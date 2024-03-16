Явка избирателей на президентских выборах в РФ превысила 50% - ЦИК

Было до пяти, станет до восьми: в России ужесточат наказание за попытку сорвать выборы В ближайшее время Госдума РФ подготовит проект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы. Причем сделано это будет в кратчайшие сроки. Об этом заявила депутат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Яна Лантратова