Ликвидация у Козинки и новые угрозы от террористов из РДК*: что происходит в приграничье - 16.03.2024 Украина.ру
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Ликвидация у Козинки и новые угрозы от террористов из РДК*: что происходит в приграничье
Ликвидация у Козинки и новые угрозы от террористов из РДК*: что происходит в приграничье - 16.03.2024 Украина.ру
Ликвидация у Козинки и новые угрозы от террористов из РДК*: что происходит в приграничье
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая пыталась проникнуть в село Козинка Белгородской области
2024-03-16T15:58
2024-03-16T15:58
новости
ликвидация
белгородская область
россия
русский добровольческий корпус
легион
террорист
граница
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Террористы двигались со стороны Сумской области в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.Атаки были пресечены ударами ВС РФ по живой силе и технике противника. В результате его потери составили до 30 боевиков, три танка, две бронированные машины, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства и "Град".Между тем, террористы из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)*, легиона "Свобода России"* и "Сибирского батальона" (ранее они были собраны из беглых российских граждан, курируемых украинскими спецслужбами) продолжают угрожать мирным россиянам.В ночь на 16 марта боевики выложили в свои соцсети одинаковые тексты с обещанием "освободить Россию". В этой публикации также говорится, что жители Белгородской и Курской областей должны эвакуироваться, или по ним будет открыт огонь.За последние несколько дней указанные формирования несколько раз предпринимали безуспешные попытки прорыва границы. Им это не удалось.Их совокупные потери превысили 1,5 тысяч боевиков. Из них около 500 – безвозвратные, 18 танков и 23 боевые бронемашины.*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, ликвидация, белгородская область, россия, русский добровольческий корпус, легион, террорист, граница
Новости, ликвидация, Белгородская область, Россия, Русский добровольческий корпус, легион, террорист, граница

Ликвидация у Козинки и новые угрозы от террористов из РДК*: что происходит в приграничье

15:58 16.03.2024
 
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
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Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая пыталась проникнуть в село Козинка Белгородской области
Террористы двигались со стороны Сумской области в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.
Атаки были пресечены ударами ВС РФ по живой силе и технике противника. В результате его потери составили до 30 боевиков, три танка, две бронированные машины, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства и "Град".
Между тем, террористы из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)*, легиона "Свобода России"* и "Сибирского батальона" (ранее они были собраны из беглых российских граждан, курируемых украинскими спецслужбами) продолжают угрожать мирным россиянам.
В ночь на 16 марта боевики выложили в свои соцсети одинаковые тексты с обещанием "освободить Россию". В этой публикации также говорится, что жители Белгородской и Курской областей должны эвакуироваться, или по ним будет открыт огонь.
За последние несколько дней указанные формирования несколько раз предпринимали безуспешные попытки прорыва границы. Им это не удалось.
Их совокупные потери превысили 1,5 тысяч боевиков. Из них около 500 – безвозвратные, 18 танков и 23 боевые бронемашины.
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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Сто 200 и сто 300: в одесской "Мрие" уничтожена группа наемниковПри ракетном ударе по санаторию "Мрия" в Одессе была ликвидирована группа западных наемников. Об этом сообщили в силовых структурах
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
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