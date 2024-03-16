Явка избирателей на президентских выборах в РФ превысила 50% - ЦИК
Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране составляет 50,01%. Это данные Центральной избирательной комиссии на 16:13 по Москве
В течение субботы и воскресенья избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.
На пост президента России претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.
10:49Было до пяти, станет до восьми: в России ужесточат наказание за попытку сорвать выборыВ ближайшее время Госдума РФ подготовит проект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы. Причем сделано это будет в кратчайшие сроки. Об этом заявила депутат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Яна Лантратова