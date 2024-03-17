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"Принимаем по полной программе": военный эксперт о попытках Украины атаковать пограничье

"Принимаем по полной программе": военный эксперт о попытках Украины атаковать пограничье - 17.03.2024 Украина.ру

"Принимаем по полной программе": военный эксперт о попытках Украины атаковать пограничье

Военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал попытку прорыва российской границы со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп

2024-03-17T12:18

2024-03-17T12:18

2024-03-17T12:18

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На этой неделе киевский режим предпринял попытку прорваться силами групп диверсантов в Белгородскую и Курскую области. Планы Украины были сорваны, понеся ощутимые потери, боевики отступили назад. Васильев со ссылкой на свои источники заявил, что эти атаки готовились в течение двух недель. Еще до выдвижения диверсантов были нанесены частичные удары по вражеской технике и местам дислокации. У них заранее уменьшилось количество сил и средств, которые могли наступать, отметил он.Эксперт не согласился, что подобные вылазки можно считать безумием, но то, что они не имеют смысла - факт. Противник сейчас расходует боеспособные силы, которыми он мог бы еще какое-то время держать оборону. Он их разменивает на то, чтобы нагадить РФ в связи с президентскими выборами, которые в некоторых регионах идут досрочно. Им это важнее, подчеркнул собеседник издания.Это лишний раз подчеркивает сущность террористического руководства в Киеве, резюмировал Васильев.Полный текст интервью Алексея Васильева "Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами"

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