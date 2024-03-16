https://ukraina.ru/20240316/1053925814.html

Оказалась доцентом с кристальной репутацией: что известно о диверсантах, пытавшихся сорвать голосование

Оказалась доцентом с кристальной репутацией: что известно о диверсантах, пытавшихся сорвать голосование - 16.03.2024 Украина.ру

Оказалась доцентом с кристальной репутацией: что известно о диверсантах, пытавшихся сорвать голосование

В Екатеринбурге задержали местную жительницу, которая пыталась испортить бюллетени зеленкой. При установлении личности выяснилось, что 50-летняя диверсантка - доктор химических наук, доцент Уральского федерального университета Эмилия Носова. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского избиркома

2024-03-16T16:57

2024-03-16T16:57

2024-03-16T17:06

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Помимо попытки залить урну зеленкой, преподаватель оказала сопротивление при задержании. Итог - женщине предъявили обвинение сразу по двум статьям: "Мелкое хулиганство" и "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".Интересно, что мотивация доктора наук оказалась такой же, как и других диверсантов, уже совершивших подобные поступки на избирательных участках."По указанию неустановленных лиц перевела им 15 миллионов рублей. Вчера ей сказали, чтобы вернуть деньги, необходимо прийти на избирательный участок в гимназии и залить зеленкой КОИБ", - говорится в сообщении пресс-службы свердловского избиркома, где также отмечено, что ранее преподаватель не была замечена в протестной деятельности или каких-то поступках, порочащих репутацию.Накануне, 15 марта, 20-летняя мастер маникюра Алина Н. - залила урну зеленкой. Позже, в беседе со следователями, она пояснила, что вынуждена была пойти на этот шаг, поскольку несколько дней назад украинские спецслужбы развели ее на крупную сумму, и пообещали решить вопрос в обмен на "секретную миссию".Параллельно 70-летняя москвичка Татьяна П. подожгла кабинку для голосования. Горевшее помещение женщина покидать не торопилась, так как пыталась снять полыхающую кабинку на телефон.Пенсионерку задержали, в кабинете у следователей она рассказала ту же самую историю, что и ее 20-летняя "коллега": развели на деньги, дали "секретное задание".В тот же день в подмосковном Лыткарино был задержан 46-летний местный житель, который облил краской избирательную урну.В субботу, 16 марта, еще одна мастер маникюра, на этот раз 27-летняя жительница Моздока, попыталась испортить бюллетени, забрызгав их йодом. История та же, женщина задержана.В тот же день пенсионерка из Зеленоградская Калининградской области вылила в урну с бюллетенями зеленку, а 18-летняя студентка-кондитер из города Асбеста кинула коктейль Молотова в избирательный участок, располагавшийся в школе №21. Пожар был быстро локализован с помощью огнетушителя, его площадь не превысила одного квадратного метра.Позже выяснилось, что девушку завербовали украинские кураторы, пообещавшие ей за это действие 150 тысяч рублей. Однако в результате перевели всего 2,5 тысячи, потребовав поджечь еще один участок за полный "гонорар". Будущий кондитер отказалась и пошла домой, где ее в итоге и задержали.Всем злоумышленницам грозит до пяти лет тюрьмы.Между тем, глава Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что поджоги и аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.В субботу, 16 марта, депутат ГД РФ от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Яна Лантратова заявила, что парламент готовит проект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы до восьми лет лишения свободы.В настоящее время максимальная санкция по 141 статье УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" составляет до пяти лет лишения свободы, а отдельные пункты статьи и вовсе ограничиваются штрафом.В течение субботы и воскресенья избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.На пост президента России претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ukraina.ru/20240316/1053924422.html

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новости, россия, выборы, диверсанты, екатеринбург, голосование