https://ukraina.ru/20240317/1053927495.html

"Стрыга" бьёт по Белгороду, атака на Москву. Главное на Украине на утро 17 марта

"Стрыга" бьёт по Белгороду, атака на Москву. Главное на Украине на утро 17 марта - 17.03.2024 Украина.ру

"Стрыга" бьёт по Белгороду, атака на Москву. Главное на Украине на утро 17 марта

СМИ сообщили о том, что ВСУ бьют по Белгороду из чешской РСЗО BM-21 MT Striga, также известной как "Град-коротышка". Украина попыталась атаковать Москву при помощи беспилотников

2024-03-17T09:44

2024-03-17T09:44

2024-03-17T09:58

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О том, что ВСУ применяют укороченную версию чешской РСЗО Vampire сообщил военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" вечером 16 марта."Кстати, бьет по Белгороду, по-моему, не Вампир, а Стрига. Тоже модификация БМ-21, только двухосная. Наша воздушная разведка засекла именно Стригу. Если это так, то становится крайне интересно, Стриги официально не отравлялись украинцам, да и вообще их мало", - отметил он в 18:24.Спустя шесть часов он сообщил об уничтожении очередной чешской РСЗО на Белгородском пограничье."Ещё один Вампир (возможно Стрига или БМ-21) серьезно поврежден, возможно полностью уничтожен на Белгородском пограничье. Идёт охота на свиней, идёт охота", - писал автор канала.Между этими сообщениями он также писал о тяжёлых боях в Козинке и Сподарюшино. О тяжёлых боях в пограничье сообщал вечером 16 марта и военкор Евгений Поддубный."Противник активно обстреливает из артиллерии Козинку, Грайворон, пункт пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. Наши войска методично выявляют цели для огневого поражения и наносят удары по врагу: артиллерии ствольной и реактивной, скоплениям личного состава, бронетехнике. Чаще всего неприятеля уничтожают на этапе развертывания перед попытками атаковать. При этом не смотря на значительные потери (более 20 танков за время активных действий) киевский режим пока продолжает вводить резервы для сохранения возможности активных действий. Я напомню, что главари киевского режима ради организации боевой информационной провокации задействовали крупную группировку в Харьковской и Сумской области, в ходе безрезультатных действий враг теряет людей и технику. Наша группа работает на месте", - писал он.Утром 17 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей Белгорода и Белгородского района о ракетной опасности."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в своём телеграм-канале в 08:03.Позднее, в 08:47 Минобороны РФ сообщило об уничтожении снарядов РСЗО RM-70 Vampire."Около 08:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и трех снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган". Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - отмечалось в сообщении.Спустя 10 минут – в 08:57 – Гладков написал об отмене ракетной опасности в Белгороде. Ещё спустя 4 минуты телеграм-канал Baza сообщил о жертвах этого обстрела."По предварительным данным, ребенок погиб в результате попадания снаряда в частный дом на Зареченской улице в Белгороде. Еще один человек, 44-летний Сергей П. получил ранения. С ожогами и травмами головы он был доставлен в больницу. Официальной информации пока нет", - отмечалось в сообщении канала, опубликованном в 09:01.О том, что украинские военные получили РСЗО "Стрыга" стало известно в ноябре 2023 года. Эту РСЗО заметили у 61-й омбр ВСУ на передовой. При этом сообщалось об одной установке. Как сообщили некоторые СМИ, Украина могла получить тот экземпляр, который ранее демонстрировался в Киеве на выставке вооружений.Официально же Чехия отправила Украине более "тяжёлые" РЗСО RM-70 Vampire.Стрыга – персонаж из мифологии западных славян, немцев, венгров и румын. Это упырь, демоническое существо. При этом, по некоторым поверьям стрыгой, в отличие от вампира, человек рождался сразу. При жизни у стрыги две души, два сердца и два ряда зубов.Чтобы убить стрыгу, нужно проткнуть ей сердце осиновым (по другим поверьям – дубовым) колом и отрубить голову. Тех, кого подозревали в том, что они являются стрыгами, хоронили лицом вниз. Часто им посмертно отрубали голову или у шеи крепили серп, чтобы при восстании из могилы стрыга обезглавила сама себя.В популярной серии романов о ведьмаке Геральте из Ривии польского писателя Анджея Сапковского стрыгой была проклятая дочь короля Темерии Фольтеста. Сюжет со стрыгой появился в компьютерной игре "Ведьмак", а также в сериале Netflix.Беспилотники под МосквойРано утром 17 марта мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале несколько раз сообщал об отражении атак летевших на Москву украинских БпЛА."Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он в 04:43.Позднее атака повторилась."Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - сообщил он в 05:29.Спустя менее, чем 10 минут, Собянин сообщил о новой атаке."Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. В Ступинском городском округе силами ПВО отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он в 05:37.Позднее Минобороны РФ сообщило об атаках на другие регионы."В течение прошедшей ночи и утра 17 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 35 БпЛА перехвачено и уничтожено над территориями Московской (4 БпЛА), Белгородской (3 БпЛА), Калужской (2 БпЛА), Орловской (1 БпЛА), Ростовской (1 БпЛА), Ярославской (4 БпЛА) и Курской (3 БпЛА) областей, Краснодарского края (17 БпЛА)", - указывалось в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства в 07:07.Ранее украинское руководство не раз заявляло о необходимости нарастить количество дальнобойных дронов с тем, чтобы иметь возможность поражать цели в глубине России.

https://ukraina.ru/20240316/1053926328.html

https://ukraina.ru/20240316/1053923901.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, белгород, москва, сергей собянин, вячеслав гладков, минобороны, вооруженные силы украины, украина, netflix