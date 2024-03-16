В чём было главное отличие Крыма от всей остальной Украины 10 лет назад - Ищенко - 16.03.2024 Украина.ру
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В чём было главное отличие Крыма от всей остальной Украины 10 лет назад - Ищенко
В чём было главное отличие Крыма от всей остальной Украины 10 лет назад - Ищенко - 16.03.2024 Украина.ру
В чём было главное отличие Крыма от всей остальной Украины 10 лет назад - Ищенко
Сегодня ровно 10 лет с того момента, как в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. Аналогичные референдумы состоялись и в Донбассе. По итогам - были созданы республики ДНР и ЛНР. Однако их путь в Россию оказался на 8 лет дольше и гораздо более сложным. Почему же так произошло?
2024-03-16T17:30
2024-03-16T17:30
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видео
ростислав ищенко
крым
украина
донбасс
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, какое отличие Крыма от других украинских регионов позволило ему быстро вернуться в состав Российской Федерации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, видео, ростислав ищенко, крым, украина, донбасс
Новости, Видео, Ростислав Ищенко, Крым, Украина, Донбасс

В чём было главное отличие Крыма от всей остальной Украины 10 лет назад - Ищенко

17:30 16.03.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Сегодня ровно 10 лет с того момента, как в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. Аналогичные референдумы состоялись и в Донбассе. По итогам - были созданы республики ДНР и ЛНР. Однако их путь в Россию оказался на 8 лет дольше и гораздо более сложным. Почему же так произошло?
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, какое отличие Крыма от других украинских регионов позволило ему быстро вернуться в состав Российской Федерации.
 
НовостиВидеоРостислав ИщенкоКрымУкраинаДонбасс
 
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