Явка избирателей на президентских выборах в РФ превысила 50% - ЦИК - 16.03.2024 Украина.ру
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Явка избирателей на президентских выборах в РФ превысила 50% - ЦИК
Явка избирателей на президентских выборах в РФ превысила 50% - ЦИК - 16.03.2024 Украина.ру
Явка избирателей на президентских выборах в РФ превысила 50% - ЦИК
Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране составляет 50,01%. Это данные Центральной избирательной комиссии на 16:13 по Москве
2024-03-16T16:30
2024-03-16T16:30
новости
выборы
россия
президент
явка
цик
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В течение субботы и воскресенья избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.На пост президента России претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.
https://ukraina.ru/20240316/1053924422.html
https://ukraina.ru/20240316/1053922869.html
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новости, выборы, россия, президент, явка, цик
Новости, выборы, Россия, президент, явка, ЦИК

Явка избирателей на президентских выборах в РФ превысила 50% - ЦИК

16:30 16.03.2024
 
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Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране составляет 50,01%. Это данные Центральной избирательной комиссии на 16:13 по Москве
В течение субботы и воскресенья избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.
На пост президента России претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.
Коктейль Молотова - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
13:41
Кураторы обещали 150 тысяч: студентка-кондитер подожгла школу в Свердловской областиСтудентка-кондитер кинула коктейль Молотова в избирательный участок в Свердловской области, располагавшийся в школе №21 в города Асбест Свердловской области. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT
10:49
Было до пяти, станет до восьми: в России ужесточат наказание за попытку сорвать выборыВ ближайшее время Госдума РФ подготовит проект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы. Причем сделано это будет в кратчайшие сроки. Об этом заявила депутат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Яна Лантратова
 
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Заголовок открываемого материала
16:57Оказалась доцентом с кристальной репутацией: что известно о диверсантах, пытавшихся сорвать голосование
16:30Явка избирателей на президентских выборах в РФ превысила 50% - ЦИК
16:00"Приключения капитана Врунгеля": первый сериал Давида Черкасского
15:58Ликвидация у Козинки и новые угрозы от террористов из РДК*: что происходит в приграничье
15:05Выборы-2024 и феномен российской демократии
13:48В ВСУ заявили, что среди военнослужащих уже нет добровольно мобилизированных - СМИ
13:41Кураторы обещали 150 тысяч: студентка-кондитер подожгла школу в Свердловской области
13:23Местные могли бы и уехать, раз их "просили": Максакова* поддержала террористов, атаковавших границу РФ
13:00Предотвращение теракта, обстрелы и беспилотники. Главное на Украине на 12:00 16 марта
12:51"Устроить конкурс": Безуглая придумала, как протолкнуть новый закон о мобилизации
12:43"Гуляю здесь": сотрудники ФСБ задержали агента, готовившего теракт на Транссибе
12:16Порошенко потребовал выгнать Тимошенко из Министерства оборонs Украины ради фортификаций
12:00Сто 200 и сто 300: в одесской "Мрие" уничтожена группа наемников
10:49Было до пяти, станет до восьми: в России ужесточат наказание за попытку сорвать выборы
10:42Все потери Украины за 10 лет: экономические последствия Майдана
10:22МИД РФ: США использовали хакеров для вмешательства в президентские выборы в России
10:05Vampire, "Точка-У" и "Стриж": что известно о ночных атаках ВСУ
09:43Что Крым сделал с россиянами 10 лет назад и почему сегодня стоит позавидовать Мариуполю - Гаспарян
09:38Явка на президентских выборах превысила 35%
09:38Люди как дроны – ЦИПСО атакует участки, НПЗ как стратегическая цель. Главное на Украине на утро 16 марта
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