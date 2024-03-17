"Мы — заблудшие дети. У Украины — очень заблудшие". Монах Киприан молит Бога о победе и мире - 17.03.2024 Украина.ру
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"Мы — заблудшие дети. У Украины — очень заблудшие". Монах Киприан молит Бога о победе и мире
"Мы — заблудшие дети. У Украины — очень заблудшие". Монах Киприан молит Бога о победе и мире - 17.03.2024 Украина.ру
"Мы — заблудшие дети. У Украины — очень заблудшие". Монах Киприан молит Бога о победе и мире
Вот уже в нескольких музыкальных программах на российском телевидении, которое со скрипом и явно вынужденно (как же, бабло от шоубиза не обломится) делиться своим развлекательным прайм-таймом с патриотической тематикой, они поют вместе.
2024-03-17T13:10
2024-03-17T13:10
эксклюзив
владимир скачко
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Песню Сергея Трофимова "Родина", в которой завораживает все: и мелодия, и слова, и исполнители – высокий инок в рясе со звездой Героя Советского Союза и вечный романтик российской эстрады, фронтмен группы "Рондо" оказались вместе не случайно.Когда этот человек в рясе впервые появился в окопах спецвоенной операции (СВО), один из телеграм-каналов, сообщающих о боях с неонацизмом в Украине, написал: "Если такие люди встали за свой народ и за веру, то победа обязательно будет за нами".А вот так о его появлении в зоне СВО военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин: "Мы с отцом Киприаном сразу же поехали на передовую. Ребята нашли ему черный бронежилет, чтобы на рясе не выделялся. И вот, бежит он по траншее, высокий, худой, со звездой Героя на груди... Остановится, с бойцом поговорит, благословит и дальше...".И так бойцы СВО и узнали, что вместе с ними на передовой отец Киприан, 66-летний монах, в миру — Валерий Бурков, уроженец Курганской области, бывший полковник ВВС России, Герой Советского Союза, которому во время службы в Афганистане в апреле 1984 года взрывом оторвало обе ноги. Но он, как современный Алексей Маресьев, не только встал на протезы и научился ходить на них без палки, но и продолжал военную службу. В 1988 году Бурков окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина, продолжил службу в Главном штабе ВВС, получил звание полковника.Указом президента СССР Михаила Горбачева №VII-2719 от 17 октября 1991 года полковнику Буркову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Но к тому времени в жизнь героического полковника уже ворвалась политика.В начале августа 1991-го он был назначен советником президента РСФСР по делам инвалидов и председателем Координационного комитета по делам инвалидов при президенте РСФСР. Но во время августовских событий того же года, во время так называемого путча, был среди защитников российского Белого дома.Через год полковник Бурков был назначен советником президента Российской Федерации по вопросам социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья. И стал инициатором учреждения Международного дня инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря с 1992 года.В 1994 году полковник был крещен, ушел с госслужбы и стал слушателем Военной академии Генерального штаба. Потом ушел в отставку и стал членом партии "Русь". В 2004-м Бурков победил на выборах в Курганскую областную думу IV созыва по Железнодорожному избирательному округу №4. И работал в составе комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике и комитета по экономической политике.Но и с политикой у полковника особо не сложилось. Он перебрался в Москву, занялся бизнесом, стал президентом фонда "Герои Отечества" и автором-исполнителем песен, посвящённых афганской войне и воинам-интернационалистам. За это время получил педагогическое образование в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, а психологическое — в Российском православном университете.А потом 6 июля 2016 года Валерий Бурков принял монашество с именем Киприан в православном мужском монастыре города Кара-Балта Жайылского района Чуйской области Киргизии. Это Свято-Казанское мужское Архиерейское подворье.А теперь отец Киприан — на передовой в Донбассе, в окопах СВО. И, может быть, он для кого-то — такой же ориентир, каким для него был его отец — тоже полковник Анатолий Бурков, который воевал и погиб в том же Афганистане в 1982 году. Но спас подчиненных на борту вертолета Ми-8, попавшего под обстрел крупнокалиберного пулемета и нёсшего в десантном отсеке бочки с авиационным керосином, которые после падения машины и взорвались.В это время молодой лейтенант, военный авиаштурман Валерий Бурков и попросился в Афганистан, даже преодолел туберкулез и таки попал на войну, чтобы продолжить дело отца. Как пишут о нем справочники, с января 1984 года Валерий Бурков участвовал в боевых действиях в Афганистане в качестве передового авианаводчика, неоднократно принимал участие в операциях подразделений 70-й отдельной мотострелковой бригады на территории провинции Кандагар, находясь среди боевых порядков мотострелков, оказывая им огневую поддержку путем корректировки ударов советской авиации по позициям противника. До того страшного подрыва на мине.А сейчас отец Киприан принес в окопы СВО надежду на мир и на победу. Он уверен в правоте сражающихся там солдат. "Мы сейчас — инструмент в руках Божьих, чтобы остановить распространение зла. И пока этого не произойдет, все будет продолжаться", — сказал он в интервью "Комсомольской правде".И на СВО отец Киприан, как сообщила газета, первым делом заехал в больницу, к воинам, потерявшим ноги. Пообщался с девочкой, тяжело раненой во время обстрела города. До этого с ней работали психологи, однако никто не знает, о чем говорил с ней отец Киприан, но за много месяцев девочка впервые улыбнулась.И о цели СВО он говорит, как Божий человек, несущий умиротворение: "Если единственным средством остановить зло, это сатанинское движение, является операция, в результате которой победа будет за Богом, а мы — орудие в его руках, конечно, тогда Бог и разрешает произойти тому, что происходит. ...Не цель снести ту украинскую власть, которая нас не любит. Цель совсем другая: чтобы все — и те, кто живет на территории Украины, и украинские военные, и наши военнослужащие, их жены, матери, дети, наконец-то, повернулись лицом к своему Отцу и, как заблудшие дети, вернулись к нему. Вот этого Бог хочет. Да, через страдания, боль, потери. А для чего? Да чтобы мы были счастливы. А счастлив человек может быть только с Богом, потому что Бог есть любовь".Однако отец Киприан отлично понимает, что СВО — это боевые действия, это смерть близких, товарищей и друзей, это ожесточение и желание мстить. И он просит и молит Бога лишь об оном — чтобы не зачерствели и не ожесточились сердца."Бог все знает, что здесь происходит. У него свои цели. А они простые. Мы — заблудшие дети. У Украины — очень заблудшие. ... Любовь к врагу она нам необходима. А вообще у христианина не должно быть врага. Пусть нас кто угодно считает врагами, а у меня не должно быть врага. Те, кто сейчас воюет на той стороне, это заблудшие овцы. Как говорится, если человеку говорить, что он свинья, он захрюкает. Вот это и произошло на Украине", — говорит он о солдатах ВСУ, одурманенных неонацистской пропагандой и ложными спекулятивными представлениями о патриотизме.Но, как вы понимаете, это не всепрощенчество и не примиренческий пацифизм. Отец Киприан уверен: СВО должна победить во имя милосердия и высшей справедливости, которые потом и спасут жизни."Я могу ошибаться, но стараюсь смотреть с точки зрения Божьей. У нас вариант только один — победа. Победа над злом. Чтобы все изменилось и стало по-божески, в любви. Я сам с этим столкнулся, когда погиб мой отец в Афганистане. Я и не знал тогда заповедей: "Не мстите, возлюбленные, оставьте мне, я воздам...". Но я не мстил. Не мы решили, когда нам родится, и не нам решать, когда мы умрем. Вот как мой отец погиб в Афганистане. Я тоже ведь горевал: 48 лет, он уже отслужил, последний вылет и вдруг... А что теперь я думаю, уже познав, как на это смотрит Бог? Если бы мой отец тогда не ушел к Господу... он спасал ребят — и из семи человек экипажа все остались живы — один он погиб. Спасая всех. Нет ведь больше той любви, чем жизнь отдать за други своя", — говорит отец Киприан.И сегодня, в Прощеное воскресенье, монах Киприан душой и мыслями со своим братьями во Христе в зоне СВО, в которой неонацистские ВСУ продолжают убивать. Не только солдат, но с особым цинизмом выцеливают мирных жителей. Неонацистам тоже нужна победа. Но не жизни, а страха перед жизнью. А отец Киприан молит Бога о прощении. Всех заблудших. Но он точно знает, что прощение – это не забытье: преступления этой войны не будут забыты…
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20231101/1050659989.html
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Владимир Скачко
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Владимир Скачко
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эксклюзив, владимир скачко
Эксклюзив, Владимир Скачко

"Мы — заблудшие дети. У Украины — очень заблудшие". Монах Киприан молит Бога о победе и мире

13:10 17.03.2024
 
Отец Киприан
Отец Киприан
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Вот уже в нескольких музыкальных программах на российском телевидении, которое со скрипом и явно вынужденно (как же, бабло от шоубиза не обломится) делиться своим развлекательным прайм-таймом с патриотической тематикой, они поют вместе.
Песню Сергея Трофимова "Родина", в которой завораживает все: и мелодия, и слова, и исполнители – высокий инок в рясе со звездой Героя Советского Союза и вечный романтик российской эстрады, фронтмен группы "Рондо" оказались вместе не случайно.
Когда этот человек в рясе впервые появился в окопах спецвоенной операции (СВО), один из телеграм-каналов, сообщающих о боях с неонацизмом в Украине, написал: "Если такие люди встали за свой народ и за веру, то победа обязательно будет за нами".
А вот так о его появлении в зоне СВО военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин: "Мы с отцом Киприаном сразу же поехали на передовую. Ребята нашли ему черный бронежилет, чтобы на рясе не выделялся. И вот, бежит он по траншее, высокий, худой, со звездой Героя на груди... Остановится, с бойцом поговорит, благословит и дальше...".
И так бойцы СВО и узнали, что вместе с ними на передовой отец Киприан, 66-летний монах, в миру — Валерий Бурков, уроженец Курганской области, бывший полковник ВВС России, Герой Советского Союза, которому во время службы в Афганистане в апреле 1984 года взрывом оторвало обе ноги. Но он, как современный Алексей Маресьев, не только встал на протезы и научился ходить на них без палки, но и продолжал военную службу. В 1988 году Бурков окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина, продолжил службу в Главном штабе ВВС, получил звание полковника.
Указом президента СССР Михаила Горбачева №VII-2719 от 17 октября 1991 года полковнику Буркову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Но к тому времени в жизнь героического полковника уже ворвалась политика.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
В начале августа 1991-го он был назначен советником президента РСФСР по делам инвалидов и председателем Координационного комитета по делам инвалидов при президенте РСФСР. Но во время августовских событий того же года, во время так называемого путча, был среди защитников российского Белого дома.
Через год полковник Бурков был назначен советником президента Российской Федерации по вопросам социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья. И стал инициатором учреждения Международного дня инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря с 1992 года.
Отец Киприан до и после
Отец Киприан до и после
Отец Киприан до и после
В 1994 году полковник был крещен, ушел с госслужбы и стал слушателем Военной академии Генерального штаба. Потом ушел в отставку и стал членом партии "Русь". В 2004-м Бурков победил на выборах в Курганскую областную думу IV созыва по Железнодорожному избирательному округу №4. И работал в составе комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике и комитета по экономической политике.
Но и с политикой у полковника особо не сложилось. Он перебрался в Москву, занялся бизнесом, стал президентом фонда "Герои Отечества" и автором-исполнителем песен, посвящённых афганской войне и воинам-интернационалистам. За это время получил педагогическое образование в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, а психологическое — в Российском православном университете.
А потом 6 июля 2016 года Валерий Бурков принял монашество с именем Киприан в православном мужском монастыре города Кара-Балта Жайылского района Чуйской области Киргизии. Это Свято-Казанское мужское Архиерейское подворье.
А теперь отец Киприан — на передовой в Донбассе, в окопах СВО. И, может быть, он для кого-то — такой же ориентир, каким для него был его отец — тоже полковник Анатолий Бурков, который воевал и погиб в том же Афганистане в 1982 году. Но спас подчиненных на борту вертолета Ми-8, попавшего под обстрел крупнокалиберного пулемета и нёсшего в десантном отсеке бочки с авиационным керосином, которые после падения машины и взорвались.
В это время молодой лейтенант, военный авиаштурман Валерий Бурков и попросился в Афганистан, даже преодолел туберкулез и таки попал на войну, чтобы продолжить дело отца.
Как пишут о нем справочники, с января 1984 года Валерий Бурков участвовал в боевых действиях в Афганистане в качестве передового авианаводчика, неоднократно принимал участие в операциях подразделений 70-й отдельной мотострелковой бригады на территории провинции Кандагар, находясь среди боевых порядков мотострелков, оказывая им огневую поддержку путем корректировки ударов советской авиации по позициям противника. До того страшного подрыва на мине.
А сейчас отец Киприан принес в окопы СВО надежду на мир и на победу. Он уверен в правоте сражающихся там солдат. "Мы сейчас — инструмент в руках Божьих, чтобы остановить распространение зла. И пока этого не произойдет, все будет продолжаться", — сказал он в интервью "Комсомольской правде".
Спецоперация
1 ноября 2023, 03:00
В окопах СоледараСовсем не тиха украинская ночь. Время другое. Люди другие. Слова имеют силу действий
И на СВО отец Киприан, как сообщила газета, первым делом заехал в больницу, к воинам, потерявшим ноги. Пообщался с девочкой, тяжело раненой во время обстрела города. До этого с ней работали психологи, однако никто не знает, о чем говорил с ней отец Киприан, но за много месяцев девочка впервые улыбнулась.
И о цели СВО он говорит, как Божий человек, несущий умиротворение: "Если единственным средством остановить зло, это сатанинское движение, является операция, в результате которой победа будет за Богом, а мы — орудие в его руках, конечно, тогда Бог и разрешает произойти тому, что происходит. ...Не цель снести ту украинскую власть, которая нас не любит. Цель совсем другая: чтобы все — и те, кто живет на территории Украины, и украинские военные, и наши военнослужащие, их жены, матери, дети, наконец-то, повернулись лицом к своему Отцу и, как заблудшие дети, вернулись к нему. Вот этого Бог хочет. Да, через страдания, боль, потери. А для чего? Да чтобы мы были счастливы. А счастлив человек может быть только с Богом, потому что Бог есть любовь".
Однако отец Киприан отлично понимает, что СВО — это боевые действия, это смерть близких, товарищей и друзей, это ожесточение и желание мстить. И он просит и молит Бога лишь об оном — чтобы не зачерствели и не ожесточились сердца.
"Бог все знает, что здесь происходит. У него свои цели. А они простые. Мы — заблудшие дети. У Украины — очень заблудшие. ... Любовь к врагу она нам необходима. А вообще у христианина не должно быть врага. Пусть нас кто угодно считает врагами, а у меня не должно быть врага. Те, кто сейчас воюет на той стороне, это заблудшие овцы. Как говорится, если человеку говорить, что он свинья, он захрюкает. Вот это и произошло на Украине", — говорит он о солдатах ВСУ, одурманенных неонацистской пропагандой и ложными спекулятивными представлениями о патриотизме.
Герой России Юрий Щербаков интервью
18 января, 04:00
Герой России Юрий Щербаков: Все боятся, что они цель врага, я тоже боюсь. А что, у меня есть выбор?О Юре Щербакове на фронте ходят легенды. Но когда о нем говорят те, кто знает лично, будь то солдат или полковник, командир взвода или командир бригады, глаза у всех теплеют. Добрый, бесхитростный, откровенный, несмотря на довольно сложную судьбу и подвиги, которые действительно беспримерны. Такая вот современная "Баллада о солдате"
Но, как вы понимаете, это не всепрощенчество и не примиренческий пацифизм. Отец Киприан уверен: СВО должна победить во имя милосердия и высшей справедливости, которые потом и спасут жизни.
"Я могу ошибаться, но стараюсь смотреть с точки зрения Божьей. У нас вариант только один — победа. Победа над злом. Чтобы все изменилось и стало по-божески, в любви. Я сам с этим столкнулся, когда погиб мой отец в Афганистане. Я и не знал тогда заповедей: "Не мстите, возлюбленные, оставьте мне, я воздам...". Но я не мстил. Не мы решили, когда нам родится, и не нам решать, когда мы умрем. Вот как мой отец погиб в Афганистане. Я тоже ведь горевал: 48 лет, он уже отслужил, последний вылет и вдруг... А что теперь я думаю, уже познав, как на это смотрит Бог? Если бы мой отец тогда не ушел к Господу... он спасал ребят — и из семи человек экипажа все остались живы — один он погиб. Спасая всех. Нет ведь больше той любви, чем жизнь отдать за други своя", — говорит отец Киприан.
И сегодня, в Прощеное воскресенье, монах Киприан душой и мыслями со своим братьями во Христе в зоне СВО, в которой неонацистские ВСУ продолжают убивать. Не только солдат, но с особым цинизмом выцеливают мирных жителей. Неонацистам тоже нужна победа. Но не жизни, а страха перед жизнью. А отец Киприан молит Бога о прощении. Всех заблудших. Но он точно знает, что прощение – это не забытье: преступления этой войны не будут забыты…
 
ЭксклюзивВладимир Скачко
 
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Заголовок открываемого материала
13:18СБУ организовала атаку на Славянский НПЗ, где погиб человек - СМИ
13:10"Мы — заблудшие дети. У Украины — очень заблудшие". Монах Киприан молит Бога о победе и мире
13:08Почему НПЗ – цель, слив напугал министра, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 марта
12:50"Из Европы и Северной Америки": глава ЦИК озвучила количество международных наблюдателей на выборах
12:46Не коррупция, но всё же. Почему Макрон хочет стать "нервом войны" на Украине
12:35"Антихристов режим": эксперт рассказал, кто может воспрепятствовать уничтожению православия на Украине
12:25Эксперт объяснил, почему Зеленский раскручивает тему с новым Майданом
12:18"Проводы русской зимы": в Пекине прошли гуляния по случаю Масленицы
12:18"Принимаем по полной программе": военный эксперт о попытках Украины атаковать пограничье
12:10Макрон хочет установить свой протекторат на территориях под контролем Зеленского, считает эксперт Борисов
12:06Без США и Великобритании нельзя никак. Украинские эксперты обсуждают, как им принимать инициативы Макрона
12:00Политолог объяснил призывы Папы Римского к завершению украинского конфликта
11:48Явка на выборах в ДНР составила уже почти 88%
11:30Юрий Светов назвал год, когда будет сформирован многополярный мир
11:29Ростислав Ищенко о том, есть ли преемник у Владимира Путина и какой должна быть система власти в стране
11:25Выстраивали оборону с 2014 года: эксперт рассказал о природной крепости ВСУ в Донбассе
11:22Кто временно возглавит Украину после Зеленского: эксперт назвал неожиданную фамилию
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