 8 автомобилей", - написал губернатор в своём телеграм-канале.Кроме того, от огня ВСУ пострадали и домовладения в пгт Разумное и посёлке Дубовом.В 10:01 работающий в регионе военкор Евгений Поддубный опубликовал видео уничтожения чешской РСЗО, находящейся на вооружении Украины."Ещё один расчёт РСЗО "Вампир", который причастен к террористическим обстрелам Белгорода уничтожен Армией России в Харьковской области. По месту, где противник укрывал РСЗО нанесён ракетный удар. Охота на ублюдков, которые воюют с мирными белгородцами продолжается", - отметил он.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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хроники, эксклюзив, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, нпз, украина, россия