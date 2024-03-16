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В чём было главное отличие Крыма от всей остальной Украины 10 лет назад - Ищенко

В чём было главное отличие Крыма от всей остальной Украины 10 лет назад - Ищенко - 16.03.2024 Украина.ру

В чём было главное отличие Крыма от всей остальной Украины 10 лет назад - Ищенко

Сегодня ровно 10 лет с того момента, как в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. Аналогичные референдумы состоялись и в Донбассе. По итогам - были созданы республики ДНР и ЛНР. Однако их путь в Россию оказался на 8 лет дольше и гораздо более сложным. Почему же так произошло?

2024-03-16T17:30

2024-03-16T17:30

2024-03-16T17:30

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, какое отличие Крыма от других украинских регионов позволило ему быстро вернуться в состав Российской Федерации.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, ростислав ищенко, крым, украина, донбасс